Ισπανία-Πορτογαλία οι μεγάλες κερδισμένες του πολέμου- Άλμα σε κρατήσεις πτήσεων και ξενοδοχείων

H Ελλάδα έχει μείνει λίγο πίσω αλλά οι τουριστικοί φορείς εκτιμούν ότι θα υπάρξει σύντομα ανάκαμψη.
Η Ισπανία και η Πορτογαλία καταγράφουν ένα άλμα στις κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείων στα τέλη της άνοιξης και το καλοκαίρι, καθώς εκατομμύρια ταξιδιώτες αποφεύγουν προορισμούς και κόμβους που έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και γύρω από αυτήν, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώνει ο κλάδος.
Οι κρατήσεις πτήσεων προς την Ισπανία για το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων transit, αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση στις 2 Απριλίου, ενώ οι αναζητήσεις ξενοδοχείων αυξήθηκαν κατά 28%, σύμφωνα με την πλατφόρμα ψηφιακού μάρκετινγκ ταξιδιών Sojern.
Η Πορτογαλία κατέγραψε αύξηση 21% στις κρατήσεις πτήσεων, με τις αναζητήσεις ξενοδοχείων να αυξάνονται κατά 16%.
Η εταιρεία ταξιδιωτικών δεδομένων Mabrian κατέγραψε υποχώρηση του ενδιαφέροντος για προορισμούς της Μέσης Ανατολής τον περασμένο μήνα και μια ανοδική τάση για τη νότια Μεσόγειο, με την Ισπανία -η οποία ανταγωνίζεται τη Γαλλία ως τον πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό- να είναι η κύρια ωφελημένη από τη μετατόπιση προτιμήσεων των ταξιδιωτών.
Αντιθέτως, η ανατολική Μεσόγειος, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, όπου ένα drone έπληξε μια βρετανική αεροπορική βάση στις 2 Μαρτίου, έχει πληγεί από ένα κύμα ακυρώσεων, υπογραμμίζοντας τις ευρύτερες επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.
«Οι καλοκαιρινές διακοπές σχεδιάζονται μήνες νωρίτερα. Καθώς οι προορισμοί που προσελκύουν μεγάλο αριθμό τουριστών επηρεάζονται από τον πόλεμο, ένα σημαντικό μέρος αυτού του φαινομένου ασφαλούς καταφυγίου ήδη υλοποιείται σε αγορές και κρατήσεις για την Ισπανία», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Exceltur, Όσκαρ Περέλι.
Η Σίλβια Βάιλερ, γενική διευθύντρια της Sojern για παγκόσμιους προορισμούς, πρόσθεσε: «Οι ταξιδιώτες προσαρμόζονται αντί να αποσύρονται».
Στην Κρήτη
Όπως έχει γράψει το patris.gr «φρένο» στις κρατήσεις υπάρχει και στην Κρήτη, ωστόσο οι παράγοντες του τουρισμού λένε ότι η ανάκαμψη θεωρείται δεδομένη και θα έχουμε μια καλή σεζόν.
