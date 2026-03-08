Μήνυμα αντοχής από τον ισραηλινό στρατό: «Ο πόλεμος θα διαρκέσει πολύ»

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει ακόμα «πολύ καιρό», σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το στρατό. «Το Ισραήλ βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να περιμένουμε ότι αυτό θα πάρει ακόμα πολύ καιρό, πρέπει να κάνουμε υπομονή», δήλωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ απευθυνόμενος σε αξιωματικούς του στρατού. Θυμίζουμε πως σήμερα στο Ισραήλ, έξι άνθρωποι τραυματίσθηκαν από πλήγματα ιρανικών πυραύλων, ανακοινώθηκε από τις υπηρεσίες άμεσης δράσης, έπειτα από σειρά εκρήξεων που ακούσθηκαν νωρίς το απόγευμα στο Τελ Αβίβ, στο κέντρο της χώρας.