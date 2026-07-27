Ηράκλειο:Παρουσιάστηκε το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης ΖΟΡΜΠΑΣ που οργανώνει το μουσείο Καζαντζάκη 29 Ιουλίου με 2 Αυγούστου

Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων Αρχανών Αστερουσίων και Ηρακλείου

To Φεστιβάλ Λόγου & Τέχνης ΖΟΡΜΠΑΣ που οργανώνει το μουσείο Καζαντζάκη από τις 29 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2026, κάνοντας ένα ταξίδι στον κόσμο του εμβληματικού ήρωα του Νίκου Καζαντζάκη, παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου στην Περιφέρεια Κρήτης.

Πρόκειται για ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν συναυλίες, περιηγητικές παραστάσεις, εκθέσεις, προβολές, συζητήσεις και ένα μοναδικό κυνήγι θησαυρού για παιδιά, συνθέτοντας ένα φεστιβάλ που απλώνεται από το Ηράκλειο έως τη Μυρτιά, ενεργοποιώντας τον διάλογο ανάμεσα στη λογοτεχνία, τη μουσική και τις σύγχρονες μορφές τέχνης.

Το Φεστιβάλ στηρίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Ηρακλείου, Αρχανών Αστερουσίων και τον Ευάγγελο Μαρινάκη.

Στην σημερινή συνέντευξη τύπου παρόντες ήταν:

-Η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη

– Η Αντιδήμαρχος Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων Χαρά Γενειατάκη:

– Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου «Νίκου Καζαντζάκη» Ανδρέας Μεταξάς

– Η Διευθύντρια του Μουσείου Μαριλένα Μηλαθιανάκη

– Η αναπληρώτρια Διευθύντρια και υπεύθυνη των Συλλογών του Μουσείου Παρασκευή Βασιλειάδη

– Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κωνσταντίνος Τσακιρέλης

– Ο πολιτικός γελοιογράφος και δημιουργός του graphic novel ΖΟRΜΠΑΣ, πράσινη πέτρα ωραιοτάτη Αντώνης Νικολόπουλος (Soloúp).

Οι δηλώσεις:

-Η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη:

Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Πρόεδρο του Μουσείου «Νίκου Καζαντζάκη», Ανδρέα Μεταξά, για τη διαρκή προσφορά του στην ανάδειξη του έργου και της παρακαταθήκης του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω επίσης στη Διευθύντρια του Μουσείου, Μαριλένα Μηλαθιανάκη, για την επιστημονική της συμβολή, τη συνέπεια και τη δημιουργική συνεργασία, καθώς και στον κ. Τσακιρέλη, που με το όραμα και την αφοσίωσή του εργάζεται σταθερά για την εξέλιξη του Φεστιβάλ σε έναν θεσμό με ουσιαστικό περιεχόμενο και προοπτική.

Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω όλους τους συνδιοργανωτές, τους συνεργαζόμενους φορείς, τους καλλιτέχνες, τους χορηγούς και ιδιαίτερα τους εθελοντές, οι οποίοι αποδεικνύουν κάθε χρόνο ότι ο πολιτισμός είναι πρωτίστως μια συλλογική υπόθεση.

Για την Περιφέρεια Κρήτης, η υποστήριξη του Φεστιβάλ Ζορμπά δεν αποτελεί απλώς τη στήριξη μιας ακόμη πολιτιστικής διοργάνωσης. Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως δύναμη που μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον της κοινωνίας μας. Ο Καζαντζάκης μεταφέρει αυτή την πολιτιστική συνέχεια στον σύγχρονο κόσμο και ο Ζορμπάς γίνεται η πιο αναγνωρίσιμη έκφρασή της.

Για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε για μια «Φιλοσοφία Ζωής του Ζορμπά», ως μια σύγχρονη πολιτιστική πρόταση της Κρήτης προς τον κόσμο. Η φιλοδοξία μας είναι η Μυρτιά να εξελιχθεί σε έναν διεθνή τόπο συνάντησης ιδεών. Έναν χώρο που θα φιλοξενεί κάθε χρόνο έναν ουσιαστικό διεθνή διάλογο για την ποιότητα ζωής και τον άνθρωπο.

Πιστεύω ότι αυτή μπορεί να είναι η μεγαλύτερη συμβολή του Φεστιβάλ και ίσως η σημαντικότερη σύγχρονη πολιτιστική πρόταση που μπορεί να καταθέσει η Κρήτη στη διεθνή κοινότητα.

Η Κρήτη δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο μόνη της. Μπορεί όμως να συμβάλει στον παγκόσμιο διάλογο καταθέτοντας αυτό που γνωρίζει καλύτερα: τον πολιτισμό της. Η δική μας πρόταση είναι να ξαναδούμε τον Ζορμπά ως μια σύγχρονη φιλοσοφία ζωής. Μια φιλοσοφία που ενώνει την ελευθερία με την ευθύνη, τη δημιουργία με το μέτρο, την παράδοση με την καινοτομία και τον άνθρωπο με την κοινότητα.

Αυτή είναι η φιλοδοξία μας για το Φεστιβάλ Ζορμπά. Να μην αποτελεί μόνο μια γιορτή πολιτισμού. Να εξελιχθεί σε έναν διεθνή χώρο διαλόγου για την τέχνη του να ζεις. Γιατί η σημαντικότερη προσφορά της Κρήτης στον κόσμο είναι οι αξίες και οι ιδέες που συνεχίζουν να εμπνέουν τις επόμενες γενιές».

Ο Δήμαρχος Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης:

Με επίκεντρο τη Μυρτιά, γενέτειρα του Νίκου Καζαντζάκη, το Φεστιβάλ Λόγου & Τέχνης «ΖΟΡΜΠΑΣ» επιστρέφει από τις 29 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, προσκαλώντας το κοινό σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Ο Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων συμμετέχει ως συνδιοργανωτής, στηρίζοντας έναν θεσμό που συνδέει τον λόγο, τη μουσική, το θέατρο και την τέχνη με την κληρονομιά του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα.

Η Αντιδήμαρχος Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων Χαρά Γενειατάκη:

Ο Πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι υποχρέωση και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα κάθε Δημοτικής Αρχής . . Μέσα από το Φεστιβάλ «Ζορμπάς» αναδεικνύουμε την ανεκτίμητη παρακαταθήκη του Νίκου Καζαντζάκη, προβάλουμε τον τόπο μας και επενδύουμε σε έναν πολιτισμό που εμπνέει, ενώνει και δημιουργεί προοπτική για τις επόμενες γενιές.

Ως Δήμος Αρχανών–Αστερουσίων στηρίζουμε έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που προβάλλει τον τόπο μας, ενώνει τους ανθρώπους μέσα από την τέχνη και μεταφέρει το διαχρονικό μήνυμα του Ζορμπά στις επόμενες γενιές.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ηρακλείου Ρένα Παπαδάκη:

Το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης «ΖΟΡΜΠΑΣ» είναι μια γιορτή πολιτισμού που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του έργου του Νίκου Καζαντζάκη και τη δύναμη της τέχνης να ενώνει ανθρώπους και ιδέες. Ως Δήμος Ηρακλείου στηρίζουμε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά μέσα από τη σύγχρονη δημιουργία, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές βιωματικές εμπειρίες.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη Ανδρέας Μεταξάς:

«Με όραμά μας να αποτελέσει το Μουσείο σταθερό σημείο αναφοράς για τη μορφή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, αλλά και ζωντανό πυρήνα σύγχρονου πολιτισμού, εγκαινιάζουμε φέτος το «Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς», που αποτελεί φυσική συνέχεια του παλαιότερου φεστιβάλ «Ταξιδεύοντας».

Ο νέος αυτός θεσμός θα ενισχύσει τη δημιουργική και εξωστρεφή πορεία του Μουσείου, αναδεικνύοντας παράλληλα τη Μυρτιά ως έναν αυθεντικό κρητικό προορισμό, όπου ο τόπος και η πολιτιστική κληρονομιά συνθέτουν μία ενιαία εμπειρία».

Η Διευθύντρια του Μουσείου Μαριλένα Μηλαθιανάκη:

Το Φεστιβάλ Ζορμπάς αποτελεί μια ευκαιρία να ξανασυστήσουμε στο κοινό τον λογοτεχνικό Ζορμπά και, μέσα από αυτόν, το διαχρονικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια μοναδική βιωματική πολιτιστική εμπειρία,

αναδεικνύοντας το Μουσείο Καζαντζάκη ως ζωντανό κύτταρο πολιτισμού. Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων, την Τοπική Κοινότητα, τον Σύλλογο Φίλων, τους εθελοντές μας και τον μεγάλο μας χορηγό, κ. Μαρινάκη.

Η αναπληρώτρια Διευθύντρια και υπεύθυνη των Συλλογών του Μουσείου Παρασκευή Βασιλειάδη:

Το Φεστιβάλ «ΖΟΡΜΠΑΣ» αποτελεί για το Μουσείο Καζαντζάκη μια ουσιαστική επιστροφή στον δημόσιο πολιτιστικό διάλογο, με αφετηρία έναν ήρωα που υπερβαίνει τα όρια της λογοτεχνίας και συνδέεται με το πλούσιο αρχειακό απόθεμα του Ιδρύματος, χάρη στο όραμα του ιδρυτή του,

Γιώργου Ανεμογιάννη. Ο Ζορμπάς επανασυστήνεται ως παγκόσμια πολιτιστική μορφή που συνεχίζει να συνομιλεί με το παρόν και να επιστρέφει όχι απλώς ως ανάγνωση αλλά ως εμπειρία.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κωνσταντίνος Τσακιρέλης:

Μέσα από το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ζορμπάς εγώ και η ομάδα μου θελήσαμε να αναδείξουμε το πιο επιδραστικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη και να δημιουργήσουμε συνδέσεις με σύγχρονα ζητήματα. Στόχος μας ήταν να συνεργαστούμε με ανθρώπους από το τοπικό καλλιτεχνικό δυναμικό και να συμβάλλουμε στην αποκέντρωση της καλλιτεχνικής παραγωγής με την οργάνωση δράσεων ειδικά σχεδιασμένων για το χωριό της Μυρτιάς.

Ο πολιτικός γελοιογράφος και δημιουργός του graphic novel ΖΟRΜΠΑΣ, πράσινη πέτρα ωραιοτάτη Αντώνης Νικολόπουλος (Soloúp):

Αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή να παρουσιάζουμε το graphic novel “ΖΟΡΜΠΑΣ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΤΡΑ ΩΡΑΙΟΤΑΤΗ” στο Μουσείο Καζαντζάκη.

Δουλεύουμε πολλούς μήνες πάνω στην έκθεση με τους ανθρώπους του Μουσείου και πιστεύουμε πως οι επισκέπτες μας θα δουν με μιαν άλλη ματιά τον Ζορμπά, εκείνη των κόμικς. Η έκθεση περιλαμβάνει και πρωτότυπες σελίδες όπως και τα βιβλία των σεναρίων και των storyboard του βιβλίου, τα οποία και θα δωρίσω στο μουσείο.

Προφεστιβαλικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου

Ηράκλειο (29 & 30 Ιουλίου)

Οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις ξεκινούν την Τετάρτη 29 Ιουλίου και ώρα 21:30 στον Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο ΒΗΘΛΕΕΜ, με την προβολή της ταινίας «Αλέξης Ζορμπάς- Zorba the Greek», συστήνοντας ξανά στο κοινό τη διεθνή κινηματογραφική εκδοχή του Ζορμπά.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου και ώρα 10.00 στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, το ZorbaTalks: Διάλογοι λόγου και τέχνης ανοίγει έναν ζωντανό διάλογο μεταξύ ερευνητών και καλλιτεχνών, διερευνώντας τις πολλαπλές αναγνώσεις του έργου σε μια ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Κύριο πρόγραμμα | Μυρτιά (31 Ιουλίου – 2 Αυγούστου)

Στη Μυρτιά, το φεστιβάλ ξεδιπλώνεται μέσα από δράσεις που μετατρέπουν το χωριό σε ένα ζωντανό πολιτιστικό τοπίο:

Παρασκευή 31 Ιουλίου

18:30 Εγκαίνια της έκθεσης «ΖΟRΜΠΑΣ: λόγια και εικόνες», βασισμένης στο graphic novel του Αντώνη Νικολόπουλου (Soloúp) με τίτλο ΖΟRΜΠΑΣ: πράσινη πέτρα ωραιοτάτη παρουσία του δημιουργού και επιμελητή της έκθεσης.

20:00 Περιηγητική παράσταση «7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά» σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Τσακιρέλη και με τη συμμετοχή πολυπληθούς ομάδας καλλιτεχνών, τα σοκάκια του χωριού μετατρέπονται σε επτά ζωντανές σκηνές όπου το κοινό θα βιώσει τον ήρωα μέσα από μια διαδρομή στον χώρο.

Ερμηνεύουν οι Μαρία Ανδρικοπούλου, Χριστίνα Αντωνοπούλου, Νικολέτα Δάφνου, Θοδωρής Θεοδωρίδης, Κατερίνα Ζουρίδη, Οδυσσέας Γραμματικάκης, Νταϊάνα Gussman, Νικόλας Χελιδώνης, Μάνος Κοκκινίδης, Μαρία Κριτσωτάκη, Κωνσταντίνος Παπαματθαιάκης, Αντώνης Περαντωνάκης, Αντώνης Ρασούλης, Ρούλα Σαμιωτάκη, Αργυρώ Σμαραγδάκη, Βικτώρια Στρατάκη, Χάρης Σουλτάτος, Αντώνης Τσικανδηλάκης, Εβίτα Τσακαλάκη, Ευτυχία Τσουκαλά, Ιάσονας Χριστοδούλου.

22:30 Συναυλία των Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη με τίτλο «Όταν μπαίνεις σε έναν όμορφο κήπο», εμπνευσμένη από τον λόγο και την αλληλογραφία του Νίκου Καζαντζάκη.

Σάββατο 1 Αυγούστου

18:30 Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού για παιδιά στα σοκάκια της Μυρτιάς, σχεδιασμένο από τον Αντώνη Νικολόπουλο (Soloúp) με τίτλο «Το κυνήγι της πράσινης πέτρας».

20:00 Περιηγητική παράσταση «7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά».

22:30 Συναυλία της Σαβίνα Γιαννάτου και των Primavera en Salonico με τίτλο «Στη θηλυκή πλευρά της Μεσογείου», εμπνευσμένη από τους πολλαπλούς ρόλους των γυναικών στην μεσογειακή παράδοση.

Κυριακή 2 Αυγούστου

20:00 Συναυλία της mezzo soprano Μαρίας Ανδρικοπούλου, με τον Σπύρο Σουλαδάκη στο πιάνο, με τίτλο «Στην αυλή της Σαντέζας» με γαλλικές μελωδίες και ελληνικά τραγούδια των ’30s, εμπνευσμένη από τον χαρακτήρα της Μαντάμ Ορτάνς.

22:00 Συναυλία με τους Γιώργη Μανωλάκη- Couleur Locale Trio & friends, με τίτλο «Μια σύγχρονη ανάγνωση της κρητικής μουσικής», ένα ασυμβίβαστο ηχητικό σύμπαν, εμπνευσμένο από τον διονυσιακό χαρακτήρα του μυθιστορήματος.

Το φεστιβάλ επιχειρεί να προσεγγίσει τον Ζορμπά ως ένα διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας, δημιουργίας, ανθρώπινης έκφρασης, αλλά και ως παγκόσμιο πολιτισμικό φαινόμενο μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, το Μουσείο Καζαντζάκη επανασυστήνει τον Ζορμπά στο σήμερα, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης για το κοινό και τους δημιουργούς. Με βασικό πυρήνα το βιβλίο Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, το φεστιβάλ έρχεται να απελευθερώσει τον ήρωα από στερεότυπα με τα οποία έχει ταυτιστεί ανά τα χρόνια.

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Αρχανών Αστερουσίων

Συνεργασία: Δήμος Ηρακλείου, Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Εκδόσεις Διόπτρα, Πολιτιστικός Σύλλογος Μυρτιάς, Σύλλογος Φίλων Μουσείου Καζαντζάκη

Μεγάλος χορηγός: Ευάγγελος Μαρινάκης

Χρήσιμες πληροφορίες:

• Δωρεάν μετακίνηση Ηράκλειο – Μυρτιά – Ηράκλειο

• Δωρεάν χώροι στάθμευσης στη Μυρτιά

• Η περιηγητική παράσταση δεν ενδείκνυται για άτομα με κινητικά προβλήματα και για ηλικίες κάτω των 5 ετών

Εισιτήρια:

Κανονικό εισιτήριο:

Παρασκευή 31 Ιουλίου: 25,00€

Σάββατο 1 Αυγούστου: 25,00€

Κυριακή 2 Αυγούστου: 20,00€

All day pass για το τριήμερο 31 Ιουλίου – 2 Αυγούστου: 50,00€

Μειωμένο εισιτήριο (Άνεργοι με την επίδειξη ενεργού δελτίου ανεργίας, Φοιτητές με την επίδειξη ενεργού φοιτητικού πάσου, Νέοι 13-23 ετών, ΑμεΑ με την επίδειξη του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή δελτίου):

Παρασκευή 31 Ιουλίου: 20,00€

Σάββατο 1 Αυγούστου: 20,00€

Κυριακή 2 Αυγούστου: 16,00€

All day pass για το τριήμερο 31 Ιουλίου – 2 Αυγούστου: 40,00€

Ελεύθερη είσοδος

Παιδιά 0-12 ετών (το Φεστιβάλ δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 5 ετών)

Μόνιμοι κάτοικοι Μυρτιάς

Προπώληση εισιτηρίων διαδικτυακά στο more.com εδώ και στο public tickets εδώ

Ή στα φυσικά σημεία προπώλησης:

• καταστήματα Public

• Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης στο Ηράκλειο

• Μουσείο Καζαντζάκη

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Μουσείου Καζαντζάκη (2810741689) και στο https://www.kazantzaki.gr/gr/zorbas-festival-of-speech-and-art