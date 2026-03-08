Τρόμος στον Κόλπο – Τραμπ: Τους έχουμε διαλύσει – Μαζικά πλήγματα σε υποδομές

Με το Ισραήλ να σφυροκοπά αδιάκοπα το Ιράν, στο επίκεντρο μπήκαν οι ενεργειακές υποδομές της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το Ιράν έχει διαλυθεί και ζητά εκ νέου παράδοση – Πλήγματα σε όλες τις χώρες του Κόλπου από πυραύλους

Γερμανική φρεγάτα έφτασε στην Κύπρο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ μια γερμανική φρεγάτα έφτασε στην Κύπρο, μετά από επίθεση με drone που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο νησί.

Στρατιωτικό προσωπικό απεικονίζεται πάνω στη φρεγάτα FGS Nordrhein-Westfalen, καθώς ελλιμενίζεται στο λιμάνι της Λεμεσού.

Η εικόνα της κατάστασης που δίνουν οι ανακοινώσεις για απώλειες από τους εμπλεκόμενους

Σε ενημέρωση που εκδόθηκε σήμερα το πρωί στις 07:00 τοπική ώρα, το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι 1.929 άτομα έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία από την έναρξη του πολέμου.

Από αυτά, 122 παραμένουν νοσηλευόμενα ή στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, όπως αναφέρεται. Το υπουργείο Υγείας δήλωσε επίσης ότι 157 άτομα έλαβαν φροντίδα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Αντίστοιχα σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου αναφέρει πως συνολικά υπάρχουν 394 νεκροί, μεταξύ αυτών 83 παιδιά, από ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Επιπλέον, τουλάχιστον 1.130 άτομα έχουν τραυματιστεί, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο.

Τέλος σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Ιράν οι αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έχουν σκοτώσει 200 παιδιά (κάτω των 12 ετών) και περίπου 200 γυναίκες από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον εκρπόσωπο του υπουργείου, οι παραπάνω απώλειες συνυπολίζονται στους περίπου 1.200 νεκρούς από τον πόλεμο. Επίσης, πάνω από 10.000 πολίτες έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων 1.400 γυναίκες.

Ο εκπρόσωπος επισήμανε ότι το σύστημα υγείας έχει αποτελέσει στόχο στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, με εννέα νοσοκομεία πλέον εκτός λειτουργίας και 14 ασθενοφόρα «καταστραμμένα». Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Στην Κύπρο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στην Κύπρο στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο.

Ο Εμμανουέλ Μακρόν επισκέπτεται αύριο την Κύπρο – Συνάντηση και με Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί την Κύπρο τη Δευτέρα για να «εκφράσει την αλληλεγγύη της Γαλλίας» προς το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επλήγη την προηγούμενη εβδομάδα από drones και πυραύλους συνδεόμενους με την κρίση στη Μέση Ανατολή», σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ την Κυριακή.

Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί στην Πάφο με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. «Στόχος θα είναι η ενίσχυση της ασφάλειας γύρω από την Κύπρο και στη Ανατολική Μεσόγειο μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους μας, με σκοπό να συμβάλουμε στην αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή», ανέφερε η γαλλική προεδρία.

Έμμεση επιβεβαίωση από μουφτή ότι ο επόμενος ηγέτης του Ιράν είναι ο Μοντζάμπα Χαμενεΐ

Δηλώσεις του μουφτή Μοχσέν Χειντάρι Αλεκασίρ, ήρθαν να βάλουν φωτιά στα σενάρια σχετικά με την ταυτότητα του νέου ηγέτη του Ιράν. Σύμφωνα με τον Αλεκασίρ, ο οποίος μίλησε αφότου ανακοινώθηκε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των Σοφών, ο υποψήφιος διάδοχος είχε επιλεγεί σύμφωνα με τις συμβουλές του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, πως ο διάδοχός του θα πρέπει «να μισείται από τον εχθρό» αντί να επαινείται από αυτόν.

Όπως ανέφερε σχολιάζοντας την απόφαση που πιθανότατα ο ίδιος γνώριζε: «Ακόμη και ο Μεγάλος Σατανάς (οι ΗΠΑ) έχει αναφέρει το όνομά του». Η δήλωση αυτή έρχεται, λίγες μέρες αφότου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών, ήταν μια «απαράδεκτη» επιλογή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη ότι ο νεότερος Χαμενεΐ ήταν ο πιο πιθανός διάδοχος, σύμφωνα με το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Άξιος (Axios), αλλά προειδοποίησε ότι θα απορρίψει την κίνηση και τόνισε ότι θα πρέπει να έχει αυτός λόγο στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν.

Κι άλλος επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή

Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους που βρίσκονταν στο Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, έφτασαν στην Αθήνα από το Dammam της Σαουδικής Αραβίας με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, που προσγειώθηκε στην 112 ΠΜ το βράδυ του Σαββάτου 7/3/2026.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε τους Φρουρούς της Επανάστασης στον Λίβανο

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν τους διοικητές της δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης που δραστηριοποιούνταν στην Βηρυτό.

Βυθίστηκε ρυμουλκό των ΗΑΕ στα Στενά του Ορμούζ – τρία μέλη πληρώματος από την Ινδονησία αγνοούνται

Τρία μέλη πληρώματος από την Ινδονησία αγνοούνται μετά τη βύθιση του ρυμουλκού Μουσαφάχ 2, που φέρει σημαία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στα Στενά του Ορμούζ την Παρασκευή, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Τζακάρτα σε δελτίο τύπου.

«Ένας επιζών από την Ινδονησία δέχεται αυτή τη στιγμή θεραπεία για εγκαύματα σε νοσοκομείο στην πόλη Χασάμπ, στο Ομάν. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των άλλων τριών ατόμων από την Ινδονησία», ανέφερε το υπουργείο το Σάββατο.

Πριν βυθιστεί, το ρυμουλκό Μουσαφάχ 2 υπέστη έκρηξη που προκάλεσε πυρκαγιά, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, το οποίο προσθέτει ότι η έρευνα διεξάγεται από τις τοπικές αρχές.

Πίσω στην Ελλάδα 613 εγκλωβισμένοι – Συνεργασία Emirates με ΥΠΕΞ

Με ειδική πτήση της Emirates έγινε εχθές, 7 Μαρτίου, ο επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών από το Ντουμπάι προς την Αθήνα, σε συνεργασία με το Υπουργείου Εξωτερικών, όπως ανακοινώθηκε.

Η πτήση εκτελέστηκε με αεροσκάφος τύπου Airbus A380, χωρητικότητας 613 θέσεων, αναχώρησε από το Ντουμπάι στις 18:00 (τοπική ώρα Ντουμπάι) και προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών λίγο πριν τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα Αθήνας) στο πλαίσιο έκτακτης επιχείρησης επαναπατρισμού.

Κυβερνητικό γραφείο του Κουβέιτ σε ουρανοξύστη στόχος επίθεσης

Υπάρχουν αναφορές πως ένας ουρανοξύστης που έπιασε φωτιά στο Κουβέιτ, τα ξημερώματα έγινε στόχος επίθεσης με drone.

Το κτήριο που τυλίχθηκε στις φλόγες βρίσκεται στην Πόλη του Κουβέιτ και πρόκειται για κυβερνητικό κτίριο που λειτουργεί από το Δημόσιο Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το ίδρυμα είχε αναφέρει νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι κύριες εγκαταστάσεις του είχαν γίνει στόχος, «με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές στο κτίριο».

Στο ίδιο κύμα επιθέσεων με drones χτυπήθηκαν και αποθήκες καυσίμων στο Διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ.

Το Ισραήλ κατάστρεψε ιρανικά μαχητικά F-14

Ένας αριθμός ιρανικών μαχητικών αεροσκαφών Grumman F-14 Tomcat καταστράφηκε σε επιδρομές στο αεροδρόμιο της Ισφαχάν, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Τα αμερικανικής κατασκευής F-14 είχαν παραδοθεί στο Ιράν πριν από την Επανάσταση του Ιράν του 1979.

Επιπλέον, χτυπήθηκαν και συστήματα εντοπισμού και αεράμυνας που αποτελούσαν κίνδυνο για τα αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας.

Ο στρατός δήλωσε ότι η καταστροφή των F-14, μαζί με τα πλήγματα της Παρασκευής που κατέστρεψαν 16 αεροσκάφη τα οποία χρησιμοποιούσε η δύναμη Κουντς των φρουρών της Επανάστασης στο αεροδρόμιο Μεραμπάντ της Τεχεράνης, αποτελούν μέρος των προσπαθειών για την ενίσχυση του ελέγχου του Ισραήλ στον εναέριο χώρο πάνω από το Ιράν.

Οι Αρχές της Τεχεράνης περιορίζουν το όριο του δελτίου καυσίμων για τους πολίτες μετά την επίθεση

Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, ο κυβερνήτης της επαρχίας της Τεχεράνης μείωσε το όριο καυσίμων για τους κατοίκους μετά τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Το ημερήσιο όριο καυσίμων με το δελτίο μειώθηκε από 30 λίτρα σε 20 λίτρα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας Τεχεράνης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Fars News Agency.

Ο αξιωματούχος φέρεται επίσης να δήλωσε ότι οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν για τα καύσιμα, καθώς οι διαταραχές στην τροφοδοσία θα αποκατασταθούν γρήγορα, υποσχόμενος ότι το μέτρο θα αρθεί μετά από «δύο ή τρεις ημέρες».

Ισραήλ: «Θα καταδιώξουμε κάθε διάδοχο του Χαμενεΐ»

Ο ισραηλινός στρατός διατύπωσε μια ακόμα απειλή κατά της ιρανικής ηγεσίας, υποστηρίζοντας ότι θα καταδιώξει κάθε διάδοχο του Αλί Χαμενεϊ, ο οποίος σκοτώθηκε σε επιθέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα φαρσί, ο ισραηλινός στρατός απείλησε επίσης ότι θα καταδιώξει οποιονδήποτε επιχειρήσει να διορίσει διάδοχο, αναφερόμενος στο Συμβούλιο των Σοφών, το όργανο που είναι επιφορτισμένο με την επιλογή του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Έπαινοι Τραμπ για Μελόνι – Συνεχίζει την κόντρα με τον Στάρμερ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και υποστήριξε ότι είναι πρόθυμη να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στον πόλεμό τους με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera.

Μιλώντας στην εφημερίδα σε τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Μελόνι «σπουδαία ηγέτιδα» και δήλωσε ότι η Ιταλία κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει.

Η Ιταλία σχεδιάζει να στείλει βοήθεια αντιαεροπορικής άμυνας σε χώρες του Κόλπου μπροστά στις ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις, δήλωσε η Μελόνι την Πέμπτη.

Παρά το γεγονός ότι η Βρετανία κινήθηκε πιο γρήγορα από την Ιταλία για να πάρει θέση στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ καταφέρθηκε σκληρά εναντίον του Κιρ Στάρμερ υποστηρίζοντας πως: «Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους να μπαίνουν στον πόλεμο αφότου έχουμε ήδη νικήσει». Τα σχόλια αυτά έγιναν αφότου η Βρετανία ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει για ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή ενός αεροπλανοφόρου.

Απάντηση στην κριτική Τραμπ ήρθε από τον ίδιο τον Στάρμερ ο οποίος υποστήριξε ότι η Μεγάλη Βρετανία «θέλει σοβαρότητα και όχι πολιτικά παιχνίδια».

Υπάρχει πλειοψηφία για τον διάδοχο του Χαμενεΐ- Δεν θα αργήσουν οι ανακοινώσεις

Μια πλειοψηφική συναίνεση για τον διάδοχο του δολοφονημένου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ έχει λίγο-πολύ επιτευχθεί, δήλωσε το μέλος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, Μοχαμαντμεχντί Μιρμπακερί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ωστόσο, ανέφερε ότι «ορισμένα εμπόδια» πρέπει ακόμη να επιλυθούν σχετικά με τη διαδικασία, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η αναφορά δεν κατονομάζει τον πιθανό διάδοχο.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι το όργανο που είναι υπεύθυνο για τον διορισμό του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, η Συνέλευση των Σοφών, είχε μια μικρή διαφωνία σχετικά με το αν η τελική απόφαση πρέπει να ληφθεί έπειτα από δια ζώσης συνεδρίαση ή αν μπορεί να εκδοθεί χωρίς να τηρηθεί αυτή η τυπική διαδικασία.

ΥΠΕΞ Κίνας: «Ο πόλεμος αυτός δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Ουάνγκ Γι, την ώρα που υιοθέτησε έναν πιο συμφιλιωτικό τόνο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει μιας πολυαναμενόμενης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ.

Η αλλαγή καθεστώτος, που αποτελεί έναν βασικό δηλωμένο στόχο του Αμερικανού προέδρου καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις στο Ιράν, «δεν θα βρει λαϊκή υποστήριξη», δήλωσε ο Γουάνγκ την Κυριακή. «Μια δυνατή γροθιά δεν σημαίνει ότι υπάρχει και ισχυρό δίκιο. Ο κόσμος δεν μπορεί να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας», πρόσθεσε.

Μιλώντας στο περιθώριο των ετήσιων κοινοβουλευτικών και πολιτικών συνεδριάσεων της Κίνας, γνωστών ως Two Sessions, ο κορυφαίος διπλωμάτης της χώρας απέφυγε αξιοσημείωτα να επικρίνει άμεσα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αντίθετα, ο Ουάνγκ τόνισε ότι η Κίνα είναι «δεσμευμένη στο πνεύμα του αμοιβαίου σεβασμού» στις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας. Οι πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ ήταν «ενθαρρυντικές», είπε.

Ο Ουάνγκ δήλωσε επίσης ότι το 2026 είναι «μια σημαντική χρονιά για τις σχέσεις Κίνας–ΗΠΑ» και ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει «να αντιμετωπίζουν η μία την άλλη με ειλικρίνεια και καλή πίστη».

Φρουροί: Αντέχουμε τουλάχιστον έξι μήνες πολέμου

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποστήριξαν σε σχετική ανακοίνωση τους ότι έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν τον πόλεμο για «τουλάχιστον έξι μήνες» , τονίζοντας μάλιστα πως ήδη έχουν χτυπήσει περισσότερους από 200 αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους στην Μέση Ανατολή.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι ικανές να συνεχίσουν για τουλάχιστον έξι μήνες τον σφοδρό πόλεμο, με τον σημερινό ρυθμό των επιχειρήσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, σύμφωνα με το Fars.

Ποτάμι φωτιάς από πετρέλαιο στο Ιράν

Ένα πύρινο ποτάμι διέτρεξε την Τεχεράνη καθώς το πετρέλαιο από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν από τις επιδρομές Ισραηλινών και Αμερικανών πέρασε στους υπονόμους και πήρε φωτιά.

Πεζεσκιάν: Το Ιράν «θα αναγκαστεί να απαντήσει» εάν δεχθεί επίθεση από γειτονική χώρα

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του «θα αναγκαστεί να απαντήσει» σε οποιαδήποτε επίθεση ή απόπειρα εισβολής από γειτονική χώρα, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση την Κυριακή.

Αν οι εχθροί του Ιράν «προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε χώρα για να επιτεθούν ή να εισβάλουν στη γη μας, θα αναγκαστούμε να απαντήσουμε σε αυτή την επίθεση. Το να απαντήσουμε δεν σημαίνει ότι έχουμε διαφορές με αυτή τη χώρα ή ότι θέλουμε να βλάψουμε τον λαό της – θα απαντούσαμε από ανάγκη», δήλωσε ο Πεζεσκιαν.

Το Σάββατο ο πρόεδρος ζήτησε συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις για επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στο έδαφός τους.

Ωστόσο, αφού η δήλωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας και ο στρατός φάνηκε να τον αντικρούει, ο Πεζεσκιαν δήλωσε ότι τα σχόλιά του «παρερμηνεύτηκαν από τον εχθρό που επιδιώκει να σπείρει διχόνοια με τους γείτονες».

ΗΠΑ – Ισραήλ έπληξαν πέντε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις μέσα και γύρω από την Τεχεράνη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έπληξαν πέντε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια νυχτερινών επιθέσεων μέσα και κοντά στην ιρανική πρωτεύουσα, δήλωσε αξιωματούχος στην κρατική τηλεόραση του Ιράν.

«Χθες το βράδυ, τέσσερις αποθήκες πετρελαίου και ένα κέντρο μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων στην Τεχεράνη και στην επαρχία Αλμπορζ δέχθηκαν επίθεση από εχθρικά αεροσκάφη», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Διανομής Πετρελαϊκών Προϊόντων, Κεραμάτ Βεϊσκαραμί.

Πρόσθεσε ότι και οι πέντε εγκαταστάσεις «υπέστησαν ζημιές», αλλά ότι «η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο».

ΗΠΑ – Ισραήλ εξετάζουν αποστολή ειδικών δυνάμεων για την απομάκρυνση του πυρηνικού αποθέματος του Ιράν

Το Axios αναφέρει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν συζητήσει την πιθανότητα ανάπτυξης ειδικών δυνάμεων για να πάρουν το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Το αμερικανικό μέσο επικαλείται τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος.

Σημειώνει ότι στους πολεμικούς στόχους του Τραμπ περιλαμβάνεται η αποτροπή του Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι η κατάληψη των 450 κιλών (992 λίβρες) ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60% θα ήταν καθοριστική για την επίτευξη αυτού του στόχου του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με το Axios, η αποστολή πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί «σε μεταγενέστερο στάδιο» του πολέμου, αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διαπιστώσουν ότι ο ιρανικός στρατός δεν μπορεί πλέον να προβάλει σοβαρή άμυνα.

Η τύχη του αποθέματος του Ιράν παραμένει ασαφής μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις και τις υποδομές της χώρας τον περασμένο Ιούνιο.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει επιτρέψει πρόσβαση στα βομβαρδισμένα σημεία και ότι οι επιθεωρητές του δεν έχουν βρει καμία ένδειξη ύπαρξης συντονισμένου ιρανικού προγράμματος για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.