Ηράκλειο:Ανακοίνωση της Ένωσης Συνεταιρισμών , σχετικά με τη δημιουργία Δομής Μεταναστών στο ακίνητο των Μαλάδων.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, θέλοντας να βάλει τέλος στην παραφιλολογία των τελευταίων ημερών, ενημερώνει τους πολίτες του Νομού Ηρακλείου για το ότι δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και δεν προτίθεται να το κάνει.

Το τεράστιο κύμα των αντιδράσεων από σύσσωμο το Ηράκλειο, η πλήρης αδιαφορία από όλους αυτούς που θα έπρεπε να είναι αρωγοί στην επίλυση αυτού του πολύ σημαντικού προβλήματος, μας οδήγησαν τελικά στην αρνητική απόφασή μας.

Από την πρώτη στιγμή των συζητήσεων μας, ξεκαθαρίσαμε στο Υπουργείο ότι δεν μπορούμε μόνοι μας να σηκώσουμε αυτό το τεράστιο βάρος της απόφασης, ζητώντας τη στήριξη από τους τοπικούς φορείς που στην αρχή είπαν «ναι» , αλλά στη συνέχεια υπό το βάρος του κοινωνικού και πολιτικού κόστους, εξαφανίστηκαν.

Ας βρουν λοιπόν εκείνοι που περίμεναν από την Ένωση Ηρακλείου να βγάλει το φίδι από την τρύπα, κατάλληλο χώρο να στεγάσουν χίλιες ψυχές.
Αλίμονο αν δεν μπορούν…
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΑΣΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΓΑΒΑΛΑΣ

