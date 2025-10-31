ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Την Κυριακή 2 Nοεμβρίου το ετήσιο μνημόσυνο του Νίκου Ψιλάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τον θάνατο του καταξιωμένου δημοσιογράφου και συγγραφέα.
Την Κυριακή (2/11) το ετήσιο μνημόσυνο του Νίκου Ψιλάκη

Πριν ένα χρόνο, έφυγε από την ζωή (άλλα όχι από την μνήμη μας) ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Ψιλάκης, αφήνοντας μία τεράστια παρακαταθήκη με το σπουδαίο έργο του.

Το ετήσιο μνημόσυνό του θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, στο Ηράκλειο.

Η ανακοίνωση της οικογένειας
«Ο Νίκος μας έφυγε κρατώντας το δικό του εισιτήριο επιστροφής. Πήρε στις αποσκευές του την ομορφιά που του χαρίστηκε μα άφησε σ’ εμάς μεγάλα πλούτη: τη ζεστασιά, τη σκέψη, την ευγένεια, την αγάπη.

Στο ετήσιο μνημόσυνό του τον θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη. Γιατί ήξερε να πλαταίνει την ομορφιά στις κόγχες των ματιών του κι έμαθε και σ’ εμάς να βλέπουμε έτσι τον κόσμο».

