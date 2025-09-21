Ηράκλειο:Τη μνήμη των θυμάτων σε εργατικά δυστυχήματα τίμησαν ο Δήμος Μαλεβιζίου και τα Εργατικά Κέντρα Κρήτης και Ρόδου

Σε μία σεμνή τελετή, ο Δήμος Μαλεβιζίου, τα Εργατικά Κέντρα Κρήτης και Ρόδου, καθώς και το Σωματείο Οικοδόμων Κρουσώνα, τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων εργατικών δυστυχημάτων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο μνημείο θυμάτων εργατικών δυστυχημάτων, που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Αγίου Γεωργίου Κοκκινιάκου στον Κρουσώνα. Το τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κ. Μεθόδιος.

«Σήμερα, τιμούμε όσους δεν είναι πια μαζί μας· αλλά υπενθυμίζουμε και το καθήκον-δέσμευση που έχουμε, να αγωνιστούμε για να προστατέψουμε όσους εργάζονται σήμερα. Εύχομαι αυτή η εκδήλωση να μην είναι μόνο ημέρα μνήμης, αλλά αφετηρία αλλαγής: αλλαγής που αρμόζει στις ζωές των ανθρώπων, που αρμόζει στην αξιοπρέπειά τους.

Είμαι πεπεισμένος ότι, με τη συνεργασία όλων — εργαζομένων, συνδικάτων, εργοδοτών, φορέων και της πολιτείας, που πρέπει να παίξει το ρόλο της — μπορούμε να καταστήσουμε την εργασία ασφαλή για όλους, ώστε κανείς να μη φεύγει από το σπίτι του με το φόβο ότι δεν θα επιστρέψει.» ανέφερε μεταξύ άλλων στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας.

Στη τελετή το παρών έδωσαν οι βουλευτές Λευτέρης Αυγενάκης, Φραγκίσκος Παρασύρης, Χάρης Μαμουλάκης, Μανόλης Συντυχάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, οι Πρόεδροι των Εργατικών Κέντρων Ηρακλείου Στέλιος Βοργιάς, Χανίων Γιάννης Μανωλικάκης,

Ρόδου Παναγιώτης Εγγλέζος, ο γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου Γιάννης Κοκκόνης, οι Αντιδήμαρχοι Μαλεβιζίου Χρύσα Λυρώνη και Μανόλης Βίστης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κρουσώνα Κώστας Πιτσικάκης, οι Πρόεδροι της ΟΕΒΕΝΗ Χαράλαμπος Λεκάκης και του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Μενέλαος Σκουλούδης ο Πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων Κρουσώνα Βαγγέλης Θεοχαράκης, συγγενείς θυμάτων εργατικών δυστυχημάτων εκπρόσωπος της βουλευτού Ελένης Βατσινά, κ.α.