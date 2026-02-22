Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Στους τέσσερις οι νεκροί μετανάστες από το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες – Εντοπίστηκε σορός γυναίκας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τέσσερις οι νεκροί από το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες, 26 οι αγνοούμενοι.
Στους τέσσερις ανέρχονται οι νεκροί μετανάστες από το ναυάγιο στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς εντοπίστηκε σορός γυναίκας οχτώ ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων από παραπλέον πλοίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ErtNews, η σορός μεταφέρεται με πλωτό του Λιμενικού Σωμάτος στο Λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Πώς συνέβη το ναυάγιο
Υπενθυμίζεται ότι το ναυάγιο σημειώθηκε όταν ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που έσπευσαν στην περιοχή κατόπιν εντολής του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, προσέγγισε το ξύλινο σκάφος των μεταναστών.

Στην προσπάθεια των επιβαινόντων, να σκαρφαλώσουν στις σκάλες που έριξε το πλοίο, υπήρξε ταυτόχρονη μετακίνηση στη μία πλευρά του ξύλινου σκάφους με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί.

Τη στιγμή του δυστυχήματος, οι άνεμοι στην περιοχή έφταναν σε ισχύ τα έξι μποφόρ και το κύμα έφτανε σε ύψος τα 2,5 μέτρα. Οι μετανάστες είχαν ζητήσει βοήθεια μέσω του 112.

Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε και δεύτερο ξύλινο σκάφος με 67 άτομα -62 από το Μπανγκλαντές και πέντε από το Σουδάν. Μεταφέρθηκαν αρχικά στον Καλό Λιμένα και, αφού έγινε η ταυτοποίησή τους, μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στο Ηράκλειο.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
