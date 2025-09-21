ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Σε επιφυλακή για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου ο Δήμος Αγίου Νικολάου και οι Υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από την πρώτη στιγμή στο σημείο ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης

Σε επιφυλακή για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει από το πρωί της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου 2025 στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Αγίου Νικολάου βρίσκονται ο Δήμος Αγίου Νικολάου και οι Υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας.

Στις προσπάθειες των δυνάμεων της Πυροσβεστικής που με επίγεια και εναέρια μέσα επιχειρούν για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου, ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνδράμει με όλα τα διαθέσιμα οχήματα, μηχανήματα και μέσα Πολιτικής Προστασίας, ενώ από την πρώτη στιγμή στο σημείο της φωτιάς μετέβη ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, που βρίκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΕΣΔΑΚ και Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και η Περιφέρεια Κρήτης.

Στον χώρο του ΧΥΤΑ βρίκονται επίσης ο αντιδήμαρχος Γιώργος Μπελούκας και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΝ Κωνσταντίνος Αφορδακός, παραμένοντας σε συνεχή συντονισμό με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.

