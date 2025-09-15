Μεταναστευτικό Κρήτη: «Φοβόμαστε για ατύχημα» λένε οι λιμενικοί – video

Τι λένε τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για την εκρηκτική κατάσταση με το μεταναστευτικό στην Κρήτη και την άμεση ανάγκη λύσης.
Μετά την παρατεταμένη περίοδο ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, το μεταναστευτικό πρόβλημα στην Κρήτη επιδεινώνεται ραγδαία. Σε μόλις τρεις ημέρες, περίπου 1.000 μετανάστες έχουν φτάσει στο νησί, αυξάνοντας τη πίεση στις ήδη υπερφορτωμένες τοπικές δομές φιλοξενίας.
Αυτή τη στιγμή, 1.138 άτομα φιλοξενούνται στα Χανιά, ενώ 145 μετανάστες παραμένουν στον χώρο του πρώην Ψυγείου στο Ηράκλειο. Η παραμονή τους ξεκίνησε από τις 30 Αυγούστου, και σε πολλές περιπτώσεις η διάρκεια της παραμονής φτάνει πια τις 22 ημέρες, χωρίς να έχουν προχωρήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Σφακιανάκης, περιέγραψε την ανησυχητική κατάσταση, δηλώνοντας:
«Τα στελέχη μας είναι εξαντλημένα. Η παραμονή των μεταναστών σε ακατάλληλους χώρους όπως ο χώρος του Ψυγείου έχει ξεπεράσει τα όρια. Από τους 85 ανθρώπους που είχαμε αρχικά, φτάσαμε στους 145, χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές.»
Αν και πρόσφατα ψηφίστηκαν τροπολογίες στον νέο νόμο του Υπουργείου Μετανάστευσης, με υποσχέσεις για απομάκρυνση των μεταναστών εντός πέντε ημερών, η πραγματικότητα διαφέρει ριζικά. Οι διαδικασίες καθυστερούν και η υπερσυσσώρευση προκαλεί τεράστιες πιέσεις στο σύστημα.
Παράλληλα συνέχισε, λέγοντας: «Οι ίδιοι οι μετανάστες μας λένε ότι χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται συγκεντρωμένοι στις ακτές της Λιβύης, έτοιμοι να περάσουν στη νότια Κρήτη και να συνεχίσουν την πορεία τους προς την Ευρώπη. Η κατάσταση είναι εκρηκτική και δεν υπάρχει ξεκάθαρο σχέδιο για τη διαχείρισή της.»
Το μεταναστευτικό πρόβλημα δεν είναι κάτι νέο για την Ελλάδα. Το Ανατολικό Αιγαίο και ο Έβρος έχουν διαχειριστεί μεγαλύτερες ροές στο παρελθόν, όμως η Κρήτη, παρά την αυξανόμενη πίεση, παραμένει χωρίς ένα σαφές σχέδιο και χωρίς τις αναγκαίες ενισχύσεις.
Από τη δική τους πλευρά, όπως λέει ο κύριος Σφακιανάκης, έχουν ξεκαθαρίσει ότι η ασφάλεια και η υγεία τους δεν επιτρέπεται να τίθενται σε κίνδυνο. Η κατάσταση είναι εκρηκτική και πολύ σύντομα θα καταστεί μη διαχειρίσιμη. Η λύση πρέπει να δοθεί άμεσα – χθες, όχι αύριο.
Ο ίδιος τόνισε μάλιστα πως: «Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, φοβόμαστε ότι θα συμβεί ατύχημα, κάτι που κανείς δεν επιθυμεί.» και κατέληξε τονίζοντας ότι το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται στα όρια της εξάντλησης.
Η πρόταση από το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος είναι ξεκάθαρη:
Άμεση ενίσχυση προσωπικού
Αποσυμφόρηση των χώρων φιλοξενίας
Σαφή και άμεση επανασχεδίαση της διαχείρισης του μεταναστευτικού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης, το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος και την Ελληνική Αστυνομία.
Η Κρήτη, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των τοπικών αρχών, χρειάζεται άμεση και ουσιαστική βοήθεια, πριν η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο.
