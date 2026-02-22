Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Μαλεβίζι: Επισκέψεις Αντιδημάρχων στις Δημοτικές Κοινότητες Κορφών και Ροδιάς

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τις Δημοτικές Κοινότητες Κορφών και Ροδιάς επισκέφθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Έργων Γιάννης Μαρής, Καθημερινότητας Μανόλης Βίστης και Πρασίνου Φάνης Κοκκινάκης. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων είχαν συνάντηση και συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, Κώστα Φαραζάκη και Γιάννη Ντουλάκη αντίστοιχα, καθώς και με κατοίκους των περιοχών, προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των δημοτών.

Οι Αντιδήμαρχοι άκουσαν με προσοχή τα αιτήματα που τέθηκαν, τα οποία αφορούν κυρίως θέματα συντήρησης υποδομών, βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας, παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και ζητήματα πρασίνου και καθαριότητας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επιτόπια αυτοψία σε σημεία όπου απαιτούνται παρεμβάσεις, ώστε να υπάρξει προγραμματισμός των αναγκαίων εργασιών.

Οι επισκέψεις στις Κοινότητες θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, με στόχο την άμεση καταγραφή αναγκών και την αποτελεσματική προώθηση λύσεων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ηρακλείου:Με σημαντικές ειδήσεις για την ερχόμενη...

0
Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Έργα ύψους 3.000.000 ευρώ...

Η Παιδική Παρέλαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ‘26

0
Για ακόμα μια χρονιά οι εκδηλώσεις κορύφωσης του Ρεθεμνιώτικου...

Δήμος Ηρακλείου:Με σημαντικές ειδήσεις για την ερχόμενη...

0
Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Έργα ύψους 3.000.000 ευρώ...

Η Παιδική Παρέλαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ‘26

0
Για ακόμα μια χρονιά οι εκδηλώσεις κορύφωσης του Ρεθεμνιώτικου...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Με σημαντικές ειδήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ενισχύει την ενεργειακή της αυτονομία και ασφάλεια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Την καθιερωμένη εβδομαδιαία...

Δήμος Ηρακλείου:Με σημαντικές ειδήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Έργα ύψους 3.000.000 ευρώ...

Η Παιδική Παρέλαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ‘26

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Για ακόμα μια χρονιά οι εκδηλώσεις κορύφωσης του Ρεθεμνιώτικου...

Η Νυχτερινή Παρέλαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ‘26

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μαγική ήταν η νύχτα του Σαββάτου που έζησε το...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST