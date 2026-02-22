Δήμος Ηρακλείου:Με σημαντικές ειδήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Έργα ύψους 3.000.000 ευρώ στις αθλητικές υποδομές του Δήμου μας, η πορεία των παρεμβάσεών μας στα Ενετικά Τείχη στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) και οι πρωτοβουλίες μας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της λειψυδρίας, ήταν μεταξύ των θεμάτων που μας απασχόλησαν την εβδομάδα που φεύγει.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 Έργα 3.000.000 ευρώ στις αθλητικές μας υποδομές

΄Έργα ύψους 3.000.000 ευρώ για τις αθλητικές υποδομές του Δήμου μας θα χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο Αθλητισμού, όπως συμφωνήσαμε στη Λότζια με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Συγκεκριμένα το ποσό αυτό θα διατεθεί για:

– Την αντικατάσταση του κεντρικού τάπητα του στίβου στο Παγκρήτιο Στάδιο.

– Την δημιουργία ενός νέου γηπέδου ποδοσφαίρου στο Παγκρήτιο Στάδιο.

– Την αλλαγή των συστημάτων κλιματισμού και φωτισμού στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού και

– Την κατασκευή ενός γηπέδου μπάσκετ με αεροϋποστηριζόμενο θόλο.

Με τα δύο πρώτα έργα το Παγκρήτιο Στάδιο, με τους περισσότερους από 500.000 επισκέπτες ετησίως, τους 2.500 αθλητές και τα 28 Σωματεία που αξιοποιούν τις εγκαταστάσεις του, μπαίνει σε τροχιά αναβάθμισης. Η βελτίωση της αθλητικής καθημερινότητας των αθλητών μας όπως και η δυνατότητα το Παγκρήτιο Στάδιο να φιλοξενεί αθλητικά γεγονότα εθνικής και διεθνούς εμβέλειας αποτελούν στόχους στους οποίους σταθερά προσανατολίζεται η Δημοτικής μας αρχή.

Με το τρίτο έργο, στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού στα Δυο Αοράκια που αποτελεί μια εξίσου κορυφαία αθλητική υποδομή του Ηρακλείου και φιλοξενεί πολλές εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις (χθες μόλις ολοκληρώθηκε το Final 8 του κυπέλλου μπάσκετ), καλύπτουμε βασικές ανάγκες πολλών ετών, εξοικονομούμε σημαντικούς πόρους και αναβαθμίζουμε τις συνθήκες για αθλητές και θεατές.

Με το τέταρτο έργο, δημιουργούμε μια νέα αθλητική εγκατάσταση στα Δειλινά, ένα γήπεδο μπάσκετ που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την νέα τάση στα γήπεδα πόλεων, τον αερουποστηριζόμενο θόλο («μπαλόνι»). Σε πολλές περιοχές έχουμε ανάγκες σε αθλητικές υποδομές, παντού θέλουμε να δημιουργήσουμε χώρους άθλησης. Όμως θεωρούμε ότι αυτή η εγκατάσταση στα Δειλινά θα συνεισφέρει, με δεδομένες τις γενικότερες συνθήκες της συνοικίας, θα έχει συμβολή όχι μόνο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και της πορείας ζωής των νέων ανθρώπων.

Ευχαριστώ τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για την ανταπόκριση αλλά και για την πρακτικότητα με την οποία έγιναν οι συνεννοήσεις μας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στη συνάντηση στη Λότζια συμμετείχαν επίσης ο Βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης, ο εκπρόσωπος του Βουλευτή Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη, Νίκος Αντωνακάκης, οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης, Άθλησης & Αθλητισμού και Πρόεδρος της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου Γιάννης Τσαπάκης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη, η Αντιπρόεδρος της Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου Άρια Χουρδάκη και οι Πρόεδροι του ΕΑΚΗ Μηνάς Καπετανάκης και της ΔΕΕΠ ΝΔ Κώστας Γιαννουλάκης.

🔘 Τα έργα και οι παρεμβάσεις του Δήμου Ηρακλείου στα Ενετικά Τείχη, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της ΠΣΠΑ

Συγκάλεσα την πρώτη σύσκεψη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) για την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και, βέβαια, του Δήμου Ηρακλείου.

Παρουσίασα όλα τα έργα, τις μελέτες και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη δεκαετή ΠΣΠΑ (2025-2035), ενημέρωσα για την πορεία μιας σειράς θεμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη και εισηγήθηκα να κατατεθεί στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού η πρόταση επίσπευσης ορισμένων μελετών και έργων, με στόχο την ταχύτερη απόδοση του συνόλου των Τειχών στην πόλη.

Συγκεκριμένα, πρότεινα να τροποποιηθεί το γενικό χρονοδιάγραμμα ώστε να επισπευστούν: (1) Ο εξωραϊσμός και η διαμόρφωση της δυτικής τάφρου του Προμαχώνα Βηθλεέμ και του Προμαχώνα Μαρτινένγκο, από το Κομμένο Μπεντένι μέχρι το Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, (2) η διαμόρφωση του Πάρκου Νεολαίας (3) η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας (στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα).

Όπως έχετε καταλάβει, αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στην πραγματοποίηση της ΠΣΠΑ, που έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει στο Ηράκλειο. Έτσι, δουλεύοντας συστηματικά και αδιάλειπτα, θα αξιοποιήσουμε την εμπιστοσύνη του Υπουργείου Πολιτισμού, και της Υπουργού Λίνας Μενδώνη προσωπικά, τη συμβολή της Περιφέρειας Κρήτης και του Σταύρου Αρναουτάκη, για να κάνουμε τα Ενετικά Τείχη μέρος της ζωής όλων των ανθρώπων του Ηρακλείου, όλο τον χρόνο.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η Τμηματάρχης Έργων της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟ Έφη Χωραφά, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας του ΥΠΠΟ Αναστασία Γκάτζιου, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Γεωργία Μηλάκη, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης, η αρχαιολόγος του Τμήμα Προστασίας και Ανάδειξης της Παλιάς Πόλης Κάλλια Νικολιδάκη και οι Ειδικοί Σύμβουλοι Σπύρος Δοκιανάκης και Μαργαρίτα Χαιρέτη.

🔘 Ολοκληρώνεται η ενημερωτική σήμανση στα Ενετικά Τείχη

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ΠΣΠΑ, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στο ισόπεδο τμήμα των Ενετικών Τειχών στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.

Δίνουμε με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα στους επισκέπτες του μνημείου να γνωρίσουν την ιστορία κάθε σημείου του. Να γνωρίσουν τις πύλες, τους προμαχώνες, την τάφρο, τις πλατείες του. Να μάθουν για τη συμβολή αυτού του οχυρωματικού έργου στην προστασία της πόλης και να συνδέσουν το χθες με το σήμερα. Γιατί για να αγαπήσουμε κάτι, πρέπει και να το γνωρίσουμε.

• Τη δεύτερη συνάντηση που πραγματοποιήσαμε στη Λότζια με τους Βουλευτές Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη, Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, Μάξιμο Σενετάκη, Φραγκίσκο Παρασύρη και Μανόλη Συντυχάκη, τον εκπρόσωπο της Ελένης Βατσινά Αντώνη Ψαρρά και τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, όπου μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη τους ενημερώσαμε για τις προτάσεις μας για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Θυμίζω ότι η προηγούμενη συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στη Λότζια το Σάββατο 14/2.

• Την ομιλία του Σεβασμιώτατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου στο πλαίσιο του κύκλου «Μικρές Ιστορίες της Πόλης» στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, με θέμα «Επιστροφή μνήμης και χάριτος: 60 χρόνια από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Τίτου». Όλες τις ομιλίες της δράσης, που πραγματοποιείται με την φροντίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, μπορείτε να τις παρακολουθήσετε στο κανάλι της Βικελαίας στο YouTube.

• Τον 3ο γύρο των Ενετικών Τειχών, το «Parkrun Heraklion», την Κυριακή 1η Μαρτίου. Μια δράση που γίνεται θεσμός και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) με σκοπό να μετατραπούν τα Ενετικά Τείχη σε έναν ζωντανό και ενεργό χώρο άθλησης και κοινωνικής συνάντησης όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από ηλικία, φυσική κατάσταση ή αθλητική εμπειρία.

• Την εκ νέου παράδοση σε χρήση της αίθουσας μνημοσύνων και δεξιώσεων στο Νέο Κοιμητήριο, έπειτα από την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης που πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΕΠΑΝΑΛ, τη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου μας, η οποία αναλαμβάνει και τη λειτουργία της.

• Την συνάντησή μου στη Λότζια με την Πρέσβειρα της Ιρλανδίας στην Ελλάδα Ciara O΄Floinn και τον Επίτιμο Πρόξενο της Ιρλανδίας στην Κρήτη Γιάννη Ξενικάκη.

• Την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του οδοφωτισμού στη Λεωφόρο Κνωσού, από το ύψος της γέφυρας του ΒΟΑΚ μέχρι το Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

• Τη νέα Πράσινη Αποστολή της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen του Δήμου μας με θέμα: «Το Νερό που Δεν Βλέπουμε», όπου προσκαλούμε τα παιδιά να ανακαλύψουν πόσο νερό κρύβεται πίσω από τις καθημερινές μας συνήθειες. Να ανακαλύψουν τί σημαίνει «υδάτινο αποτύπωμα» και πώς μικρές αλλαγές, όπως η εξοικονόμηση στο σπίτι και οι πιο συνειδητές επιλογές κατανάλωσης, μπορούν να προστατεύσουν αυτόν τον πολύτιμο φυσικό πόρο.

• Τις δράσεις της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού για τη δημιουργική ανάγνωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια Δήμου Μάθηση», με το νέο κύκλο βιωματικών συναντήσεων «Με το βλέμμα στο σύστημα – Ο εαυτός μου μέσα στις σχέσεις».

• Τις αποκριάτικες εκδηλώσεις που διοργάνωσαν τα ΚΗΦΗ και ΚΕΚΟΙΦΑΠΗ που λειτουργούν με τη φροντίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας.

• Τη δράση κυκλοφοριακής αγωγής για μαθήτριες και μαθητές του Δήμου μας με τίτλο «Κυκλοφορώ στην πόλη παρέα με τον κύριο Κ.Ο.Κ.» που συνεχίζεται από την Δημοτική Αστυνομία με στόχο την καλλιέργεια της κυκλοφοριακής αγωγής και την εξοικείωση με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

• Τις εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας στον Δήμο μας, στη Νέα Αλικαρνασσό και στον Καράβολα.

📌 Ακόμη, την ερχόμενη εβδομάδα:

➢ Την Τρίτη 24/2 θα υπογράψουμε δυο πολύ σημαντικές συμβάσεις για έργα καθοριστικά για το Ηράκλειο: 1) Τη σύμβαση στερέωσης και στατικής αποκατάστασης του παράκτιου Τείχους, προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ, και 2) Τη σύμβαση μετατόπισης των γηπέδων αντισφαίρισης του ΟΑΑΗ από το χώρο της τάφρου Sabbionara – Bembo – Αγ. Φραγκίσκου των Ενετικών Τειχών, προϋπολογισμού 985.000 ευρώ. Δυο έργα που εντάσσονται στην Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Ηρακλείου και στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ).

➢ Την Τετάρτη 25/2, θα βρεθώ στην Αθήνα, όπου θα συμμετάσχω στη συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) που θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρεία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!