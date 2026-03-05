Οι IDF κατέστρεψαν περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν – Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν αμερικανικό τάνκερ στον βόρειο Κόλπο – Αναφορές κατάρριψης F15 των ΗΠΑ στο δυτικό Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, με αποτέλεσμα να έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.045 άνθρωποι ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις πλήττουν παράλληλα και τον Λίβανο, Νότια Συρία και Ιράκ.

Την ίδια στιγμή, η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε ψήφισμα που στόχευε στον περιορισμό της στρατιωτικής εκστρατείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, με την ψηφοφορία να καταλήγει 53 έναντι 47 κατά της διαδικαστικής πρότασης.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (4/3) στη στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, όταν ήχησαν οι σειρήνες και εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των εργαζομένων εντός της εγκατάστασης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μήνυμα που έλαβε το προσωπικό της βάσης ανέφερε: «Μείνετε σε εσωτερικό χώρο», καλώντας όλους να παραμείνουν ασφαλείς μέχρι νεωτέρας, με τον συναγερμό να λήγει περίπου στις 11:14, ενώ παράλληλα υπήρξαν πληροφορίες ότι σηκώθηκαν τα ελληνικά F-16.

Εκπρόσωπος του Κόμματος Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν (PJAK) διέψευσε τις αναφορές ότι έχει ξεκινήσει επίθεση εναντίον του Ιράν.«Κάνουν λάθος όταν λένε ότι έχουμε ξεκινήσει τον πόλεμο τώρα. Αντίθετα, προετοιμαζόμαστε και περιμένουμε την κατάλληλη ευκαιρία για να χτυπήσουμε».

Συνεχίζεται η «εμπλοκή» Ισπανίας – ΗΠΑ: «Δεν θα δώσουμε τις βάσεις μας», λέει ο Σάντσεθ – Η Μαδρίτη διαψεύδει τον Λευκό Οίκο αναφορικά με τη στρατιωτική συνεργασία των δυο χωρών

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ αποκλείει την “παράδοση” της οργάνωσής – «Έχουμε δικαίωμα στην άμυνα»

Στην Κύπρο μεταβαίνει ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Χεζμπολά επιδιώκει να αυξήσει το κόστος της σύγκρουσης για το Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων εντός του λιβανικού εδάφους, κάτι που επιβεβαίωσε και ο ισραηλινός στρατός, γνωστοποιώντας ότι δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν.

Στο νότιο τμήμα της χώρας έχει πλέον ανοίξει ένα νέο μέτωπο, ενώ στη Βηρυτό οι επιθέσεις επεκτείνονται. Η Χεζμπολάχ δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη μάχη.

Σύμφωνα με τον ηγέτη της, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του τηλεοπτική ομιλία μετά την κλιμάκωση, η οργάνωση δεσμεύεται σε αυτό που χαρακτήρισε «υπαρξιακή άμυνα», απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο παράδοσης.

Η στρατηγική της φαίνεται να στοχεύει στο να καταστήσει τη σύγκρουση όσο το δυνατόν πιο δαπανηρή για τον ισραηλινό στρατό, εκτοξεύοντας πυραύλους, ρουκέτες και drones πέρα από τα σύνορα. Παράλληλα, επιχειρεί να αποτρέψει κάθε χερσαία προέλαση εντός του λιβανικού εδάφους.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Λιβάνου εμφανίζεται υπερβολικά αδύναμη για να επηρεάσει τις εξελίξεις.

Ο λιβανικός στρατός έχει αναγκαστεί να αποσυρθεί από την παραμεθόρια ζώνη, ενώ η κυβέρνηση προχώρησε στο πρωτοφανές βήμα να απαγορεύσει τη στρατιωτική πτέρυγα της Χεζμπολάχ. Ωστόσο, δεν φαίνεται να μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω χωρίς να προκαλέσει εσωτερικές αναταραχές.

Χθες, ο Πρόεδρος Αούν απηύθυνε έκκληση προς τον αμερικανό απεσταλμένο στη Βηρυτό, ζητώντας του να μεσολαβήσει και να παρέμβει για τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον αμερικανό απεσταλμένο, ο οποίος, όπως και το Ισραήλ, ζητά τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Νέες εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη

Εκρήξεις στην Τεχεράνη σημειώθηκαν ξανά το πρωί της Πέμπτης, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και αβεβαιότητα για το αν πρέπει να εγκαταλείψουν την πόλη ή να παραμείνουν, σύμφωνα με μαρτυρία άνδρα που μίλησε στο CNN.

Όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, δυνατοί κρότοι ακούστηκαν στην ιρανική πρωτεύουσα το πρωί της Πέμπτης.

Ισραήλ: Νέα εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν

Μετά από παύση περίπου έξι ωρών, ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι εντόπισε νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αναμένεται να ηχήσουν σειρήνες σε περιοχές του κεντρικού Ισραήλ μέσα στα επόμενα λεπτά.

Ιράν: Δεύτερο πολεμικό πλοίο κατευθύνεται προς τα χωρικά ύδατα της Σρι Λάνκα

Ιράν επιβεβαίωσε ότι δεύτερο πολεμικό πλοίο του κινείται προς τα χωρικά ύδατα της Σρι Λάνκα, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Μέσων Ενημέρωσης, Nalinda Jayatissa. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά το περιστατικό κατά το οποίο, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, αμερικανικό υποβρύχιο κατέστρεψε ιρανική φρεγάτα στην ίδια θαλάσσια περιοχή.

Ο Jayatissa ανέφερε ότι το νέο πολεμικό πλοίο, το οποίο μεταφέρει περισσότερα από 100 μέλη πληρώματος, βρίσκεται αυτή τη στιγμή λίγο έξω από τα χωρικά ύδατα της Σρι Λάνκα.

Η δήλωση του Ιρανού υπουργού ακολούθησε τη διαβεβαίωση εκπροσώπου του υπουργικού συμβουλίου της Σρι Λάνκα ότι η χώρα καταβάλλει προσπάθειες για να «προστατεύσει ζωές» πληρώματος ιρανικού πλοίου στα ανοιχτά των ακτών της.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν αμερικανικό υποβρύχιο φέρεται να βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο με τορπίλη, σε διεθνή ύδατα κοντά στη Σρι Λάνκα.

Ιρανικό drone φέρεται να έπληξε το αεροδρόμιο Ναχτσιβάν στο Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με αναφορές

WATCH: Iranian Shahed-136 kamikaze drone visible on Nakhchivan, Azerbaijan attack. https://t.co/cr1uNsnBMV pic.twitter.com/akwg60zriH— Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

Στο παρά πέντε αποτράπηκε επίθεση από ιρανικά βομβαρδιστικά σε αμερικανική βάση στο Κατάρ – ΤΑ ΝΕΑ

Ιρανικά βομβαρδιστικά πλησίασαν σε απόσταση μόλις δύο λεπτών από τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή

Αδιάκοπη δράση των IDF

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή του Κουμ, καταστρέφοντας έναν οπλισμένο εκτοξευτή βαλλιστικών πυραύλων που ήταν έτοιμος να εκτοξευθεί προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, επλήγη επίσης ιρανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στην πόλη Ισφαχάν.

Πριν από τα πλήγματα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είχαν λάβει σειρά μέτρων για τον περιορισμό πιθανών κινδύνων και επιπτώσεων από την επιχείρηση.

⭕️Overnight Activity:IAF aircraft struck and dismantled an armed ballistic missile launcher in the area of Qom that was ready to fire at Israel.An Iranian aerial defense system was also struck in Isfahan.❗️Prior to the strikes, the IDF took multiple measures to mitigate the… pic.twitter.com/Wdm5MbW95n— Israel Defense Forces (@IDF) March 5, 2026

Βετεράνος πεζοναύτης κατά των ΗΠΑ: Καταγγέλλει «προδοσία» σε βίντεο πριν από διαμαρτυρία στη Γερουσία – ΤΑ ΝΕΑ

Μήνυμα κατά της πολεμικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας Αμερικανός πρώην πεζοναύτης, λίγο πριν από

Μπαρζανί: Το Κουρδιστάν δεν πρέπει να συμμετάσχει σε καμία σύγκρουση ή στρατιωτική ένταση

Ο Νετσερβάν Μπαρζανί, πρόεδρος της Περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ, υπογράμμισε ότι «η Περιφέρεια του Κουρδιστάν δεν πρέπει να γίνει μέρος καμίας σύγκρουσης ή στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές και την ασφάλεια των συμπολιτών μας». Η δήλωσή του εντάσσεται στο πλαίσιο των αυξημένων εντάσεων στην περιοχή και της ανάγκης για διατήρηση της σταθερότητας.

Ο πρόεδρος επεσήμανε πως η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της Περιφέρειας, καθώς και των συνταγματικών της επιτευγμάτων, μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσα από ενότητα, συνοχή και κοινή εθνική ευθύνη όλων των πολιτικών δυνάμεων και συνιστωσών του Κουρδιστάν.

Μελόνι: Η Ιταλία θα στείλει αμυντική βοήθεια κατά αεροπορικών επιθέσεων στον Κόλπο

Η Ιταλία σχεδιάζει να αποστείλει βοήθεια αεράμυνας προς χώρες του Κόλπου που αντιμετωπίζουν ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις, όπως δήλωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Η Μελόνι ανέφερε ότι, «όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία, η Ιταλία σκοπεύει να αποστείλει βοήθεια στις χώρες του Κόλπου, ειδικότερα στον τομέα της άμυνας και κυρίως της αεράμυνας», σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο Reuters από συνέντευξή της σε ιταλικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Η ίδια πρόσθεσε πως «αυτό δεν γίνεται μόνο επειδή πρόκειται για φιλικές χώρες, αλλά κυρίως επειδή δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί ζουν στην περιοχή, ενώ περίπου 2.000 Ιταλοί στρατιώτες είναι ήδη αναπτυγμένοι εκεί – άνθρωποι που θέλουμε και οφείλουμε να προστατεύσουμε».

Πύραυλος προσγειώνεται κοντά σε συριακή πόλη

Ένας αναχαιτισμένος πύραυλος έπεσε στο έδαφος κοντά στην πόλη Καμισλί, που βρίσκεται υπό κουρδικό έλεγχο στη βορειοανατολική Συρία, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή θύματα.

Iranian ballistic missile lies unexploded in Syrian field

An Iranian ballistic missile landed in a field in Dimhiyye al-Kabira village in Syria's Hasakah province near the Turkish border. The unexploded projectile remained lodged in the ground as residents gathered around it. Local reports indicated no casualties or injuries.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την επανέναρξη των διεθνών πτήσεων από την Κυριακή

Η υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρεγκέβ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει τον εναέριο χώρο της χώρας για πτήσεις εξωτερικού από την Κυριακή.

«Μετά την αξιολόγηση της κατάστασης, αποφασίσαμε να ανοίξουμε τον ουρανό από την Κυριακή για πτήσεις εξόδου, υπό την προϋπόθεση των εξελίξεων στην ασφάλεια», δήλωσε η Ρεγκέβ. «Θα ενημερώνουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Έξι νεκροί από ισραηλινές επιδρομές στο νότιο Λίβανο

Έξι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη νότια Λιβάνου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων National News Agency. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται τέσσερα μέλη μιας οικογένειας.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο, σε χωριό κοντά στο Κφαρ Τέμπνιτ σκοτώθηκαν δύο παιδιά και οι γονείς τους, όταν το σπίτι τους επλήγη από αεροπορική επιδρομή.

Σε ξεχωριστό πλήγμα στην περιοχή της Ναμπατίγια, έχασαν τη ζωή τους ο δήμαρχος ενός χωριού και η σύζυγός του, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Κατάρ εκκενώνει σπίτια κοντά στην αμερικανική πρεσβεία για προληπτικούς λόγους

Το Κατάρ προχώρησε στην εκκένωση κατοικιών κοντά στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Ντόχα, σε μια κίνηση που έγινε «από υπερβάλλουσα προσοχή», με στόχο την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου παρόμοιου με εκείνους που έχουν αντιμετωπίσει άλλες αμερικανικές διπλωματικές αποστολές στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καταλαμβάνει μεγάλη έκταση σε περιοχή όπου υπάρχουν κατοικίες, εμπορικά καταστήματα, ένα πρατήριο καυσίμων και ένας κεντρικός δρόμος που τη συνδέει με διάφορα σημεία της πόλης. Στο σημείο παρατηρήθηκε παρουσία λεωφορείων, αστυνομίας και συνεργείων του Υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία συνδράμουν στη διαδικασία εκκένωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές του Κατάρ επιδιώκουν να αποτρέψουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο παρόμοιο με τα περιστατικά που έχουν σημειωθεί σε άλλες πρωτεύουσες της περιοχής. Στη Ριάντ, η πρεσβεία των ΗΠΑ δέχθηκε επίθεση με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Αντίστοιχα, στο Ντουμπάι, το αμερικανικό προξενείο ήρθε επίσης υπό επίθεση σε μια ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία για την ασφάλεια των διπλωματικών αποστολών στην περιοχή του Κόλπου.