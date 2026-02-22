Αναζήτηση
Λασίθι:Με την Καρναβαλική παρέλαση που θα ξεκινήσει στις 16:00 από τη Μαρίνα της πόλης κορυφώνονται σήμερα οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Κορυφώνονται σήμερα (22/2) οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Αγίου Νικολάου με την καρναβαλική παρέλαση που θα ξεκινήσει στις 16:00 από τη Μαρίνα της πόλης.
Η παρέλαση θα ακολουθήσει τη διαδρομή (Μαρίνα Αγίου Νικολάου – πλατεία – οδός Ρ. Κουνδούρου – Λίμνη).
Λαμβάνουν μέρος 14 ομάδες καρναβαλιστών και 12 άρματα.

Σε ανακοίνωση της η Οργανωτική Επιτροπή του Καρναβαλιού γνωστοποιεί ότι στις 14:00 θα κλείσει το κέντρο της πόλης, ενώ το αστικό λεωφορείο θα εκτελεί κανονικά το δρομολόγιο του έως τις 15:00.

Για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στο καρναβάλι, το parking του 1ου Γυμνασίου θα παραμείνει ανοικτό από τις 14:00 έως τις 22:00.

Στις παραπάνω εκδηλώσεις απαγορεύονται τα βεγγαλικά, οι φωτοβολίδες, τα καπνογόνα που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τους συμμετέχοντες.
Μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης ακολουθεί συναυλία με τους «Hermaphrodite’s Child» στη Λίμνη Αγίου Νικολάου.
Σε περίπτωση μεταβολής του καιρού θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

Team Πολ. Κρήτης
