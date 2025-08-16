Ηράκλειο:Το γλύπτη Γιάννη Κλινάκη (Πετρογιάννη) τίμησαν ο Δήμος Μαλεβιζίου, η Τοπική Κοινότητα Μαράθου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαράθου

Σε μία σεμνή τελετή, ο Δήμος Μαλεβιζίου, η Τοπική Κοινότητα Μαράθου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαράθου τίμησαν τη μνήμη και την προσφορά του γλύπτη Γιάννη Κλινάκη (Πετρογιάννη), δίνοντας το όνομά του στον δρόμο που βρίσκεται δίπλα από το εκθετήριο των έργων του στο χωριό.

Στη ζωή και το έργο του αείμνηστου καλλιτέχνη αναφέρθηκαν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Μαλεβιζίου Χρύσα Λυρώνη, ο Γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαράθου Στέλιος Πρινάρης και η ανιψιά του, Άννα Κλινάκη, μεταφέροντας στιγμές από την πορεία του αλλά και την αγάπη του για το χωριό του.

Ο Γιάννης Κλινάκης γεννήθηκε το 1938 στο Μάραθος. Η ενασχόλησή του με τη γλυπτική ξεκίνησε στο χυτήριο του γλύπτη Μεμά Καλογεράτου, ενώ το 1971 συνεργάστηκε με τον κορυφαίο γλύπτη και ζωγράφο Χρήστο Καπράλο, του οποίου η καλλιτεχνική ματιά επηρέασε καθοριστικά τη δημιουργική του πορεία.

Δημιούργησε έργα σε μέταλλο, μάρμαρο και ξύλο, αντλώντας έμπνευση από την ανθρώπινη μορφή, την κρητική παράδοση και την ιστορία.

Από το 2009, ο καλλιτέχνης δώρισε το σύνολο του έργου του στον τόπο καταγωγής του, το Μάραθος. Έκτοτε, φιλοξενείται μόνιμα στην Αίθουσα Τέχνης Μαράθου, αποτελώντας έναν ανεκτίμητο πολιτιστικό θησαυρό για το Μαλεβίζι.