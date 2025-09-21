Φωτιά στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου – συναγερμός στις αρχές

Συναγερμός σήμανε στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Αγίου Νικολάου όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε σωρούς σκουπιδιών. Οι φλόγες, τροφοδοτούμενες από τα απορρίμματα και τους ανέμους, επεκτάθηκαν γρήγορα, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα με έντονο καπνό.

Στο σημείο έχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με οχήματα και υδροφόρες και δυο ελικόπτερα, ενώ η Πολιτική Προστασία και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Η κατάσβεση είναι πολύ δύσκολη, καθώς τα απορρίμματα σιγοκαίνε στο εσωτερικό τους και απαιτούνται συνεχείς ρίψεις νερού και χώματος για να περιοριστεί η φωτιά.