Οι «Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι.» του Ηρακλείου που έκαναν στόχο τους τον εθελοντισμό

Ονομάζονται «Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι.» και κάθε γράμμα στην ονομασία τους, συμβολίζει το περιεχόμενο της δράσης τους. Άνθρωποι Της Αλληλεγγύης Χωρίς Τείχη & Οικονομική Ιδιοτέλεια. Πρόκειται για μια ομάδα εθελοντών που γεννήθηκε ως ιδέα τον Νοέμβριο του 2012 , όταν σε μία στιγμή αυθορμητισμού, ο εμπνευστής της, Σαράντης Σιμάκης, όπως λέει σκέφτηκε πώς μπορούν να γίνουν μικρές δράσεις ψυχαγωγίας, αθλητισμού, πολιτισμού και παράλληλα προσφοράς.

Ο ένας το συζήτησε με τον άλλο και οι «Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι.» που άλλαξαν τον εθελοντισμό στο Ηράκλειο τα τελευταία 13 χρόνια, δεν άργησαν να δημιουργηθούν. Στο σήμερα μαζί με τον αδερφό του Βαγγέλη είναι ιδρυτές του οργανισμού «A.T.A.X.T.O.I. – Backpackbrothers»

«Στόχος μας ήταν να κάνουμε τους νέους , ενεργούς πολίτες και να συμβάλλουν και σε κοινωνικά ζητήματα της πόλης μας» ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Σαράντης Σιμάκης που εξήγησε ότι από πάρα πολύ νωρίς η σκέψη για την δημιουργία της ομάδας, αγκαλιάστηκε θερμά από το σύνολο της παρέας, που άρχισαν σχεδόν άμεσα τις «άταχτες» ενέργειές τους.

«Η πορεία μας μέχρι σήμερα θεωρούμε ότι έχει έναν μικρό αλλά σημαντικό αντίκτυπο για την κοινωνία της πόλης όπου ζούμε, αλλά και ευρύτερα όλης της Κρήτης. Πάντοτε, από το ξεκίνημα μας κιόλας, είχαμε επικεντρωθεί στo παιδί και πως μπορούμε να βοηθήσουμε και υποστηρίξουμε την καθημερινότητα του, ενώ παράλληλα τρέχαμε και άλλα project».

Τα τελευταία χρόνια τα Projects όπου προωθούν και υλοποιούν , έχουν ως κοινό παρονομαστή το σκοπό της προσφοράς. Από Project που είχαν να κάνουν με ανακαινίσεις παιδικών δωματίων και βελτίωση συνθηκών στο υπόλοιπο σπίτι, υποστήριξη ατόμων με θέματα υγείας και αναπηρίας, που βρίσκονται είτε στο στάδιο θεραπείας ή αποθεραπείας, όπως και ατόμων στο προεγχειρητικό ή μετεγχειρητικό στάδιο, αλλά και διάθεση σχολικών καλαθιών Αλληλεγγύης για την κάλυψη των παιδιών, που τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα είναι η 11 η συνεχόμενη χρονιά αυτή της προσπάθειας.

Επίσης ανάμεσα στις δράσεις τους είναι το «Ζεστό Νοικοκυριό» με σόμπες θέρμανσης σε εκατοντάδες νοικοκυριά, σε συνδυασμό με το project, santa giftbox με τρόφιμα, προσωπικά είδη υγιεινής και δώρα για τα παιδιά.

Επιπρόσθετα, ανάμεσα στις δράσεις τους συγκαταλέγεται το μαγείρεμα για καλό σκοπό σε συνεργασία με εστιατόρια της πόλης, ο σχολικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης, Περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού παραλιών και πάρκων, Διοργάνωση εκδηλώσεων (συναυλίες, έκθεση φωτογραφίας κ.ά), Καλλιτεχνικά εργαστήρια και επισκέψεις σε σχολεία και δομές για ομιλίες σχετικά με τον εθελοντισμό και το έργο τους.

«Όταν ξεκινάς μία προσπάθεια, το πώς βλέπεις τα πράγματα είναι σίγουρα διαφορετικό από το πώς τα βλέπεις στην πορεία. Στο ξεκίνημα όλα τα βλέπεις με την οπτική ότι πάμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά στην πορεία αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που προσπαθούμε και κάνουμε είναι πολύ παραπάνω από την ευθύνη που μας αναλογεί και αυτό διότι όλο αυτό στήθηκε από νέα παιδιά, χωρίς από πίσω να βρίσκονται εταιρείες ή συμφέροντα.

Όσος κόσμος μας γνωρίζει μετά από τόσα χρόνια, σέβεται και εκτιμάει το έργο μας» εξήγησε ο Σαράντης Σιμάκης που εξήγησε ότι η πορεία τους μέχρι σήμερα τους δημιουργεί σίγουρα ικανοποίηση αλλά και προσδοκίες για τη συνέχεια, αφού όπως χαρακτηριστικά ανέφερε οι δυνατότητες της ομάδας βρίσκονται στο 20-30% με βάση αυτών που μπορεί να προσφέρει.

Οι «Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι.» σήμερα μετρούν περίπου τριάντα πέντε (35) εθελοντές, ενώ όλα αυτά τα χρόνια έχουν στηρίξει το έργο τους περισσότεροι από 600 εθελοντές και χιλιάδες πολίτες, με τις δράσεις τους συνολικά να ξεπερνούν τις διακόσιες (200).

«Ο επόμενος στόχος μας σε συνεργασία με τους «Backpack brothers» με τους οποίους έχουμε ενωθεί, είναι τον τελευταίο ένα χρόνο, η δημιουργία του πρώτου «Community Center – Σπίτι Εθελοντισμού» στην πόλη μας» επισήμανε ο επικεφαλής της Εθελοντικής Ομάδας, ο οποίος εξήγησε ότι ήδη έχουν ανακοινωθεί οι τέσσερις πυλώνες υποστήριξης που θα τρέξουν πιλοτικά για 1,5 χρόνο και στην συνέχεια, σκοπός τους είναι να τους αναπτύξουν ακόμα περισσότερο και σε μεγαλύτερη διάρκεια.

«Αυτοί οι πυλώνες υποστήριξης αφορούν σε μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με θέματα υγείας και αναπηρίας και παιδιά ευπαθών οικογενειών» επισήμανε για το νέο πλαίσιο δράσεων , διευκρινίζοντας ότι μέσα στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα επόμενα σχέδιά τους είναι η δημιουργία κοινωνικού καφέ, κοινωνικού εστιατορίου, κέντρου δημιουργικής απασχόλησης, όπως και ενός χώρου που θα μπορεί να γίνει και στέγη εθελοντικών ομάδων που έως σήμερα δεν έχουν».

Βασικό μέρος της δράσης για το «Σπίτι Εθελοντισμού» είναι όπως διευκρίνισε και η λειτουργία ως πυλώνα υποστήριξης και ως δεύτερο κύμα στήριξης, σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως σεισμοί, φωτιές ή πλημμύρες.

«Το ότι συνθέτουμε πράγματα και έχουμε δημιουργικότητα σε ότι αφορά τις δράσεις μας, είναι ένα από τα στοιχεία της ομάδας που ξεχωρίζω. Δεν σταματάμε ποτέ, να είμαστε «άταχτοι» και συνεχίζουμε να προσφέρουμε, ενώ από τους μεγάλους μας στόχους είναι να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο ανθρώπινο δίκτυο, που θα βοηθήσει στο να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες».

Ο Σαράντης Σιμάκης πάντως, εξήγησε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο κόσμος εξακολουθεί να ψάχνει τον τρόπο να εμπιστευτεί και να βοηθήσει, σχολιάζοντας ότι όλα αυτά τα χρόνια που οι ίδιοι επιχειρούν να χτίσουν ανθρώπινες σχέσεις και σχέσεις εμπιστοσύνης , αυτό που ακούν συχνά είναι ότι υπάρχει διάθεση για βοήθεια αλλά βασική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η εμπιστοσύνη.

«Αυτό που ακούμε είναι ότι πολίτες θέλουν να βοηθήσουν αλλά θέλουν πρώτα να εμπιστευτούν εκείνους που το κάνουν. Σίγουρα η έννοια του να προσφέρω ως εθελοντής στα μέρη μας είναι πιο παρεξηγημένη, καθώς υπάρχει και η καχυποψία αλλά και συνάμα γιατί πολλοί θεωρούν ότι έρχεται ο εθελοντισμός ως συμπλήρωμα στα κενά ενός κράτους ή δήμου, που προσωπικά για μένα όλα ισχύουν, αλλά παράλληλα αν πάψει να ζει ανάμεσα μας ο εθελοντισμός, η προσφορά, η αλληλεγγύη και το ενδιαφέρον μας για τον συνάνθρωπο, τα ζώα το περιβάλλον, ο κόσμος θα γίνει ακόμα πιο εγωπαθής, θα κλείνεται στον εαυτό του πίσω από τα «συρματοπλέγματα» που έχει ορίσει ο ίδιος και η κοινωνίας μας θα χάνει όλο και περισσότερο την ανθρωπιά της.

Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά μια πορεία περίπου 13 χρόνων, οι «Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι.» μαζί με τους «Backpackbrothers» που έχουν περίπου εκατό (100) εθελοντές και δέκα leaders οι οποίοι ακολουθούν τα ταξίδια προσφοράς που γίνονται σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας και πλέον και της Λατινικής Αμερικής, αυτό που σκέφτονται για τα επόμενα 13 χρόνια , είναι η συνέχεια με το ίδιο πάθος.

«Η ομάδα μας έχει ήδη αρχίσει να μπαίνει σε μία «προ εφηβεία» όπου παράλληλα ωριμάζει αλλά δεν φθείρεται με την πάροδο του χρόνου. Σκοπός μας είναι βήμα βήμα να εξελισσόμαστε, να οργανωνόμαστε καλύτερα ώστε να βοηθάμε με τον τρόπο μας την κοινωνία και αν καταφέρουμε να επηρεάσουμε και άλλον κόσμο να ασχοληθεί ενεργά με τον εθελοντισμό ή δημιουργήσει μικρές ομάδες προσφοράς θα έχει μία δόση επιτυχίας όλη αυτή η προσπάθεια» ανέφερε ο Σαράντης Σιμάκης, που ολοκληρώνοντας τις σκέψεις του, ευχήθηκε να μπορέσουν όσα έχουν σχεδιάσει και αποτελούν όνειρά τους να επιτευχθούν και οι «Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι.» να παραμείνουν όπως είναι στην αντίληψη, όσο κι αν μεγαλώνουν.

Μία τελευταία τους πρόταση που μας δείχνουν την φωτεινή πλευρά της ζωής: «Πολλές φορές μπορεί να νομίζουμε ότι όλο αυτό που κάνουμε όλοι όσοι ασχολούνται με τον Εθελοντισμό ότι μοιάζει σαν σταγόνα στον Ωκεανό, αλλά αν ενώσουμε αυτές τις σταγόνες, σταγόνα- σταγόνα σχηματίζεται μια θάλασσα αγάπης και αλληλεγγύης».