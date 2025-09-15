Ισχυροί άνεμοι την Τρίτη στο Ηράκλειο

Η ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με δελτίο πρόγνωσης καιρού της ΕΜΥ, αύριο Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 5 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, “καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων στην περιοχή μας, πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών τους.
* Ορμούντα επαγγελματικά αλιευτικά – πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν δραστηριοποίησή τους κατά τον χρόνο ισχύος δελτίου καιρικών φαινομένων.
* Ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες, καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομής σε περίπτωση που απαιτηθεί.
Τέλος το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διατιθέμενα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα”.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ