Χανιά:Συνελήφθησαν δύο άτομα κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και υπόθαλψη εγκληματία

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και υπόθαλψη εγκληματία στα Χανιά

Κατασχέθηκαν -133- κάλυκες, -100- φυσίγγια και πιστόλι με γεμιστήρες

Συνελήφθησαν σήμερα (22.02.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Χανίων, δυο ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και υπόθαλψη εγκληματία, στα Χανιά.

Ειδικότερα ,απογευματινές ώρες χθες (21.02.2026) από οικία ημεδαπού όπου λάμβανε χώρα κοινωνική εκδήλωση, ρίφθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί.

Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο και περισυνέλλεξαν -116- κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων.

Πρωινές ώρες σήμερα (22.02.2026) πραγματοποιηθήκαν νομότυπες έρευνες στην οικία ανωτέρω ημεδαπού και έτερου ημεδαπού κατά τη διάρκεια των οποίων βρεθήκαν συνολικά κι κατασχέθηκαν :

• -17- κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων

• Πυροβόλο όπλο (πιστόλι) με δυο γεμιστήρες

• -100- φυσίγγια.

Ημεδαποί (73 και 37 ετών) δεν κατονόμασαν δράστες άσκοπων πυροβολισμών, συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.