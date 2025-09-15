ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗ

Ισχυροί άνεμοι την Τρίτη στο Ηράκλειο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με δελτίο πρόγνωσης καιρού της ΕΜΥ, αύριο Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 5 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, “καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων στην περιοχή μας, πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών τους.

* Ορμούντα επαγγελματικά αλιευτικά – πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν δραστηριοποίησή τους κατά τον χρόνο ισχύος δελτίου καιρικών φαινομένων.

* Ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες, καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομής σε περίπτωση που απαιτηθεί.

Τέλος το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διατιθέμενα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα”.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μεταναστευτικό Κρήτη: «Φοβόμαστε για ατύχημα» λένε οι...

0
Τι λένε τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για την...

Εξερράγη ηλεκτρονικό τσιγάρο στο στόμα άνδρα στο...

0
«Έφυγε σαν οβίδα, του έσπασαν δόντια» λεει ο οδοντίατρος...

Μεταναστευτικό Κρήτη: «Φοβόμαστε για ατύχημα» λένε οι...

0
Τι λένε τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για την...

Εξερράγη ηλεκτρονικό τσιγάρο στο στόμα άνδρα στο...

0
«Έφυγε σαν οβίδα, του έσπασαν δόντια» λεει ο οδοντίατρος...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μεταναστευτικό Κρήτη: «Φοβόμαστε για ατύχημα» λένε οι λιμενικοί – video
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει γενετικούς και γονιδιακούς παράγοντες, ενός...

Μεταναστευτικό Κρήτη: «Φοβόμαστε για ατύχημα» λένε οι λιμενικοί – video

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι λένε τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για την...

Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

ΠΚ team ΠΚ team -
Η κυβέρνηση, επιστρέφει στην τακτική των σφοδρών επιθέσεων κατά...

Γάζα: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλει η Αλμπανέζε

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τονίζει ότι το Ισραήλ επιδιώκει να...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST