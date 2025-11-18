Ηράκλειο:Το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο MINEYE γιορτάζει τη δεύτερη επέτειό του

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο MINEYE γιορτάζει τη δεύτερη επέτειό του, καθώς εισέρχεται στον 24ο μήνα υλοποίησής του. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινοπραξία του έργου συγκεντρώθηκε στην Κρήτη, στις 12 και 13 Νοεμβρίου, σε διήμερη συνάντηση εργασίας που φιλοξενήθηκε από την εταιρεία συμβούλων ETAM ΑΕ (Υπεύθυνη για το Πακέτο Εργασίας – Προβολή, Επικοινωνία & Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων) στο ξενοδοχείου Ibis στο Ηράκλειο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι παρουσίασαν την πρόοδο των επιμέρους πακέτων εργασίας, καθώς και τα έως σήμερα αποτελέσματα από τις πιλοτικές περιοχές εφαρμογής: τις περιοχές των ορυχείων SO.RI.CO.M., Tharsis Mining και Norrbotten. Παράλληλα, οι κ. Eric Pirard (University of Liège) και κ. Jef Caers (Stanford University), μέλη της Βιομηχανικής – Συμβουλευτικής Επιτροπής του έργου, τίμησαν με την παρουσία τους τη συνάντηση, συμβάλλοντας σημαντικά μέσω των επιστημονικών τους απόψεων στις συζητήσεις και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Στόχος του έργου MINEYE είναι η ενίσχυση της πρόσβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρίσιμα και στρατηγικά μέταλλα και ορυκτά, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της εξόρυξης. Με αυτό το πλαίσιο, επιδιώκει την ανάπτυξη καινοτόμων και ανταγωνιστικών τεχνολογιών για όλα τα στάδια της εξορυκτικής αλυσίδας: έρευνας και ανίχνευσης, λειτουργίας, κλεισίματος και αποκατάστασης.

Η κοινοπραξία του MINEYE αποτελείται από 13 ευρωπαϊκούς εταίρους από 9 χώρες, και συντονίζεται από το Norwegian Geotechnical Institute (NGI). Η Ελλάδα συμμετέχει μέσω της εταιρείας συμβούλων ETAM ΑΕ, η οποία αναλαμβάνει κρίσιμο ρόλο στις δράσεις διάχυσης, επικοινωνίας και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου.

Κατά την πορεία των δύο ετών, έχουν ήδη επιτευχθεί σημαντικά ορόσημα, όπως η συλλογή δεδομένων πεδίου στις τρεις πιλοτικές περιοχές, η πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων και η οργάνωση στρατηγικών δράσεων για την ενσωμάτωση των τεχνολογιών του έργου στην εξορυκτική βιομηχανία.

«Η συνάντηση αυτή αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία ανταλλαγής ιδεών, αποτίμησης της προόδου και ορισμού των επόμενων βημάτων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα του έργου θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή εξορυκτική βιομηχανία», δήλωσε η κ. Χρύσα Παγκάλου, Διευθύντρια της ΕΤΑΜ ΑΕ.

Η επόμενη φάση του έργου θα εστιάσει στην εμβάθυνση των τεχνολογιών με χρήση δορυφορικής παρατήρησης και άλλων καινοτομιών, καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τη βιομηχανία για τη μετάβαση σε πιο βιώσιμα και αποτελεσματικά εξορυκτικά συστήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο MINEYE, μπορείτε να επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα και τα social media του έργου https://mineye-project.eu/.