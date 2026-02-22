Μαλεβίζι: Επισκέψεις Αντιδημάρχων στις Δημοτικές Κοινότητες Κορφών και Ροδιάς

Τις Δημοτικές Κοινότητες Κορφών και Ροδιάς επισκέφθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Έργων Γιάννης Μαρής, Καθημερινότητας Μανόλης Βίστης και Πρασίνου Φάνης Κοκκινάκης. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων είχαν συνάντηση και συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, Κώστα Φαραζάκη και Γιάννη Ντουλάκη αντίστοιχα, καθώς και με κατοίκους των περιοχών, προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των δημοτών.

Οι Αντιδήμαρχοι άκουσαν με προσοχή τα αιτήματα που τέθηκαν, τα οποία αφορούν κυρίως θέματα συντήρησης υποδομών, βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας, παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και ζητήματα πρασίνου και καθαριότητας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επιτόπια αυτοψία σε σημεία όπου απαιτούνται παρεμβάσεις, ώστε να υπάρξει προγραμματισμός των αναγκαίων εργασιών.

Οι επισκέψεις στις Κοινότητες θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, με στόχο την άμεση καταγραφή αναγκών και την αποτελεσματική προώθηση λύσεων.