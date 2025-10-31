ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Την Κυριακή ο 12ος Διαγωνισμός Κρασιού στη Μονή Μαλεβιζίου

Στις 12.00 το μεσημέρι της Κυριακής θα ξεκινήσει ο 12ος Διαγωνισμός Κρασιού στη Μονή Μαλεβιζίου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μονής σε συνεργασία με το Δήμο Μαλεβιζίου και την Περιφέρεια Κρήτης.

Ο διαγωνισμός, που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την περιοχή, αποτελεί μια γιορτή του κρασιού, της παράδοσης και της τοπικής γαστρονομίας, με στόχο την ανάδειξη των ερασιτεχνών οινοποιών και την προβολή της πλούσιας αμπελουργικής κληρονομιάς του τόπου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερασιτέχνες οινοποιοί, με κρασί φετινής σοδειάς. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, στις 21:00, στο τηλέφωνο 6972012757.

Παράλληλες δράσεις

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει και μια σειρά από γευστικές και ενημερωτικές δραστηριότητες:
• Ενημέρωση οινοπαραγωγών από τη γνωστή οινοχόο Στέλλα Αστυρακάκη (Winewalkers) για θέματα γευσιγνωσίας και σωστής οινικής διαδικασίας.

• Παρασκευή παραδοσιακών εδεσμάτων, όπως τηγανίτες με πετιμέζι από το catering «ΑΝΔΡΕΑΣ», καθώς και μουσταλευριά από τις γυναίκες του χωριού.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά οι καλλιτέχνες Γιώργος Ρούλιος (λύρα, τραγούδι), Σπύρος Σκουραδάκης (λαούτο), Μανώλης Τριαλωνάκης (λαούτο), Γιώργος Χριστονάκης (νταούλι).

Τον συντονισμό και την επιμέλεια της Κριτικής Επιτροπής έχουν οι Winewalkers, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

