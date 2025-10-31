«Όχι» από τον Δήμο Αγίου Νικολάου στο κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην Ελούντα και στη Νεάπολη

Μανώλης Μενεγάκης: «Η παρουσία των ΕΛΤΑ στις Κοινότητες του Δήμου μας δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα»

Την έντονη αντίθεσή του στην αιφνιδιαστική απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να προχωρήσει στο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στην Ελούντα εκφράζει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης.

Σε συνέχεια της αντίδρασής του για το αντίστοιχο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στη Νεάπολη, ο Δήμαρχος υπογραμμίζει ότι οι εξελίξεις αυτές πλήττουν ευθέως την εξυπηρέτηση των πολιτών και την ισότιμη πρόσβαση των τοπικών κοινωνιών σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες.

Σε συντονισμό με την Δημοτική Κοινότητα Ελούντας, που ζητεί την άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης απόφασης, ο κ. Μενεγάκης τονίζει ότι το εν λόγω κατάστημα εξυπηρετεί εδώ και δεκαετίες κατοίκους, επαγγελματίες του τουρισμού, επιχειρήσεις, ηλικιωμένους και επισκέπτες μιας από τις πλέον αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου και ολόκληρης της Κρήτης.

Η διατήρηση της λειτουργίας του είναι ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητα και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, από τη στιγμή που εξυπηρετεί τόσο τους κατοίκους από την ευρύτερη περιοχή, όσο και από τις ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες εδρεύουν στις κοινότητες της περιοχής.

Ο Δήμαρχος έκανε γνωστό ότι θα αποσταλεί σχετική επιστολή προς τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ, με την οποία και θα ζητείται η επανεξέταση του ζητήματος, επισημαίνοντας τη σημασία της διατήρησης βασικών δημόσιων υπηρεσιών σε κάθε κοινότητα του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης:

«Η παρουσία των ΕΛΤΑ στην Ελούντα και στη Νεάπολη, όπως και σε κάθε Κοινότητα του Δήμου μας, δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα. Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να βρίσκονται κοντά στους πολίτες, ειδικά σε περιοχές με έντονη τουριστική, κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα. Καλούμε τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ να επανεξετάσει άμεσα το ζήτημα και να στηρίξει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες».