Ηράκλειο:Στο Μνημόσυνο για τον ήρωα των Κρητικών Επαναστάσεων Φραγκιά Μαστραχά ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός

Στο Μνημόσυνο, φόρο τιμής για τον ήρωα αγωνιστή των Κρητικών Επαναστάσεων Καπετάν Φραγκιά Μαστραχά, που τελέστηκε στον Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου της Ιεράς Μονής Γοργολαΐνη στις Κάτω Ασίτες, παρευρέθηκε και κατέθεσε στεφάνι ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, το πρωί της Κυριακής 21/9.

Τον Αλέξη Καλοκαιρινό υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αστρινός Χριστοδουλάκης με τον οποίο ο Δήμαρχος Ηρακλείου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και για διάφορα ζητήματα της περιοχής.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνομίλησε με πολίτες και παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία και το Μνημόσυνο με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα Σταύρο Τζεδάκη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Μανόλη Χαιρέτη, τον επικεφαλής της παράταξης «Ηράκλειο η Πόλη μας» Μιχάλη Καραμαλάκη, τον Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη Σπυριδάκη, τον Ειδικό Σύμβουλο του Δημάρχου Κώστα Πιλαφτσή και πλήθος κόσμου. Για τον ήρωα Φραγκιά Μαστραχά μίλησε η απόγονός του 5ης γενιάς Στυλιανή Μαστραχά.

Ο Καπετάν Φραγκιάς Μαστραχάς υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του Αγώνα για την Ελευθερία της Κρήτης κατά τον 19ο αιώνα. Πολέμησε στο πλευρό του Μιχάλη Κόρακα, συμμετέχοντας ενεργά σε καθοριστικές μάχες και επιδεικνύοντας αυτοθυσία και ηρωισμό. Έπεσε μαχόμενος το 1868, κοντά στη Μονή Γοργολαΐνη, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην τοπική και εθνική ιστορία.