ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

«Όχι» από τον Δήμο Αγίου Νικολάου στο κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην Ελούντα και στη Νεάπολη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μανώλης Μενεγάκης: «Η παρουσία των ΕΛΤΑ στις Κοινότητες του Δήμου μας δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα»

Την έντονη αντίθεσή του στην αιφνιδιαστική απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να προχωρήσει στο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στην Ελούντα εκφράζει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης.

Σε συνέχεια της αντίδρασής του για το αντίστοιχο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στη Νεάπολη, ο Δήμαρχος υπογραμμίζει ότι οι εξελίξεις αυτές πλήττουν ευθέως την εξυπηρέτηση των πολιτών και την ισότιμη πρόσβαση των τοπικών κοινωνιών σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες.

Σε συντονισμό με την Δημοτική Κοινότητα Ελούντας, που ζητεί την άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης απόφασης, ο κ. Μενεγάκης τονίζει ότι το εν λόγω κατάστημα εξυπηρετεί εδώ και δεκαετίες κατοίκους, επαγγελματίες του τουρισμού, επιχειρήσεις, ηλικιωμένους και επισκέπτες μιας από τις πλέον αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου και ολόκληρης της Κρήτης.

Η διατήρηση της λειτουργίας του είναι ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητα και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, από τη στιγμή που εξυπηρετεί τόσο τους κατοίκους από την ευρύτερη περιοχή, όσο και από τις ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες εδρεύουν στις κοινότητες της περιοχής.

Ο Δήμαρχος έκανε γνωστό ότι θα αποσταλεί σχετική επιστολή προς τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ, με την οποία και θα ζητείται η επανεξέταση του ζητήματος, επισημαίνοντας τη σημασία της διατήρησης βασικών δημόσιων υπηρεσιών σε κάθε κοινότητα του Δήμου Αγίου Νικολάου.
Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης:

«Η παρουσία των ΕΛΤΑ στην Ελούντα και στη Νεάπολη, όπως και σε κάθε Κοινότητα του Δήμου μας, δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα. Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να βρίσκονται κοντά στους πολίτες, ειδικά σε περιοχές με έντονη τουριστική, κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα. Καλούμε τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ να επανεξετάσει άμεσα το ζήτημα και να στηρίξει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά : Συνελήφθη αλλοδαπός διότι σε βάρος...

0
Συνελήφθη αλλοδαπός στα Χανιά διότι σε βάρος του...

ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης : Έναρξη Παιδικών – Νεανικών...

0
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ «ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΑΡΞΗ ...

Χανιά : Συνελήφθη αλλοδαπός διότι σε βάρος...

0
Συνελήφθη αλλοδαπός στα Χανιά διότι σε βάρος του...

ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης : Έναρξη Παιδικών – Νεανικών...

0
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ «ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΑΡΞΗ ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνομιλεί με τους μαθητές: Διαδραστικά εργαστήρια στα Πειραματικά Λύκεια Ρεθύμνου και Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χανιά : Συνελήφθη αλλοδαπός διότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη αλλοδαπός στα Χανιά διότι σε βάρος του...

ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης : Έναρξη Παιδικών – Νεανικών Εργαστηρίων, Εργαστηρίων Ενηλίκων και Εργαστηρίων ΑΜΕΑ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ «ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΑΡΞΗ ...

ΣΕΠΕ Χανίων:Ανεπιθύμητο το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο “Crown Iris” στα Χανιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο έρχεται στην...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Αντιδήμαρχος Τάσος Τσατσάκης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST