Ηράκλειο: Στερεύουν τα αποθέματα νερού στο φράγμα Αποσελέμη – Ορατός ο κίνδυνος λειψυδρίας για την πόλη

Το νερό -νεράκι κινδυνεύουν να πουν τους επόμενους μήνες οι κάτοικοι του Ηρακλείου και περιοχών της ανατολικής Κρήτης, καθώς τα αποθέματα στο φράγμα Αποσελέμη έχουν μειωθεί δραματικά. Η παρατεταμένη ξηρασία με τις ελάχιστες βροχές των τελευταίων ετών, η αυξημένη ζήτηση λόγω τουριστικής περιόδου, αλλά και οι συχνές βλάβες που ταλαιπωρούν το μηχανολογικό εξοπλισμού του φράγματος έχουν δημιουργήσει μια οριακή συνθήκη για τη λειτουργία της μεγαλύτερης υποδομής διαχείρισης νερού στο νησί.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης κ. Γιώργο Βουρεξάκη, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ Ηρακλείου, τα αποθέματα νερού που υπάρχουν στο φράγμα Αποσελέμη αυτή τη στιγμή, επαρκούν για μόλις τρείς μήνες! «Τα αποθέματα είναι πράγματι οριακά και η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Αν δεν αλλάξει κάτι άμεσα και να έχουμε ικανές ποσότητες βροχής, τότε θα δοκιμαστεί η πόλη του Ηρακλείου – κυρίως – καθώς εκεί υπάρχουν και οι μεγαλύτερες ανάγκες», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους φορείς, αν επιβεβαιωθούν τα δυσοίωνα αυτά σενάρια, τότε το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του νησιού θα υδροδοτείται αποκλειστικά μέσω των γεωτρήσεων που υπάρχουν πέριξ τους Ηρακλείου, με συνέπεια περισσότερες διακοπές στην παροχή νερού, σε μια πόλη που ήδη ταλαιπωρείται και με τους πολίτες να αναζητούν λύση σε ιδιώτες με βυτιοφόρα για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Το νερό υποχώρησε και το Σφενδύλι… αναδύθηκε Η εικόνα στην περιοχή του Αποσελέμη είναι αποκαρδιωτική. Όπως είναι γνωστό, κατά την διάρκεια της κατασκευής του φράγματος, ένα ολόκληρο χωριό, το Σφενδύλι εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους του.

Το έργο – συνολικής χωρητικότητας 27,3 εκατ. κυβικών μέτρων νερού – όταν απέδιδε τα αναμενόμενα, είχε βυθίσει εξ΄ ολοκλήρου το Σφενδύλι. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της συνεχής μείωσης των ποσοτήτων νερού, είχαν αρχίσει να αποκαλύπτονται οι οροφές των κατοικιών που βρισκόταν στο υψηλότερο σημείο και τρούλος της εκκλησίας.

Πλέον, ολόκληρο το χωριό έχει αποκαλυφθεί και πλέον είναι επισκέψιμο, όχι μόνο από τους παλαιούς του κατοίκους αλλά και από τουρίστες. Μάλιστα, τόσο στο χωριό, όσο και στην κοίτη του φράγματος είναι ορατά τα… ίχνη από την βόσκηση προβάτων!

Τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης: Τον Σεπτέμβριο του 2022, η έκταση που κάλυπτε το νερό στο φράγμα Αποσελέμη ήταν 1.15 τετραγωνικά χιλιόμετρα (σημειώνεται ότι η κανονική έκταση επιφάνειας είναι 1.9 τετραγωνικά χιλιόμετρα). Στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2025, η έκτασή έχει πέσει στα 0.44 τετραγωνικά χιλιόμετρα.