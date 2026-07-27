Η αγάπη για τον αθλητισμό και η μπασκετική κουλτούρα του Ρεθύμνου αναδείχθηκαν για άλλη μια φορά με την ευκαιρία του Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG, το οποίο διεξήχθη το Σαββατοκύριακο, 25 και 26 Ιουλίου στην πλατεία του Άγνωστου Στρατιώτη, με τιμώμενο πρόσωπο τον Γιώργο Σιγάλα.

Ο παλαίμαχος εμβληματικός μπασκετμπολίστας βραβεύθηκε το Σάββατο από τον Δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Χ. Μαρινάκη, για τη μεγάλη προσφορά και το έντονο αποτύπωμα που έχει αφήσει στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο κ. Μαρινάκης τον καλωσόρισε με εγκαρδιότητα και τον ευχαρίστησε για την παρουσία του στο Ρέθυμνο με το οποίο ο άλλοτε αρχηγός της Εθνικής ομάδας διατηρεί πολύχρονες και ιδιαίτερες σχέσεις.

Από την πλευρά του ο «Ράμπο» ανταπέδωσε και υπερθεμάτισε τα φίλια αισθήματα, ενώ δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει, απευθυνόμενος προς τους συμμετέχοντες στο Τουρνουά και το κοινό, τις αξίες της προσπάθειας, της αφοσίωσης και της στοχοπροσήλωσης, όπως αυτές προέκυψαν από το συναρπαστικό ταξίδι του στα γήπεδα.

Στο Τουρνουά έλαβαν μέρος 34 ομάδες οι παίκτες των οποίων, ανεξαρτήτως ηλικίας, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους με αποτέλεσμα να σημειωθεί ρεκόρ σε αγώνες που εξελίχθηκαν σε θρίλερ και κρίθηκαν στην παράταση και με buzzer beaters!

Τα αποτελέσματα των τελικών ανά κατηγορία:

 Κατηγορία κάτω των 11 ετών: Ολυμπιονίκες-Λιοντάρια 8-7 στην παράταση (σκορ κανονικής διάρκειας 6-6).

 Κατηγορία κάτω 15 ετών: Φταίει ο Αέρας-Σκακιστές 9-7.

 Κατηγορία κάτω των 18 ετών: Ολυμπιακός-Μεταξουργείο 18-14.

 Κατηγορία άνω των 18 ετών: Αμπάσκετοι-Απόλλων/ Μάλια 12-10 στην παράταση (10-10).

Νικητής στον διαγωνισμό τριπόντων αναδείχθηκε ο Θάνος Σταυράκης, ενώ στον διαγωνισμό ελευθέρων βολών επικράτησε ο Χρήστος Κοτρότσος.

Εκτός από τον Γιώργο Σιγάλα, «παρών» έδωσαν επίσης ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας Κώστας Καϊμακόγλου,

ο προπονητής του νεοφώτιστου στην Βasket League Βίκου Ιωαννίνων και πρώην προπονητής των Cretan Kings του Ρεθύμνου Θανάσης Γιαπλές, ο νυν προπονητής των Cretan Kings Γιώργος Κούμουλος και ο πρόεδρος της ΕΚΑΣΚ και των Cretan Kings Γιάννης Καλαϊτζάκης.

Toν Δήμο Ρεθύμνης, πέραν του Δημάρχου Γιώργη Χ. Μαρινάκη εκπροσώπησαν και απένειμαν τα

έπαθλα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης Νίκος Προβιάς, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μάνος Τσάκωνας, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτρης Λαχνιδάκης και ο Γενικός Γραμματέας Μαρίνος Ρουσιάς.

Το Τουρνουά συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Ρεθύμνης, την Περιφέρεια Κρήτης και τη Nets Company, με την υποστήριξη των Ρέθυμνο Cretan Kings

Χρυσός χορηγός του Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG είναι η εταιρεία Fresh Snack, ασημένιος χορηγός τα Σούπερ Μάρκετ Φαιστός και μεγάλος υποστηρικτής το Κατάστημα Ανταλλακτικών Γαλατιανός.

Τα Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by Choco BIG απευθύνονται σε όλη την ηλικιακή κλίμακα και η συμμετοχή των αθλητών είναι ελεύθερη, ενώ το αντίτιμο για την αγορά της φανέλας (3 ευρώ) διατίθεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Οι αγώνες διεξάγονται στα πλέον σύγχρονα και εγκεκριμένα από τη FIBA δάπεδα/γήπεδα, με τον αντίστοιχο εξοπλισμό σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, με αξιολογημένους διαιτητές και με όλους τους κανόνες ασφαλείας για τους αγωνιζόμενους και τους θεατές.

Οι εννέα σταθμοί του 2026

Η εφετινή τέταρτη σεζόν των Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by Choco BIG περιλαμβάνει εννέα σταθμούς.

Η αυλαία άνοιξε στις 20-21 Ιουνίου στην Ιεράπετρα, η συνέχεια δόθηκε στο Σίσι του Δήμου Αγίου Νικολάου, το Μαρτινέγκο στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, ενώ ακολουθούν το Οροπέδιο Λασιθίου (31 Ιουλίου), η Σητεία (1-2 Αυγούστου). τα Ανώγεια (16 Αυγούστου), η Νεάπολη Λασιθίου (23 Αυγούστου) και το Γάζι Μαλεβιζίου (29-30 Αυγούστου).