Ηράκλειο: Δραματική συρρίκνωση του φράγματος Αποσελέμη δείχνει και ο ευρωπαϊκός δορυφόρος

Την δραματική εικόνα που παρουσιάζει το φράγμα Αποσελέμη, έρχεται να επιβεβαιώσει η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μέσω των δορυφορικών δεδομένων που έχει στη διάθεσή της.

Σύμφωνα με τον διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Κώστα Λαγουβάρδο η σημερινή επιφάνεια του φράγματος έχει περιοριστεί στο 23% της κανονικής επιφάνειας του ταμιευτήρα. Χαρακτηρίζει δε, έντονα ανησυχητική την πτώση στη στάθμη του νερού.

Τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του, το ερευνητικό κέντρο από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2, δείχνουν την έκταση του ταμιευτήρα που καλύπτεται από νερό σε 4 διαδοχικές χρονιές. Αφορά τον Σεπτέμβριο των ετών 2022, 2023, 2024 και 2025, χρονιές που οι βροχοπτώσεις στην ανατολική Κρήτη ήταν ελάχιστες.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, η έκταση που κάλυπτε το νερό ήταν περίπου 1.2 τετραγωνικά χιλιόμετρα (σημειώνεται ότι η κανονική έκταση επιφάνειας είναι 1.9 τετραγωνικά χιλιόμετρα). Στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2025, η έκτασή έχει πέσει στα 0.44 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Ο εφιάλτης της ανομβρίας, αποτυπώνεται στην εικόνα του φράγματος, του οποίου η χωρητικότητα φτάνει τα 27 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και σήμερα διαθέτει περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά.

Το φράγμα ενισχύει την υδροδότηση των πόλεων του Ηρακλείου, της Χερσονήσου και του Αγίου Νικολάου, όμως την φετινή θερινή περίοδο η συμβολή του, χαρακτηρίστηκε προβληματική καθώς παρουσιάζει απανωτές ζημιές στο διυλιστήριο, δοκιμάζοντας τις αντοχές των τοπικών ΔΕΥΑ.https://www.ertnews.gr/