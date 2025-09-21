Χανιά:Άρθρο – Κάλεσμα του Ιωσήφ Αποστολάκη

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ,ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ-ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!

Συνάδελφε, συναδέλφισσα,

Φτάνουμε προς το τέλος ακόμα μιας τουριστικής σαιζόν. Βλέπουμε τους τουρίστες να κατακλύζουν για ακόμα μια χρονιά το νησί, να απολαμβάνουν τις διακοπές τους. Ακούμε τις παροτρύνσεις των προϊσταμένων, της εργοδοσίας, να δείξουμε όσο το δυνατόν καλύτερο πρόσωπο, ώστε να ξανάρθουν του χρόνου, να μείνουν ευχαριστημένοι.

Βλέπουμε από την δουλειά μας, να βγαίνει τεράστιος πλούτος, ακούμε στις ειδήσεις το πόσο καλά πήγε για ακόμα μια χρονιά ο τουρισμός, η λεγόμενη “ατμομηχανή” της ελληνικής οικονομίας. Από αυτά που δημοσιεύονται φαίνεται ότι οδεύουμε στο κλείσιμο ακόμα μιας χρονιάς ρεκόρ! Τί σημαίνει όμως ρεκόρ για εμάς και τί για τους μεγαλοξενοδόχους;

Για τους μεγαλοξενοδόχους, τους ομίλους του τουρισμού, σημαίνει ότι τα κέρδη λογικά θα ξεπεράσουν την περασμένη χρονιά. Το 2024 έκλεισε με ρεκόρ σε τουριστικά έσοδα 21,7 δις ευρώ, αυξημένα κατά 5,4% σε σχέση με το 2023, ενώ ρεκόρ είχαμε και στις αφίξεις με 36 εκατομμύρια, 9,8% παραπάνω από την προηγούμενη χρονιά.

Η πραγματικότητα όμως που βιώνουμε χιλιάδες εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και στον τουρισμό είναι τελείως διαφορετική. Οι μισθοί μας είναι καθηλωμένοι στα επίπεδα που ήταν το 2011, δηλαδή 14 χρόνια πρίν.

Την ίδια στιγμή η ακρίβεια σε βασικά είδη καλπάζει και πολλοί από εμάς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε βασικές μας υποχρεώσεις. Στα περισσότερα ξενοδοχεία του Νομού κυριαρχεί η εντατικοποίηση, ενώ πυκνώνουν οι καταγγελίες για απλήρωτες υπερωρίες, ρεπό που δεν δίνονται και πολλά άλλα.

Το ταμείο ανεργίας και η προπληρωμένη κάρτα «κοροϊδίας» δεν φτάνει ούτε για τις πρώτες 10 μέρες του μήνα. Οι περισσότεροι σκεφτόμαστε πώς θα συμπληρώσουμε εισόδημα τον χειμώνα και θα συνέλθουμε από την εξουθένωση της σαιζόν. Η κανονικότητα είναι κάθε εργαζόμενος να βγάζει δουλειά για παραπάνω από ένα άτομο για να μην κοστίσει παρα

πάνω στην κάθε εταιρεία, με συνέπεια πολλοί από εμας να αντιμετωπίζουμε προβλήματα υγείας(μυοσκελετικά και άλλα).

Την ίδια στιγμή που υπάρχει αυτή η κατάσταση, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που θεσπίζει τις 13 ώρες δουλειάς στον ίδιο εργοδότη. Προκλητικά ισχυρίζεται, ότι το ζητήσαμε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι ελεύθερη επιλογή , να πρέπει να κάνουμε 2 δουλειές για να μπορέσουμε να ζήσουμε.

Είναι εξαναγκασμός, ο οποίος μέσα από το νομοσχέδιο μετατρέπεται σε κανονικότητα και εκβιασμό. Θα σου λέει ο εργοδότης: ” Αν δεν δεχτείς, περιμένουν άλλοι”. Ο νόμος αυτός πατάει σε προηγούμενους, σε κατευθύνσεις που έχει δώσει η ΕΕ στα κράτη μέλη από το με την οδηγία αρ.88, που προβλέπει ελάχιστη 11ωρη ξεκούραση, δηλαδή εργάσιμη εβδομάδα των 65 και 78 ωρών.

Είναι συνέχεια των νόμων που ξεχείλωσαν τον εργάσιμο χρόνο, όπως οι μνημονιακοί νόμοι που ψήφισαν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, οι κυβερνήσεις συνεργασίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ που διεύρυναν τις ατομικές συμβάσεις, κατάργησαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, χτύπησαν την Κυριακάτικη αργία.

Οι νόμοι που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που ενίσχυσαν την διευθέτηση του χρόνου εργασίας(να δουλεύεις δηλαδή όταν σε έχει ανάγκη η επιχείρηση), εφάρμοσαν τον νόμο για να καθορίζεται ο κατώτατος μισθός με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας,ο νόμος Χατζηδάκη που θέσπισε την 10ωρη δουλειά, ο νόμος Γεωργιάδη που θέσπισε την 13ωρη δουλειά σε πάνω από ένα εργοδότη και την 6μερη εργασία.

Οι νόμοι αυτοί δυστυχώς έχουν την συναίνεση και την υπογραφή κάποιων από αυτούς που οι εργαζόμενοι εκλέγουμε για να μας εκπροσωπούν.

Κάθε δύο χρόνια οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, υπογράφουν με τους εκπροσώπους των εργοδοτών μια συμφωνία, που λέγεται Συλλογική Σύμβαση εργασίας. Αυτή η συμφωνία καθορίζει τους μισθούς που θα παίρνουμε, τις ώρες που θα δουλεύουμε και γενικά καθορίζει την καθημερινότητα που θα βιώνουμε στον χώρο όπου περνάμε τις περισσότερες ώρες της ημέρας, τον χώρο δουλειάς μας.

Η παράταξη του απερχόμενου προέδρου Μανώλη Μπαμιάκη, που κατέχει στο σωματείο μας τις 6 από τις 7 θέσεις στο Δ.Σ έχει υπογράψει την Σύμβαση για τον Νομό Χανίων και προβλέπει: Αυξήσεις ψίχουλα στον μισθό για το 2024, της τάξης του 5%. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο 2016-2023 τα έσοδα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 68% .

Μέσα σε αυτό το διάστημα ενώ οι μισθοί μας αυξήθηκαν,κατά 9%. Με την υπογραφή του προεδρείου του σωματείου χαρίστηκε στους ξενοδόχους η 6η μέρα εργασίας και 1 ώρα απλήρωτη υπερωρία. Δέχτηκαν να βγεί το διάλειμμα εκτός ωραρίου και η 6η μέρα εργασίας να αμείβεται χωρίς την προσαύξηση των υπερωριών.

Κάνω δημόσια την ερώτηση στους χιλιάδες συναδέλφους του κλάδου. Πόσοι από εμάς συμφωνήσαμε σε αυτές τις συμφωνίες; Ποιοί από εμάς ρωτηθήκαμε για το τί θα υπογράψει το προεδρείο του Σωματείου μας , με τους ξενοδόχους; Όλα τα παραπάνω γίνονται εν κρυπτώ από τους εργαζόμενους του κλάδου, χωρίς να οργανωθεί από το προεδρίου καμία αγωνιστική κινητοποίηση από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Δυστυχώς, για ακόμα μια φορά στην τελευταία γενική συνέλευση πριν τις εκλογές, ακούσαμε τον πρόεδρο να κατηγορεί τους εργαζόμενους ότι δεν έρχονται στο σωματείο, ότι δεν συμμετέχουν. Ακούσαμε ότι καλύτερα που έχουμε μια σύμβαση, έστω και με μικρές αυξήσεις, από το να μην έχουμε καθόλου.

Δεν έκανε όμως απολύτως τίποτα μέσα στην σαιζόν, για να δυναμώσει η οργάνωση των εργαζομένων ανά χώρο δουλειάς. Δεν πάρθηκε κανένα μέτρο έστω για να τηρείται ακόμα και αυτή η σύμβαση στα ξενοδοχεία του Νομού , που κυριαρχούν οι ατομικές συμφωνίες,η αυθαιρεσία, η εξοντωτική δουλειά.

Οι αποφάσεις αυτές, δείχνουν ότι το απερχόμενο προεδρείο, η παράταξη Μπαμιάκη, δεν θέλει ένα σωματείο που θα αγκαλιάζει τους χιλιάδες ξενοδοχοϋπαλλήλους που δουλεύουν στον Ν.Χανίων. Φοβούνται ότι αν οι εργαζόμενοι οργανωθούν μαζικά , θα θελήσουν να αλλάξει ρότα το σωματείο.

Για αυτό μεθοδεύουν τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, για αυτό ο πρόεδρος βάζει κωλύματα ώστε να γραφτούν άτομα στο σωματείο, που δεν είναι σίγουρος ότι θα τον ψηφίσουν. Επιβεβαίωση σε όλα αυτά είναι η προσπάθεια εκφυλισμού της χθεσινής γενικής συνέλευσης.

Την ώρα που οι εργαζόμενοι κανόνισαν τα ρεπό τους μέσα στην σαιζόν για να έρθουν να συμμετέχουν, να εκφράσουν την γνώμη και τα προβλήματα από τους χώρους δουλειάς τους το προεδρείο του σωματείου τους έδιωξε γιατί δεν έβγαινε η απαρτία, λες και αν συζητούσαμε συλλογικά για τα προβλήματά μας, και παίρναμε την κατάσταση στα χέρια μας θα κάναμε κάτι κατά του σωματείου και αποφάσισαν πίσω από κλειστές πόρτες να ορίσουν εκ νέου γενική συνέλευση όποτε το αποφασίσουν 2,3 άτομα και όχι λέγοντας την γνώμη τους οι εργαζόμενοι.

Απευθύνομαι στους χιλιάδες συναδέλφους που δουλεύουν στα ξενοδοχεία του Νομού Χανίων. Με πάρα πολλούς από εσάς, έχω συνεργαστεί ο ίδιος, κάποιοι ήσασταν μαθητές μου, στις σχολές μαθητείας. Ξέρω από πρώτο χέρι, τί περνάμε στις κουζίνες, στην λάντζα, στην δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουμε.

Θεωρώ πως μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα και πώς είμαστε ικανοί, να έχουμε σωστή κρίση για αυτούς που μας εκπροσωπούν.

Μπορούμε να αλλάξουμε την ζωή μας, αν ο καθένας μας σε κάθε χώρο δουλειάς, οργανωθεί στο σωματείο μας, κινητοποιηθεί, συμμετέχει στις εκλογές, που θα πραγματοποιηθούν στο Εργατικό Κέντρο Χανίων….

Παραιτήθηκα από πρόεδρος του Σωματείου Επισιτισμού και πήρα την απόφαση να κατέβω υποψήφιος στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων με το Ψηφοδέλτιο της Ταξικής Ενότητας, καθώς για χρόνια εργάζομαι σαν μάγειρας σε ξενοδοχεία του Νομού.

Το ψηφοδέλτιο μας, απαρτίζεται από συναδέλφους που θεωρούμε ότι το σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων πρέπει να αλλάξει ρότα. Την προηγούμενη τριετία είχαμε καταφέρει και είχαμε 1 έδρα από τις 7 στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θέλουμε ένα σωματείο που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παρεμβαίνουν για κάθε πρόβλημα στους χώρους δουλειάς, θα πρωτοστατούν ώστε κάθε ξενοδοχείο, να φτιάχνει το δικό του επιχειρησιακό σωματείο.

Χρειαζόμαστε εκπροσώπους , όπου δεν θα κινούνται με την λογική του μικρότερου κακού. Που δεν θα λένε ας είναι μικροί οι μισθοί που συμφωνήσαμε με τους ξενοδόχους, τουλάχιστον έχουμε σύμβαση, που δεν θα ψάχνουν τα σημεία σε νόμους που αποδεδειγμένα τσακίζουν τα δικαιώματά μας.

Όσοι είμαστε υποψήφιοι με το ψηφοδέλτιο της Ταξικής Ενότητας πρωτοστατήσαμε σε αγώνες που ενόχλησαν την μεγαλοεργοδοσία.

Φτάσαμε στο σημείο να περνάμε από δίκες για την συνδικαλιστική μας δράση. Η συνάδελφος Μαρία Αθιμαρίτη, η οποία είναι καμαριέρα, πέρασε από δίκη, μετά από μύνηση της εργοδοσίας, γιατί μαζί με και με άλλες συναδέλφισσες της, απαίτησαν να τηρηθεί το 8ωρο, αρνήθηκαν να δουλεύουν μέχρι να βγεί η δουλειά!

Εγώ περνάω από δίκη την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου, γιατί την περίοδο της πανδημίας, σαν πρόεδρος του Σωματείου Επισιτισμού, συμμετείχα σε περιοδεία του Σωματείου που ενημέρωνε τους εργαζόμενους, αλυσίδας ταχυφαγείου της πόλης,για τα δικαιώματα τους. Συναδέλφισσα που συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο μας, πρωτοστάτησε πέρυσι σε αγώνες που κάνανε οι εργαζόμενοι σε μεγάλο ξενοδοχείο στο Κολυμπάρι Χανίων και πετύχανε να πληρώνονται με προσαύξηση , τα νυχτερινά, τις αργίες, τις Κυριακές.

Αυτό όμως που αποδείχτηκε από την δράση που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι ότι όταν οι εργαζόμενοι αποφασίσουν να οργανωθούν, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, υπάρχει αποτέλεσμα!!!

Τώρα είναι η ώρα για να δυναμώσει η φωνή των εργαζομένων. Σας καλώ από κοινού να αγωνιστούμε ώστε να δουλεύουμε 5μερο, 8ωρο με αύξηση των μισθών για να καλύπτονται οι ανάγκες μας, μέσω της οργάνωσής μας στο σωματείο και τις συλλογικές.

Να σκεφτούμε ότι οι ξενοδόχοι της Κρήτης κάθε χρόνο βγάζουν πάνω από 4 δίς ευρώ. Από την δουλειά μας παράγεται αυτός ο τεράστιος πλούτος! Είναι εφικτό την εποχής της τεχνητής νοημοσύνης και των επιστημονικών επιτευγμάτων, να δουλεύουμε λιγότερο, να αμοιβόμαστε καλύτερα.

Είναι εφικτό το ταμείο ανεργίας να αυξηθεί και να καλύπτει όλο το διάστημα της ανεργίας,καθώς από τους φόρους μας, βγαίνουν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Να διεκδικήσουμε πιο δυναμικά, να επιστρέψουν στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα όλες οι ειδικότητες του κλάδου που βγήκαν το 2012 όπως οι καμαριέρες, οι μάγειρες.

Να σταματήσουμε να ανεχόμαστε , δικαιολογίες του τύπου: ” το κράτος δεν έχει”. Μια χαρά έχει λεφτά, όταν είναι να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις στον τουρισμό,να δοθούν επιδοτήσεις από κρατικό χρήμα στους μεγαλοξενοδόχους.

Χρειαζόμαστε διοίκηση στο Σωματείο , όπου θα διεκδικεί αυτά τα ζητήματα στην πράξη, με οργάνωση των αγώνων σε κάθε χώρο δουλειάς!

Συμμετέχουμε στην επόμενη Γενική Συνέλευση για να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας,να είμαστε εμείς αυτοί που θα ορίζουμε τους όρους και τις συνθήκες που θα εργαζόμαστε!

Τώρα είναι η ώρα , να απεργήσουμε για να μην παραδώσουμε στα παιδιά μας, το έκτρωμα της 13ωρης δουλειάς. Να συναντηθούμε ακόμα περισσότεροι στο μπλοκ του σωματείου μας στην μεγάλη πανεργατική-πανελλαδική απεργία στις 1 Οκτώβρη, στις 10 π.μ στην Πλατεία Δημοτικής Αγοράς.

Στις εκλογές του Σωματείου σας καλώ να υπερψηφίσετε το ψηφοδέλτιο της Ταξικής Ενότητας .