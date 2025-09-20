Καιρός: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ την Κυριακή στην Κρήτη – Πότε αναμένονται οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές

Οι αντικυκλωνικές συνθήκες εμποδίζουν τα φαινόμενα· άνοδος θερμοκρασίας έως 33 βαθμούς πανελλαδικά, με δροσερές νύχτες. Με καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στην Κρήτη, αν και τοπικές νεφώσεις θα εμφανιστούν στη βόρεια πλευρά του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5-6 μποφόρ, ενώ κατά τις μεσημβρινές ώρες δεν αποκλείεται να φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς, με τη νότια Κρήτη να καταγράφει ακόμη υψηλότερες τιμές, κοντά στους 30°C. Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, η ανομβρία εξακολουθεί να κυριαρχεί, καθώς ένας ισχυρός αντικυκλώνας δρα ως εμπόδιο για την είσοδο συστημάτων βροχής στη χώρα μας. Το φαινόμενο του «Rex Blocking», όπως το ονομάζει, ωστόσο δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε χαμηλό από την Κεντρική Ευρώπη να κινηθεί προς τη Μεσόγειο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Σάκης Αρναούτογλου κάνει λόγο για «κατάρρευση του αέρινου τείχους» προς το τέλος Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν καλοκαιρινός τις ημέρες, με δροσερές νύχτες που προμηνύουν την έναρξη της περιόδου «ζακέτα να πάρεις». Από τις 26-27 του μήνα, ωστόσο, βαρομετρικά χαμηλά δείχνουν να πλησιάζουν, δίνοντας τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές. Η τάση, σύμφωνα με το forecastweather.gr, δείχνει διατήρηση των καλών καιρικών συνθηκών μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, το σκηνικό αλλάζει: τοπικές βροχές από την Παρασκευή 26/09 και πιο ασταθής κατάσταση από το Σάββατο 27/09, με πιθανότητα ισχυρών καταιγίδων σε περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα επιμείνουν ενισχυμένοι τις επόμενες ημέρες, παρουσιάζοντας πρόσκαιρη ύφεση μόνο τη Δευτέρα 22/09, πριν ενισχυθούν εκ νέου από την Πέμπτη 25/09 έως και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, από την άλλη, αναμένεται να ανέβει στα μέσα της εβδομάδας, αγγίζοντας ακόμη και τους 33°C σε ηπειρωτικές περιοχές, πριν υποχωρήσει με τις πρώτες βροχοπτώσεις στο τέλος του μήνα.