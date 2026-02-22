Η Παιδική Παρέλαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ‘26

Για ακόμα μια χρονιά οι εκδηλώσεις κορύφωσης του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ξεκίνησαν με την Παιδική Παρέλαση!

Οι λιλιπούτιοι μασκαράδες είχαν την δική τους θέση στην πιο μαζική και πιο ευφάνταστη διοργάνωση της Κρήτης!

Εκατοντάδες ήταν τα παιδιά που παρέλασαν μαζί με τους γονείς τους κατά μήκος της Λεωφόρους Κουντουριώτη και δια της οδού Εθνικής Αντιστάσεως έφτασαν στην Πλατεία Μικρασιατών όπου ένα μεγάλο πάρτι περίμενε μικρούς και μεγάλους.

Ένα παιδικό show με την Ρωρώ και τον Μάγο Τετέλο ξεσήκωσαν τους μικρούς καρναβαλιστές, του οποίους στην συνέχεια «μάγεψε» η μουσικοθεατρική παράσταση από τις Μαγικές Σβούρες με «Τα όνειρα των παραμυθιών»!

Οι Πέτρος Πέτρου, Τάσος Ράπτης, Ηλέκτρα Σαρρή, Ελένη Κονταρίνη και ο Δημήτρης Αδάμης ενσάρκωσαν τους παιδικούς ήρωες που έκαναν την γιορτή των παιδιών, πραγματικά παραμυθένια!

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ – ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται αναλυτικά στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης MoRE (Municipality of REthymno) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού rethymnocarnival.gr

Τα βρίσκουμε εύκολα πληκτρολογώντας politismos.rethymno.gr ή με τα QRcodeπου από πέρυσι το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι επέλεξε ως τρόπο επικοινωνίας, καταργώντας σχεδόν στο 100% το χαρτί.

 Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των social media της διοργάνωσης είναι: instagram – Tik Tok – You Tube: rethymno_carnival

 facebook: Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι

Εκτός των ζωντανών μεταδόσεων όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων , το Κρήτη ΤV θα μεταδώσει ζωντανά την μεγάλη παρέλαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 2μμ με παρουσιάστρια την Χριστιάνα Σκούρα.

Η μετάδοση θα γίνεται παράλληλα σε όλο τον κόσμο μέσω δορυφορικής πλατφόρμας και μέσω youtube.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το σύνολο των εκδηλώσεων συντονίζει το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Ο.Ρ.Κ. (Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού).

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ρεθύμνης και χορηγοί είναι η Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου.

Μεγάλος χορηγός είναι η εταιρεία Saracakis Group of Company – ENSER Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.

Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι και φέτος το ΚΡΗΤΗ TV.

Οδηγίες για τους επισκέπτες παρέχονται μέσω τις ιστοσελίδας του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού www.rethymnocarnival.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΗΣ