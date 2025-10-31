ΚΡΗΤΗ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνομιλεί με τους μαθητές: Διαδραστικά εργαστήρια στα Πειραματικά Λύκεια Ρεθύμνου και Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με έντονο ενδιαφέρον από τους μαθητές ολοκληρώθηκαν οι δράσεις που διοργάνωσε τον Οκτώβριο το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συγκεκριμένα η Μονάδα Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – “Μήτις” στα Πειραματικά Λύκεια Ρεθύμνου και Ηρακλείου, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις ενίσχυσης της Έρευνας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης».

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθούν γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα και τη νέα γενιά, φέρνοντας τους μαθητές πιο κοντά στην έννοια της έρευνας, της καινοτομίας και του ρόλου που διαδραματίζει το Πανεπιστήμιο στην τοπική κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια των δράσεων, εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσίασαν στις σχολικές τάξεις το όραμα και τη λειτουργία του Ιδρύματος ως πυλώνα γνώσης, έρευνας και ανάπτυξης για την Κρήτη. Ακολούθησε διαδραστικό εργαστήριο – συζήτηση, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους για το πώς αντιλαμβάνονται το Πανεπιστήμιο σήμερα και πώς το φαντάζονται στο μέλλον, ως δυνητικοί φοιτητές και ερευνητές.

Η συμμετοχή των μαθητών υπήρξε ιδιαίτερα ενθαρρυντική, με ιδέες που ανέδειξαν την κριτική τους σκέψη αλλά και την επιθυμία τους να συμβάλουν σε ένα πιο ανοιχτό, συμπεριληπτικό και κοινωνικά χρήσιμο Πανεπιστήμιο.

Η δράση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του Πανεπιστημίου Κρήτης για εξωστρέφεια και κοινωνική δικτύωση, με στόχο να καταστήσει την έρευνα προσιτή και ουσιαστική για κάθε πολίτη. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να ενισχύσει τη σχέση εμπιστοσύνης και αλληλεπίδρασης με τη σχολική κοινότητα, ενθαρρύνοντας τους νέους να βλέπουν την επιστήμη ως ένα δυναμικό πεδίο δημιουργίας και κοινωνικής προσφοράς.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά : Συνελήφθη αλλοδαπός διότι σε βάρος...

0
Συνελήφθη αλλοδαπός στα Χανιά διότι σε βάρος του...

ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης : Έναρξη Παιδικών – Νεανικών...

0
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ «ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΑΡΞΗ ...

Χανιά : Συνελήφθη αλλοδαπός διότι σε βάρος...

0
Συνελήφθη αλλοδαπός στα Χανιά διότι σε βάρος του...

ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης : Έναρξη Παιδικών – Νεανικών...

0
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ «ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΑΡΞΗ ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Την Κυριακή ο 12ος Διαγωνισμός Κρασιού στη Μονή Μαλεβιζίου
Επόμενο άρθρο
«Όχι» από τον Δήμο Αγίου Νικολάου στο κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην Ελούντα και στη Νεάπολη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χανιά : Συνελήφθη αλλοδαπός διότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη αλλοδαπός στα Χανιά διότι σε βάρος του...

ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης : Έναρξη Παιδικών – Νεανικών Εργαστηρίων, Εργαστηρίων Ενηλίκων και Εργαστηρίων ΑΜΕΑ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ «ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΑΡΞΗ ...

ΣΕΠΕ Χανίων:Ανεπιθύμητο το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο “Crown Iris” στα Χανιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο έρχεται στην...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Αντιδήμαρχος Τάσος Τσατσάκης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST