Ηράκλειο:«Καταπέλτης» η αναφορά της οικογένειας του Νικήτα Γεμιστού κατά των αστυνομικών του ΑΤ Μαλεβιζίου – Το χρονικό της αιματηρής υπόθεσης

Στην αναφορά γίνεται λόγος για παραλείψεις πριν τη δολοφονία του και ζητείται η διερεύνηση ευθυνών

Την διερεύνηση ευθυνών για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Νικήτα Γεμιστού ζητά η οικογένεια του 21χρονου άνδρα με αναφορά που κατέθεσε το Σάββατο (11/7) στην Αστυνομία.

Ο Νικήτας δολοφονήθηκε ανήμερα των γενεθλίων του στις 5 Μαΐου από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, ο οποίος θεωρούσε τον Γεμιστό υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του. Το 2023 το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Νικήτας (τότε 18 ετών) είχε συγκρουστεί με κολώνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο συνεπιβάτης γιος του Παρασύρη, ο οποίος έκτοτε θεωρούσε τον Νικήτα υπόλογο για τον θάνατο του 17χρονου γιου του.

Στις 5/5/2026 ο Παρασύρης, έχοντας ως συνοδηγό τη σύζυγό του, έστησε ενέδρα με το αυτοκίνητό του στον Νικήτα, εμβόλισε το όχημά του ακινητοποιώντας το και στη συνέχεια, αφού τον καταδίωξε, τον πυροβόλησε έξι φορές στην πλάτη. Όταν δε ο Νικήτας έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος, ο Παρασύρης άρχισε να τον κλωτσάει. Στη συνέχεια μπήκε στο αυτοκίνητό του και μετέφερε τη σύζυγό του στο σπίτι τους πριν πάει να παραδοθεί στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, λέγοντας χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς «έκανα ό,τι έπρεπε».

Ο Κώστας Παρασύρης είχε αποπειραθεί και στο παρελθόν να σκοτώσει τον Νικήτα, παρά το ότι είχαν κατατεθεί εις βάρος του μηνύσεις και περιοριστικοί όροι.

Στην αναφορά που κατέθεσαν οι συγγενείς του Νικήτα περιγράφουν σειρά περιστατικών πριν από τη δολοφονία, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν παραλείψεις από πλευράς των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου. Όπως τονίζουν, οι παραλείψεις αυτές φέρεται να συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη.

Την ίδια στιγμή, συγκλονίζει η καταγγελία της αδελφής του θύματος, η οποία δηλώνει: «Προφανώς, και το λέω, ότι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για εμένα, διότι αποκρύφτηκαν πάρα πολλές συστάσεις. Γενικά πηγαίναμε συχνά στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια. Αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε προληφθεί με κάποιο τρόπο. Αλλά, εν τέλει, δεν έγινε. Δυστυχώς. Γι’ αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει».

Η οικογένεια ζητά να αποδοθούν ευθύνες και να εξεταστεί εάν υπήρξαν παραλείψεις που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει τη δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού, επιμένοντας ότι η υπόθεση δεν πρέπει να μείνει χωρίς απαντήσεις.