Με την σύγκρουση να μπαίνει στην 2η εβδομάδα της, η Μέση Ανατολή έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά ενώ οι αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές στην Τεχεράνη εντείνονται και οι Ιρανοί συνεχίζουν τις εκτοξεύσεις πυραύλων

Ιράν: 2η εβδομάδα πολέμου – Τραμπ: Ζητά άνευ όρων παράδοση – Μαζικός βομβαρδισμός της Τεχεράνης- Συνεχής ενημέρωση

Και τρίτο αεροπλανοφόρο σκέφτεται να στείλει στην Μέση Ανατολή ο Τραμπ

Ιρανική κουρδική οργάνωση εξετάζει πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Ιράν

Πεζεσκιάν: «Όνειρο που θα πάρουν μαζί τους στον τάφο η παράδοση άνευ όρων»

«Συγγνώμη» από Πεζεσκιάν προς τις γειτονικές χώρες

Φρουροί: Χτυπήσαμε «αυτονομιστές» στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Στο 25ο κύμα πυραύλων έχουν φτάσει οι Φρουροί της Επανάστασης

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε το 25ο κύμα επιθέσεων χρησιμοποιώντας πυραύλους και drones εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και κέντρων υποστήριξης στρατιωτικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με σύντομη ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά ιρανικά μέσα, οι IRGC ανέφεραν ότι στην επιχείρηση χρησιμοποιούνται υπερηχητικοί πύραυλοι Fatah και βαλλιστικοί πύραυλοι Emad.

Σειρά εκρήξεων στην Τεχεράνη μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι ξεκίνησε νέα επίθεση

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυκνούς καπνούς να υψώνονται από την περιοχή Qarchak, νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, ενώ υπήρχαν μη επιβεβαιωμένες αναφορές για επιθέσεις που στόχευαν βάση των Φρουρών της Επανάστασης στην περιοχή.

Ποιος ήταν ο στόχος της επιδρομής των ισραηλινών κομάντος στο Νάμπι Τσιτ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στόχος της νυχτερινής επιχείρησης των ισραηλινών κομμάντος στο χωριό Νάμπι Τσιτ ήταν ο εντοπισμός της σορού του πιλότου Ρον Αράντ και η ανάκτηση της από το Ισραήλ.

Το αεροσκάφος του Αράντ είχε καταρριφθεί το μακρινό 1986 και έκτοτε η σόρος του υποτίθεται ότι ήταν στο νεκροταφείο του χωριού.

Όμως κατά την χθεσινή επιδρομή σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του IDF δεν βρέθηκε τίποτα σχετικό με τον Αράντ.

Τουλάχιστον 26 άτομα νεκρά από την βραδινή μάχη στο Νάμπι Τσιτ του Λιβάνου

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τρεις Λιβανέζοι στρατιώτες, κατά τη διάρκεια νυχτερινής σύγκρουσης με ισραηλινές δυνάμεις στην πόλη Νάμπι Τσιτ στην ανατολική κοιλάδα της Μπεκάα.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι μια ισραηλινή μονάδα καταδρομέων εντοπίστηκε να αναπτύσσεται στην περιοχή με ελικόπτερα και αντιμετωπίστηκε από κατοίκους και ένοπλους μαχητές στο Νάμπι Τσιτ. Ακολούθησε σύγκρουση με έντονα πυρά και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Η Χεζμπολάχ σχολίασε νωρίτερα ότι οι μαχητές της συμμετείχαν, αφού «παρατήρησαν τη διείσδυση τεσσάρων ισραηλινών εχθρικών στρατιωτικών ελικοπτέρων από τη συριακή κατεύθυνση».

Μετά την προσγείωση, τα προελαύνοντα στρατεύματα «αντιμετωπίστηκαν από μια ομάδα» μαχητών της Χεζμπολάχ όταν έφτασαν στο νεκροταφείο του Νάμπι Τσιτ, σύμφωνα με την οργάνωση.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στόχευσε τοποθεσίες της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα Μπεκάα κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά δεν σχολίασε αναφορές για προσγείωση ελικοπτέρων ή χερσαία επιχείρηση στο Νάμπι Τσιτ.

Και τρίτο αεροπλανοφόρο σκέφτεται να στείλει στην Μέση Ανατολή ο Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αναπτύξουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Fox News.

Το USS George H.W. Bush ολοκλήρωσε την προεκπαιδευτική του άσκηση την Πέμπτη, σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Το US Naval Institute αναφέρει ότι το αεροπλανοφόρο, τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία και η αεροπορική του πτέρυγα ολοκλήρωσαν την άσκηση «σύνθετης μονάδας», την οποία πρέπει να ολοκληρώνουν όλα τα αεροπλανοφόρα πριν πιστοποιηθούν για εθνική επιχειρησιακή αποστολή.

Το Fox News αναφέρει ότι η ομάδα μάχης του αεροπλανοφόρου «αναμένεται να αναπτυχθεί σύντομα» και να κατευθυνθεί προς την ανατολική Μεσόγειο, όπου είχε σταθμεύσει πρόσφατα το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο.

Το USS Gerald R. Ford εθεάθη να διέρχεται από τη Διώρυγα του Σουέζ την Πέμπτη και πλέον βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο αμερικανικός στρατός.

Παράλληλα, το USS Abraham Lincoln παραμένει σταθμευμένο στην Αραβική Θάλασσα για να πλήττει το Ιράν.

Κύμα εκρήξεων στην Τεχεράνη

Μεγάλο κύμα εκρήξεων στην Τεχεράνη αυτή την ώρα.

Φρουροί: «Στοχεύσαμε αμερικανικές εγκαταστάσεις στα Εμιράτα»

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δήλωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικές υποδομές στην αεροπορική βάση Al Dhafra στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ήχοι εκρήξεων στην Ιερουσαλήμ

Σύμφωνα με αναφορές ακούγονται εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ.

Σειρήνες σε Ιερουσαλήμ – Δυτική Όχθη

Σειρήνες προειδοποίησης για εισερχόμενο πυραυλικό χτύπημα ήχησαν πριν λίγο σε Ιερουσαλήμ και Δυτική Όχθη.

Κουβέιτ και Σαουδική Αραβία συζητούν στρατιωτική συνεργασία

Ο υπουργός Άμυνας του Κουβέιτ, σεΐχης Abdullah Ali Abdullah Al-Salem Al-Sabah, είχε τηλεφωνική συνομιλία το βράδυ με τον ομόλογό του από τη Σαουδική Αραβία, πρίγκιπα Mohammed bin Salman.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κουβέιτ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη συνεργασία και τον συντονισμό στους τομείς της άμυνας και της στρατιωτικής συνεργασίας.

Αξιωματούχος των Χούθι λέει ότι είναι έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο

Η New York Times ανέφερε ότι αξιωματούχος των Χούθι δήλωσε πως η οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν στην Υεμένη είναι έτοιμη να συμμετάσχει στον πόλεμο.

«Η επέκταση της σύγκρουσης ώστε να συμπεριλάβει και άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Υεμένης, είναι μόνο θέμα χρόνου, και τα χέρια μας βρίσκονται στη σκανδάλη», δήλωσε ο Mohammed al-Bukhaiti, μέλος του πολιτικού γραφείου του κινήματος των Χούθι, στην εφημερίδα.

«Τελικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι ο μεγαλύτερος χαμένος σε αυτή την πορεία».

Το Ισραήλ έπληξε τοποθεσίες της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα Μπεκάα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι νυχτερινές επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα Μπεκάα στόχευσαν εκτοξευτές ρουκετών, αποθήκες όπλων και επιπλέον στρατιωτικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στην ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Σε ανακοίνωση στο Telegram, ο στρατός ανέφερε επίσης ότι μία ημέρα νωρίτερα οι δυνάμεις του έπληξαν μη κατονομαζόμενους διοικητές της Δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ, καθώς και δύο κέντρα διοίκησης της επίλεκτης μονάδας στην περιοχή Majdal Selem στο νότιο Λίβανο.

Ινδία: Ιρανικό πολεμικό πλοίο ελλιμενίστηκε στο Κοτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Subrahmanyam Jaishankar, επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο ελλιμενίστηκε στην Ινδία.

Διευκρίνισε ότι το IRIS Lavan ελλιμενίστηκε στη νότια πόλη Κοτσί (Kochi) αφού η Ινδία έδωσε άδεια, όταν το πλοίο ανέφερε ότι αντιμετώπιζε «προβλήματα» την 1η Μαρτίου. Το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India, επικαλούμενο ανώνυμες «κυβερνητικές πηγές», είχε προηγουμένως αναφέρει ότι το πλοίο βρισκόταν στο Κότσι από τις 4 Μαρτίου.

Την Τετάρτη, ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε το ιρανικό πολεμικό πλοίο IRIS Dena ανοιχτά της ακτής της Σρι Λάνκα. Ένα άλλο ιρανικό σκάφος, το IRIS Bushehr, ζήτησε βοήθεια από τη Σρι Λάνκα, όπου αποβιβάστηκαν περισσότεροι από 200 ναύτες.

Τα πλοία αυτά είχαν προηγουμένως συμμετάσχει σε ναυτικές ασκήσεις που διοργάνωσε η Ινδία. Ο Jaishankar δήλωσε ότι τα πλοία βρέθηκαν «παγιδευμένα» μόλις ξέσπασε ο πόλεμος.

Νέο κύμα επιθέσεων από Ισραήλ

Η Διοίκηση Άμυνας του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ένα «ευρύ κύμα επιθέσεων» εναντίον υποδομών που, όπως περιέγραψε, ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς στην Τεχεράνη και την κεντρική πόλη Ισφαχάν στο Ιράν.

Οι IDF ανέφεραν ότι στο πλαίσιο αυτού του νέου κύματος επιθέσεων έχουν χτυπηθεί εγκαταστάσεις υποδομών του «ριζοσπαστικού ιρανικού καθεστώτος» και στόχοι σε αυτές τις δύο πόλεις, σε μια σειρά πλήξεων που συνεχίζουν την κλιμάκωση των αεροπορικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Το Υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν προειδοποίησε την «πέμπτη φάλαγγα» να μην αποστέλλει υλικό από τον πόλεμο

Το υπουργείο ανέφερε ότι ένας μικρός αριθμός «μισθοφόρων» φωτογραφίζει βομβαρδισμένες τοποθεσίες και στέλνει το υλικό σε «τρομοκρατικά δορυφορικά δίκτυα» και σε διαδικτυακά μέσα εκτός Ιράν.

Τα άτομα αυτά «λειτουργούν ως πέμπτη φάλαγγα του σιωνιστικού καθεστώτος και ως τα μάτια του μέσα στη χώρα», ανέφερε σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα.

Το υπουργείο δήλωσε ότι αυτοί οι «στρατιώτες του Ισραήλ» παρακολουθούνται και θα τιμωρηθούν «αυστηρά» βάσει τροποποιημένου νόμου μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο.

Επίσης, κάλεσε τους πολίτες να αναφέρουν ύποπτες περιπτώσεις τηλεφωνώντας στις αρχές ή στέλνοντας μηνύματα μέσω τοπικών εφαρμογών — καθώς το παγκόσμιο διαδίκτυο έχει πλέον μπλοκαριστεί για μια ολόκληρη εβδομάδα.

Συνάντηση με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν είχε ο υπουργός Άμυνας της Σ. Αραβίας

Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Khalid bin Salman, συναντήθηκε με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού, στρατηγό Syed Asim Munir, στη Σαουδική Αραβία, για να συζητήσουν τις ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους και τα «κοινά μέτρα που απαιτούνται για να σταματήσουν».

Οι δύο χώρες υπέγραψαν πέρυσι αμυντικό σύμφωνο αμοιβαίας συνδρομής, το οποίο, σύμφωνα με αξιωματούχους, προέβλεπε ότι «οποιαδήποτε επίθεση εναντίον μιας από τις δύο χώρες θα θεωρείται επίθεση και εναντίον της άλλης».

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X, οι πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν:

Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ελπίδα και την επιθυμία η «αδελφική χώρα Ιράν» να επιδείξει σύνεση και φρόνηση ώστε να αποφευχθούν λανθασμένοι υπολογισμοί και να ενισχυθούν οι προσπάθειες φιλικών χωρών που επιδιώκουν ειρηνική επίλυση της κρίσης.

Ξαναλειτουργεί μερικώς το αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Επανήλθε σε λειτουργία έστω και περιορισμένη το αεροδρόμιο του Ντουμπάι που νωρίτερα είχε αναστείλει πλήρως την λειτουργία του.

Γιασάρ Γκιουλέρ: «Πολύ χαμηλός ο κίνδυνος σύγκρουσης Τουρκίας – Ισραήλ»

Ο κίνδυνος άμεσης σύγκρουσης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ είναι «πολύ χαμηλός» και έχουν δημιουργηθεί «κανάλια επικοινωνίας» μεταξύ των δύο χωρών για την αποφυγή «ανεπιθύμητων καταστάσεων», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ .

«Παρότι υπάρχει κίνδυνος άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης, προς το παρόν θεωρούμε ότι αυτή η πιθανότητα είναι πολύ χαμηλή. Για την αποφυγή οποιασδήποτε ανεπιθύμητης κατάστασης, δημιουργούνται κανάλια επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων θεσμών μας, όταν είναι απαραίτητο, ώστε να περιορίζονται οι παρεξηγήσεις στο πεδίο», δήλωσε ο υπουργός στην τουρκική εφημερίδα Posta.

«Αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις που πραγματοποιεί η κυβέρνηση Νετανιάχου εναντίον γειτονικών χωρών. (…) Είναι γνωστό ότι η αύξηση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο έχει επηρεάσει σοβαρά τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ τα τελευταία χρόνια», πρόσθεσε.

Η Emirates θα αποκαταστήσει τις πτήσεις προς το Ντουμπάι

Η αεροπορική εταιρεία Emirates ανακοίνωσε ότι θα αποκαταστήσει τις πτήσεις της από και προς το αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Νωρίτερα η εταιρεία είχε ανακοινώσει αναστολή των πτήσεών της από το Ντουμπάι μέχρι νεωτέρας.

Σημειώνεται ότι οι Αρχές του Ντουμπάι έχουν αναστείλει την λειτουργία του αερδρομίου προσωρινά, όπως αναφέραμε νωρίτερα.

Συναγερμός πριν λίγο στο Κατάρ

Οι Αρχές του Κατάρ αύξησαν το επίπεδο απειλής πριν λίγο και πέντε λεπτά μετά το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι «η απειλή εξουδετερώθηκε και η κατάσταση επιστρέφει στην κανονικότητα». Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι αναχαιτίστηκε πυραυλική επίθεση».

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι αναστέλλει τη λειτουργία του

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το πιο πολυσύχναστο στον κόσμο σε διεθνή κίνηση, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι προσωρινά αναστέλλει τη λειτουργία μετά από μια επιχείρηση αναχαίτισης πάνω από το αεροδρόμιο, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να δηλώνουν ότι αντιμετώπιζαν επίθεση από το Ιράν.

«Για την ασφάλεια των επιβατών, του προσωπικού του αεροδρομίου και των πληρωμάτων των αεροπορικών εταιρειών, οι λειτουργίες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) έχουν προσωρινά ανασταλεί», ανέφερε το Dubai Media Office στο X.

Ιρανική κουρδική οργάνωση εξετάζει πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Ιράν

Ο Μπαμπασέιχ Χοσεϊνί, γενικός γραμματέας της οργάνωσης Khabat Organisation of Iranian Kurdistan, που εδρεύει στο Ιράκ, δήλωσε στο Al Jazeera ότι είναι πολύ πιθανό Ιρανοκουρδικές δυνάμεις που βρίσκονται στο Ιράκ να πραγματοποιήσουν χερσαία επιχείρηση μέσα στο Ιράν. Επιβεβαίωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έρθει σε επαφή «μέσω διαφόρων διαύλων».

Όταν ρωτήθηκε από το Al Jazeera αν οι μαχητές του έχουν ήδη ξεκινήσει χερσαία επιχείρηση, ο Χοσεϊνί απάντησε:

«Αυτή τη στιγμή, όχι. Δεν συμμετέχουμε προς το παρόν σε καμία επιθετική επιχείρηση».

Ωστόσο πρόσθεσε ότι «το σχεδιάζουμε εδώ και πολύ καιρό και τώρα που οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές, υπάρχει ισχυρή πιθανότητα δράσης».

Ο Χοσεϊνί είπε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση, αλλά «είναι πολύ πιθανό να προχωρήσουμε σε χερσαία επιχείρηση».

Πεζεσκιάν: «Όνειρο που θα πάρουν μαζί τους στον τάφο η παράδοση άνευ όρων»

Ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η απαίτηση των Ηνωμένων Πολιτειών για άνευ όρων παράδοση είναι «ένα όνειρο που πρέπει να πάρουν μαζί τους στον τάφο».

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν έκανε τη δήλωση αυτή σε προηχογραφημένο διάγγελμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση το Σάββατο.

Τάνκερ με σημαία Μάλτας έπληξε το Ιράν

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν με drone ένα πετρελαιοφόρο πλοίο, το Prima, στον Περσικό Κόλπο, «αφού αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις του Ναυτικού των IRGC σχετικά με την απαγόρευση διέλευσης και την επικινδυνότητα των στενών του Ορμούζ», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι το περιστατικό εναντίον «του δεξαμενόπλοιου που κινούταν κατά παραβάση» σημειώθηκε «πριν από λίγα λεπτά».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα MarineTraffic, το Prima είναι δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαίου και χημικών προϊόντων που πλέει υπό τη σημαία της Μάλτας.

Πετρελαϊκές εταιρείες εκκενώνουν τις πετρελαιοπηγές του Ιράκ

Αρκετές ξένες πετρελαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Halliburton, KBR και Schlumberger, έχουν αρχίσει να απομακρύνουν το προσωπικό τους από πετρελαιοπηγές στο Ιράκ προς το Κουβέιτ μέσω του συνοριακού περάσματος Safwan, ανέφεραν το Σάββατο δύο ιρακινές πηγές στο Reuters.

«Συγγνώμη» από Πεζεσκιάν προς τις γειτονικές χώρες

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν φέρεται να δήλωσε ότι ζητά συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες.

Είπε επίσης ότι το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας του Ιράν ενέκρινε την απόφαση να μην πραγματοποιηθούν επιθέσεις ή πυραυλικά πλήγματα εναντίον γειτονικών χωρών, εκτός εάν μια επίθεση κατά του Ιράν προέλθει από αυτές τις χώρες, σύμφωνα με το Reuters.

Η δήλωση εντάσσεται σε προσπάθεια της Τεχεράνης να καθησυχάσει τα κράτη της περιοχής, τονίζοντας ότι σέβεται την κυριαρχία τους και ότι οι στρατιωτικές ενέργειες θα έχουν αμυντικό χαρακτήρα.

Ιράν: Οκτώ νεκροί στην Ισφαχάν από τις επιδρομές

Οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν του Ιράν προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων το Σάββατο, σύμφωνα με επαρχιακό αξιωματούχο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Οκτώ πολίτες, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα, μαρτύρησαν σε αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις», δήλωσε ο Ακμπάρ Σαλεχί, αξιωματούχος ασφαλείας στο γραφείο του κυβερνήτη της επαρχίας Ισφαχάν.

«Αμερικανικά και μαχητικά αεροσκάφη του σιωνιστικού καθεστώτος επιτέθηκαν σε περιοχές της πόλης Ισφαχάν και σε επτά ακόμη πόλεις της επαρχίας», είπε ο Σαλεχί, προσθέτοντας ότι «80 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές» στην πόλη, καθώς και στις περιοχές Lenjan και Borkhar.

Φρουροί: Χτυπήσαμε «αυτονομιστές» στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν «αυτονομιστικές ομάδες» στην περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν.

«Τρεις θέσεις αποσχιστικών ομάδων στην ιρακινή περιοχή (του Κουρδιστάν) επλήγησαν σήμερα το πρωί», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Εάν αποσχιστικές ομάδες στην περιοχή (του Κουρδιστάν) προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν, θα τις συντρίψουμε», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη πριν από λίγο

Ένα νέο ισχυρό κύμα εκρήξεων ακούστηκε στην Τεχεράνη πριν από λίγο.

Φρουροί: Καταστρέψαμε ραντάρ, εγκαταστάσεις καυσίμων και διαδρόμους προσγείωσης- απογείωσης σε ΗΑΕ και Κουβέιτ

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανέφεραν ότι κατά την τελευταία αντεπίθεση τους, το κύμα περιλάμβανε μεγάλης κλίμακας, συνδυασμένα πλήγματα με πυραύλους νέας γενιάς και drones εναντίον αμερικανικών θέσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ένας από τους βασικούς στόχους ήταν η αεροπορική βάση Al Dhafra στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου πύραυλοι ακριβείας και drones έπληξαν εγκαταστάσεις- κλειδιά. Οι IRGC δήλωσαν ότι η επίθεση κατέστρεψε ένα προηγμένο σύστημα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης, υπόστεγα που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση drones MQ-9, καθώς και εγκαταστάσεις που συνδέονται με αμερικανικά αεροσκάφη αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένου του U-2.

Οι IRGC ανέφεραν επίσης ότι πραγματοποιήθηκαν ισχυρά πυραυλικά πλήγματα στην αεροπορική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ, λέγοντας ότι πύραυλοι cruise και βαλλιστικοί πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές στα συστήματα ραντάρ της βάσης, στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων και σε δύο διαδρόμους που χρησιμοποιούνται από αμερικανικά αεροσκάφη

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε και κατάστρεψε δύο ακόμη drones

Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι δύο επιπλέον μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) αναχαιτίστηκαν. Το ένα καταστράφηκε ανατολικά της πρωτεύουσας, Ριάντ, και το άλλο στην ερημική περιοχή της χώρας που είναι γνωστή ως «Empty Quarter», καθώς κατευθυνόταν προς τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Shaybah.

Οι αντιαεροπορικές άμυνες της χώρας αναχαιτίζουν και καταστρέφουν drones και βαλλιστικούς πυραύλους από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Ισραηλινός στρατός: 80 μαχητικά αεροσκάφη έριξαν 230 πυραύλους στο Ιράν

Όπως αναφέραμε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, τεράστιες εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές τοποθεσίες στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, της Τεχεράνης.

Πριν λίγο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωση ότι περισσότερα από 80 μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν στο κύμα επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, ρίχνοντας 230 πυρομαχικά σε «αρκετές στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

Σύμφωνα με τον στρατό, σε αυτές περιλαμβάνονταν ένα στρατιωτικό πανεπιστήμιο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ένας χώρος αποθήκευσης που περιείχε υποδομές εκτόξευσης και μια υπόγεια εγκατάσταση για αποθήκευση και κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων.

Ολονύχτιες επιδρομές κατά της Τεχεράνης και άλλων περιοχών

Οι κάτοικοι της Τεχεράνης, όσοι έχουν μείνει ακόμα στην ιρανική πρωτεύουσα, πέρασαν μια πολλή άγρια νύχτα καθώς Ισραήλ και ΗΠΑ βομβάρδιζαν -σύμφωνα με τις αναφορές- όλο το βράδυ.

Από τις επιδρομές χτυπήθηκε πριν από λίγο το αεροδρόμιο Μερζαμπάντ, το ένα από τα δύο διεθνή αεροδρόμια της ιρανικής πρωτεύουσας.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που πλήττεται το αερδρόμιο.