Ηράκλειο:Λευτέρης Αυγενάκης από την εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα θύματα των εργατικών δυστυχημάτων

Σήμερα, Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, αποτίουμε φόρο τιμής στα θύματα των εργατικών δυστυχημάτων και ο πρ Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Η ανθρώπινη ζωή αποτελεί το υπέρτατο αγαθό. Η εργασία πρέπει να είναι πηγή δημιουργίας και αξιοπρέπειας, όχι πεδίο κινδύνου. Κι όμως, υπάρχουν στιγμές που το μεροκάματο βάφεται με αίμα∙ στιγμές που οικογένειες βυθίζονται στο πένθος και η κοινωνία μετρά απώλειες που δεν αναπληρώνονται.

Στον Κρουσώνα, στο μνημείο που στήθηκε με πρωτοβουλία των τεσσάρων Εργατικών Κέντρων της Κρήτης και της Ρόδου, με τη στήριξη και χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μαλεβιζίου, τιμούμε σήμερα όλους εκείνους που χάθηκαν εν ώρα δουλειάς. Η παρουσία του Προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Γιάννη Παναγόπουλου έδωσε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη σημερινή εκδήλωση. Πρόσωπα αγαπημένα, όνειρα ανεκπλήρωτα, ζωές που κόπηκαν πρόωρα – η μνήμη τους δεν ξεθωριάζει.

Η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Απαιτούνται κανόνες, έλεγχοι, υπευθυνότητα. Χρειάζεται να διασφαλίζουμε καθημερινά ότι κάθε άνθρωπος θα επιστρέφει στο σπίτι του υγιής, κοντά στην οικογένειά του. Αυτό είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στους εργαζόμενους και στη μνήμη όσων χάθηκαν.

Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές και συντελεστές αυτής της εκδήλωσης για την πρωτοβουλία και τη στήριξή τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Σωματείο Οικοδόμων Κρουσώνα για τη θερμή φιλοξενία, όπως και πέρσι, όπως και κάθε χρόνο. Με το έργο και τη στάση τους υπενθυμίζουν σε όλους μας ότι η ζωή είναι ανεκτίμητη και ότι η ασφάλεια στην εργασία είναι υπόθεση συλλογική.»