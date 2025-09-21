Υπόμνημα του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης προς Στ. Αρναουτάκη: 13 προτεραιότητες για τον τουρισμό

Δεκατρία σημεία για τη βελτίωση της εικόνας και της τουριστικής εμπειρίας στην Κρήτη, γνωστοποίησε ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης στον Περιφερειάρχη, Σταύρο Αρναουτάκη. Το Δ.Σ. του Συνδέσμου πραγματοποίησε σήμερα εθιμοτυπική συνάντηση με τον Περιφερειάρχη όπου του διαβίβασε σχετικό υπόμνημα.

Σε αυτό, επισημαίνει ζητήματα που χρήζουν προτεραιότητας, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Περιφέρεια στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης.

7 προτάσεις για την ενίσχυση της τουριστικής προβολής

Το πρώτο ζήτημα αφορά την τουριστική προβολή της Κρήτης, για την οποία ο Σύνδεσμος διατυπώνει τις ακόλουθες προτάσεις, ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η θέση του προορισμού στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον…

Θα πρέπει να αυξηθεί ο ετήσιος προϋπολογισμός για την τουριστική προβολή και να συσχετισθεί με τα οικονομικά και κοινωνικά μεγέθη που δημιουργούνται από τις τουριστικές δραστηριότητες.

Η παρουσία μας στις τουριστικές εκθέσεις, τουλάχιστον στις 2 μεγαλύτερες, δηλαδή Λονδίνου και Βερολίνου , θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες και εφάμιλλες άλλων ανταγωνιστριών τουριστικών περιοχών.

Προσέλκυση νέων τουριστικών αγορών.

Ανάδειξη και προώθηση του θεματικού τουρισμού με απώτερο στόχο την επιμήκυνση τουριστικής περιόδου.

Αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων και καναλιών προώθησης (social media, πλατφόρμες προβολής, influencers, digital campaigns κ.λπ.).

Οργανισμός Διαχείρισης και προώθησης Προορισμού (DMMO). Θεωρούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσει η σύσταση του.

Αποκατάστασης Τουριστικής Εικόνας Λασιθίου ύστερα από τις μεγάλες πυρκαγιές νότια του Νομού. Σχετική πρόταση έχει σταλεί στον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Ι. Ανδρουλάκη.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος ζητεί συνεχείς παρεμβάσεις της Περιφέρειας, στο μέτρο της αρμοδιότητάς της, σε θέματα υποδομών, οι οποίες αφορούν άμεσα στην εικόνα του νησιού στους επισκέπτες. Ειδικότερα διατυπώνει τις ακόλουθες προτάσεις…

Αεροδρόμια Σούδας και Ηρακλείου

Για το οδικό δίκτυο από και προς το αεροδρόμιο Σούδας, ζητούνται παρεμβάσεις όπως…

Φωταγώγηση (ίσως τοποθέτηση φωτιστικών με ηλιακά πάνελ), καθώς μεγάλο μέρος της κατηφόρας από τον κόμβο προς το στρατόπεδο δεν έχει φωτισμό.

Ανακλαστικά στη μεσαία λωρίδα. Δεδομένου της έλλειψης φωτισμού αλλά και της στενότητας του δρόμου προτείνεται να μπουν ανακλαστικά στη μεσαία λωρίδα έτσι ώστε να διευκολύνονται οι οδηγοί αλλά και να είναι ξεκάθαρο ότι απαγορεύονται οι προσπεράσεις.

Κατασκευή τσιμεντένιων ρείθρων όπου κρίνεται αναγκαίο για την ασφάλεια των οδηγών.

Για το αεροδρόμιο Ηρακλείου, ο Σύνδεσμος ζητεί την οικονομική συνδρομή της Περιφέρειας για την ανακαίνιση των τουαλετών και τον καθαρισμό των εξωτερικών φρεατίων προς αποφυγή νέων πλημμυρικών φαινομένων αλλά και κυκλοφοριακή μελέτη για δημιουργία κυκλικού κόμβου στην κεντρική είσοδο – αρχη οδού Σενετάκη, καθώς και τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών κυκλοφορίας στην έξοδο των αφίξεων.

Παρεμβάσεις στην Υγεία

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Κρήτης υπολειτουργούν με μεγάλες ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό και ιατρικών αναλώσιμων. Η υγειονομική ασφάλεια είναι βασικό σημείο επιλογής προορισμού, ιδιαιτέρως μάλιστα μεγάλων διεθνών εκδηλώσεων, όπως συνεδρίων κτλπ.

Βιολογικός καθαρισμός και βιώσιμος τουρισμός

Ζητείται ακόμα να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις και τα έργα στους βιολογικούς καθαρισμούς Γερανίου, Γεωργιούπολης, Αλμυρίδας, Χώρας Σφακίων και Αγίας Ρουμελης.

Λιμάνια

Ο Σύνδεσμος εκφράζει το αίτημά του για ολοκλήρωση των διαδικασιών για το λιμάνι της Χώρας Σφακίων, τον προβλήτα και το λιμάνι Αγίας Ρούμελης, το λιμάνι Κισσάμου αλλά και το Λιμάνι Κολυμβαρίου και Ρεθύμνου.

Οδικό δίκτυο και ΒΟΑΚ

Ζητείται διαμόρφωση κόμβων για τη σωστή κυκλοφορία και συγκεκριμένα του κόμβου της Σούδας, στον οποίο καταλήγουν 5 διαφορετικοί δρόμοι (από αεροδρόμιο Χανίων, λιμάνι Σούδας, ΒΟΑΚ, Λεωφόρος Σούδας και δημοτικός δρόμος Σούδας). Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, «πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί το έργο ρύθμισης της κυκλοφορίας στον «Κόμβο-Σούδας».

Έξω από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, δεδομένου ότι γίνονται αρκετά ατυχήματα, θα πρέπει άμεσα να βρεθεί μια λύση με την τοποθέτηση φαναριών, είτε με την δημιουργία κυκλικού κόμβου είτε με το συνδυασμό κυκλικού κόμβου και φαναριών. Το έργο αυτό το θεωρούμε προτεραιότητα σύντομα θα έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις».

Νέος ΒΟΑΚ

Πρόταση για δημιουργία κόμβου ή ημικόμβου στο ύψος της Αγ. Μαρίνας καθώς επίσης να μην υπάρχουν διόδια από Σούδα έως και Πλατανιά γιατί διαφορετικά και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις θα υπάρξει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην παλαιά εθνική οδό, που ήδη είναι υπερκορεσμένη από πλευρά κυκλοφορίας.

Παράκαμψη πόλης Καστελλίου

Η παράκαμψη της πόλης Καστελλίου είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και όσοι δραστηριοποιούνται στην πόλη της Κισσάμου λόγω του έντονου κυκλοφοριακού προβλήματος, που χρήζει άμεσων ενεργειών λόγω και της δημιουργίας νέων τουριστικών επενδύσεων στην γύρω περιοχή που θα επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη βεβαρημένη κίνηση στην πόλη.

Περιφερειακός Ρεθύμνου

Ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου και λειτουργικού παράλληλου περιφερειακού δικτύου με τον νέο ΒΟΑΚ, με έναρξη εργασιών από τον κόμβο Αμαρίου έως Αγίου Βασιλείου (Τυμπακίου), με σκοπό την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, και σπουδαιότερο ίσως θέμα είναι αυτό της Πολιτικής Προστασίας, το οποίο βιώσαμε το έντονα το 2019, όταν μια πυρκαγιά στο περιαστικό δάσος νοτίως της πόλης, προκάλεσε συνθήκες πανικού.

Μέτρα για τη λειψυδρία

Για το σοβαρό ζήτημα της λειψυδρίας, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι το κρατικό σχέδιο για την κατάργηση των ΔΕΥΑ (πριν το 2027) και δημιουργία μίας υπηρεσίας για όλη την Κρήτη θα επηρεάσει την εντοπιότητα και τις άμεσες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις ζημιών, καθώς και του διαμερισμού του διαθέσιμου νερού σε ύδρευση και άρδευση.

Ζητεί να γίνει μελέτη για δημιουργία κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης για την κάλυψη των αναγκών σε καθαρό νερό. Η διαδικασία αυτή έχει χρησιμοποιηθεί εκτενέστατα σε προορισμούς όπως Κύπρος, Ισραήλ και Μέση Ανατολή. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ και τα κόστη έχουν γίνει πιο λογικά.

Επιπλέον, αιτείται τη δημιουργία μικρών φραγμάτων όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες των υφιστάμενων ποταμών.

Μεταναστευτικό

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι πρέπει να υπάρξουν ενέργειες για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος και αντιτίθεται σε μόνιμη δομή στην Κρήτη.

Περιορισμός στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ζητεί ακόμα ο περιορισμός που ισχύει σε ορισμένα δημοτικά διαμερίσματα των Αθηνών να ισχύσει και στις τουριστικές περιοχές της Κρήτης.

ΦΠΑ

Ζητείται να εφαρμοστεί ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ κατά 30% που ισχύει σε Κω και άλλα νησιά.