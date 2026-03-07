Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στη Βαγδάτη – Στις φλόγες το διεθνές αεροδρόμιο Mehrabad της Τεχεράνης

Λευκός Οίκος: Θα χρειαστούν 4 έως 6 εβδομάδες για να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις στο Ιράν

Νέο σφοδρό κύμα επιθέσεων στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης ξεκίνησε μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (6/3) το Ισραήλ, πλήττοντας μεταξύ άλλων το διεθνές αεροδρόμιο Mehrabad, ενώ νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει, ότι θα πλήξει κυβερνητικές υποδομές .

Λευκός Οίκος: Τέσσερις έως έξι εβδομάδες για την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων στο Ιράν

Εκρήξεις κοντά σε αμερικανική βάση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης

Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ πιστεύουν ότι η Κίνα ετοιμάζεται να βοηθήσει το Ιράν

Τραμπ: Δεν έχω πρόβλημα το Ιράν να έχει ξανά θρησκευτικό ηγέτη, αρκεί να μας φέρεται καλά

Συνεχίζεται το μπαράζ βομβαρδισμών

Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν, μόνο παράδοση άνευ όρων

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει μια «ευρείας κλίμακας σειρά πληγμάτων» εναντίον της Τεχεράνης. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, επλήγη η λεωφόρος Jomhuri, ένας από τους κεντρικότερους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας.

Το Ισραήλ γνωστοποίησε επίσης ότι στοχοποιεί τη Χεζμπολάχ, εντείνοντας την ένταση στον Λίβανο. Η προηγούμενη εντολή εκκένωσης σχεδόν ολόκληρου του νότιου τμήματος της Βηρυτού, όπου κατοικούν πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι, έχει οξύνει περαιτέρω τους φόβους για κλιμάκωση.

Παράλληλα, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν πόλεις στο νότιο και ανατολικό Λίβανο, μεταξύ των οποίων η Ντούρις στην κοιλάδα Μπεκάα, καθώς και τα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού.

Χώρες της Μέσης Ανατολής αναχαιτίζουν πλήγματα καθώς ξημερώνει η έβδομη ημέρα του πολέμου. Το Ιράν επιχειρεί να αποδυναμώσει τις αντιαεροπορικές άμυνες καταστρέφοντας αμερικανικά ραντάρ που ανιχνεύουν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες από την Αραβική Χερσόνησο.

Στο Κουβέιτ, σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, εν μέσω αναφορών για ισχυρές εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας αναχαίτισαν επιτυχώς επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στόχευε τη στρατιωτική βάση Αλ Ουντέιντ στη Ντόχα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν «καταστρέφεται πιο γρήγορα από το αναμενόμενο και σε επίπεδα που οι άνθρωποι δεν έχουν ξαναδεί ποτέ». Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα «δεν διαθέτει πλέον αεροπορία ούτε αντιαεροπορική άμυνα», ενώ πρόσθεσε πως η αεροπορία της «έχει εξαφανιστεί». μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ανέφερε παράλληλα ότι ο πόλεμος θα τελειώσει όποτε το θελήσει εκείνος.

Σε δηλώσεις του στο Λευκό Οίκο ο Aμερικανός πρόεδρος υποστήριξε, ότι αξιωματούχοι του Ιράν απευθύνθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την ελπίδα επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. «Τηλεφωνούν, λένε “Πώς μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία;”», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να διευκρινίσει ποιο πρόσωπο από την ιρανική πλευρά φέρεται να ήρθε σε επαφή, ούτε αν υπήρξε κάποια σοβαρή προσπάθεια για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Από την πλευρά του, ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ανέφερε ότι οι ιρανικές δυνάμεις «περιμένουν» οποιαδήποτε χερσαία εισβολή των ΗΠΑ και είναι έτοιμες να «εξευτελίσουν εκείνους τους διεφθαρμένους Αμερικανούς αξιωματούχους σκοτώνοντας και αιχμαλωτίζοντας χιλιάδες».

Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ για τη συνοδεία πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων.

Βίντεο ντοκουμέντα από τα ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη

Μεγάλες καταστροφές στο διεθνές αεροδρόμιο Mehrabad και σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις δυτικά της πρωτεύουσας του Ιράν

Mehrabad International Airport.Possible strikes on fuel storage and at least one plane might be on fire (pic 2).

Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός έχει εξοντώσει με έναν φανταστικό τρόπο τις ιρανικές δυνάμεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε μια εκδήλωση στρογγυλής τραπέζης στον Λευκό Οίκο με επίκεντρο τον αθλητισμό των κολεγίων, ερωτήθηκε για τη σύγκρουση στο Ιράν.

Όπως είπε ο αμερικανικός στρατός κάνει φανταστική δουλειά στην καταστροφή των στρατιωτικών δυνάμεων του Ιράν, τονίζοντας στους δημοσιογράφους ότι «ο στρατός τους έχει εξαφανιστεί». «Το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί. Οι επικοινωνίες τους έχουν εξαφανιστεί. Δύο ομάδες ηγετών τους έχουν εξαφανιστεί. Έχουν μείνει μόνο οι τρεις».

«Υπάρχουν δυνάμεις που έχουν εξαφανιστεί εντελώς. Έχουν 32 πλοία. Και τα 32 βρίσκονται στον πυθμένα του ωκεανού» τόνισε.

Στις φλόγες το διεθνές αεροδρόμιο Mehrabad και το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης

Εκρήξεις συγκλονίζουν το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, λίγη ώρα αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε, ότι εξαπέλυσε επιθέσεις «ευρείας κλίμακας» εναντίον της ιρανικής πρωτεύουσας.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων, ευρείας κλίμακας» εναντίον κυβερνητικών στόχων στην ιρανική πρωτεύουσα, αναφέρει η ανακοίνωση. Αναρτήσεις στο διαδίκτυο δείχνουν εκρήξεις και φωτιές στο διεθνές αεροδρόμιο Mehrabad και την πόλη Εκμπατάν.

Το νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εξαπολύθηκε μετά τον συναγερμό που σήμανε, αργά το βράδυ της Παρασκευής, στο κεντρικό και νότιο τμήμα του Ισραήλ λόγω ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων.

Behind the Ekbatan town for sure.And Mehrabad airport for sure. Western Tehran,#Tehran Province, #Iran

Το Ισραήλ ξεκίνησε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω του Χ ότι στοχεύει κυβερνητικές υποδομές στην πρωτεύουσα του Ιράν

Ιράν: Στους 1.332 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δηλώνει ο Ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ

Ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί δήλωσε απόψε ότι τουλάχιστον 1.332 Ιρανοί πολίτες έχουν χάσει μέχρι τώρα τη ζωή τους στον πόλεμο με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Η Τεχεράνη ερευνά τους ισχυρισμούς περί πληγμάτων της σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μια πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι κάποια μπορεί να ήταν το αποτέλεσμα αναχαίτισης (σ.σ. των πυραύλων της) ή παρεμβολών των αμερικανικών αμυντικών συστημάτων, πρόσθεσε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ιραβανί τόνισε ότι η δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει να έχει λόγο στην επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν παραβιάζει την αρχή της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών.

Νέα επιδρομή drones με στόχο το αεροδρόμιο της Βαγδάτης στο Ιράκ

Άλλη μια επιδρομή drones είχε στόχο, τη νύχτα της Παρασκευής, το αεροδρόμιο της Βαγδάτης, το οποίο στεγάζει μια στρατιωτική βάση και μια διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ένας αξιωματούχος ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι το αεροδρόμιο «δέχθηκε κύμα επιθέσεων» με drones και πυραύλους, συμπληρώνοντας ότι ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο.

Άλλος αξιωματούχος επιβεβαίωσε την επιδρομή drones, εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε πυρκαγιά στον χώρο του αεροδρομίου της Βαγδάτης.

Λίβανος: Εννέα νεκροί και 17 τραυματίες από τα ισραηλινά πλήγματα στην Μπεκάα

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή Μπεκάα του ανατολικού Λιβάνου, σύμφωνα με έναν μη οριστικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας της χώρας.

«Οι επιδρομές του ισραηλινού εχθρού στην πόλη Νάμπι Σιτ, στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ, στοίχισαν τη ζωή σε εννέα ανθρώπους και άλλοι 17 τραυματίστηκαν» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια.

Αμερικανικό βομβαρδιστικό προσγειώθηκε σε βάση της RAF στην Αγγλία

Ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό, ικανό να μεταφέρει 24 πυραύλους Κρουζ, προσγειώθηκε στη βάση της RAF Fairford στο Gloucestershire της Αγγλίας, όπου σταθμεύει προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, δείχνοντας την αλλαγή στάσης της βρετανικής κυβέρνησης, καθώς ο Κιρ Στάρμερ αρχικά αρνήθηκε να επιτρέψει στην Ουάσιγκτον να χρησιμοποιήσει βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για την επίθεσή της στο Ιράν.

Ωστόσο, την περασμένη Κυριακή δήλωσε ότι το Fairford και η αμφισβητούμενη βάση Ντιέγκο Γκαρσία στα νησιά Τσάγκος θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τις ΗΠΑ. Δυτικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν χθες ότι αμερικανικά αεροσκάφη αναμένονται στη βάση τις επόμενες ημέρες. Ο Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός Άμυνας, δήλωσε επίσης ότι θα υπάρξει δραματική αύξηση των επιθέσεων τις επόμενες ημέρες.

Συντριβή drone σε στρατιωτικό αεροδρόμιο της Βαγδάτης

Έκρηξη στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Βαγδάτης σημειώθηκε όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπεσε εντός των εγκαταστάσεων, προκαλώντας πυρκαγιά σε μία από τις αποθήκες, σύμφωνα με ιρακινή πηγή ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, το οποίο, όπως ανέφερε η ίδια πηγή, σημειώθηκε λίγα λεπτά νωρίτερα.

Η πτώση του drone καταγράφηκε περίπου μία ώρα μετά την εκτόξευση ρουκετών εναντίον του κέντρου λογιστικής υποστήριξης της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών, κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, σύμφωνα με τις ιρακινές αρχές.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από όχημα στην περιοχή Αμπού Γκράιμπ, δυτικά της Βαγδάτης, και έπεσαν σε ανοιχτό χώρο χωρίς να προκαλέσουν τραυματισμούς. Οι αρχές γνωστοποίησαν ότι κατέσχεσαν το όχημα, στο οποίο εντοπίστηκαν επιπλέον ρουκέτες έτοιμες προς εκτόξευση, και ξεκίνησαν άμεσα έρευνα για το συμβάν.

Η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο της Βαγδάτης έχει γίνει στόχος επαναλαμβανόμενων επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες, με αρκετά περιστατικά επιθέσεων μέσω drone να έχουν αναφερθεί τις τρεις προηγούμενες ημέρες.

Δέκα ιρανικά drones εκτοξεύτηκαν κατά του Κατάρ

Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με δέκα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κατάρ την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ντόχα, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία συνέχισε την αεροπορική της εκστρατεία κατά κρατών του Κόλπου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «το Κατάρ δέχθηκε κύματα επιθέσεων από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, που περιλάμβαναν δέκα drones, ξεκινώντας από τα ξημερώματα της Παρασκευής». Το υπουργείο προσθέτει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας «αναχαίτισαν επιτυχώς εννέα drones, ενώ ένα κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή, χωρίς να υπάρξουν θύματα».

Ο Νετανιάχου συνομίλησε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε αυτή την εβδομάδα μια σπάνια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan.

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς η Τεχεράνη έχει προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ, των ΗΑΕ και άλλων χωρών της περιοχής.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περισσότερους από 3.000 στόχους στο Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν περισσότερους από 3.000 στόχους από την έναρξη των επιχειρήσεών τους στο Ιράν, ανακοίνωσε απόψε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης και ελέγχου, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αλλά επίσης και πολεμικά πλοία και υποβρύχια, διευκρίνισε η Centcom στην ανακοίνωσή της.

Η Τεχεράνη προειδοποιεί τις χώρες της ΕΕ να μην συμμετάσχουν στις επιθέσεις κατά του Ιράν

Ιράν και Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται στο επίκεντρο έντασης μετά τη δήλωση του υφυπουργού Εξωτερικών Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι χώρες μέλη της ΕΕ που θα συμμετάσχουν στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης θα αποτελέσουν «νόμιμους στόχους» για ιρανικά αντίποινα.

Σε συνέντευξή του στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό France 24, ο υφυπουργός τόνισε: «Οποιαδήποτε χώρα συμμετάσχει στην επίθεση κατά του Ιράν, που θα ενωθεί με την Αμερική και το Ισραήλ στην επίθεση κατά του Ιράν, ασφαλώς θα γίνει επίσης νόμιμος στόχος για τα ιρανικά αντίποινα».

Ο Μακρόν καταδίκασε «την απαράδεκτη επίθεση» που έπληξε μέλη της Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε μήνυμά του στην πλατφόρμα X, καταδίκασε «την απαράδεκτη επίθεση» που έπληξε μέλη της Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), η οποία όπως υπογραμμίζει «διαδραματίζει βασικό ρόλο σταθεροποίησης στο νότιο Λίβανο».

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει ότι είχε σήμερα επικοινωνία με τον Σύρο Πρόεδρο Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα και τον Λιβανέζο Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν και επισήμανε οτι «η Γαλλία συνεργάζεται με τους εταίρους της για να αποτρέψει την περαιτέρω εξάπλωση της σύγκρουσης στην περιοχή».

«Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και του Λιβάνου, καθώς και κάθε χώρας στην περιοχή, πρέπει να γίνουν σεβαστές. Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες αποσταθεροποίησης δεν μπορούν να αφήσουν κανένα περιθώριο για τρομοκρατία. Η Γαλλία θα το διασφαλίσει αυτό» αναφέρει επίσης ο Γάλλος πρόεδρος.