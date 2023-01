Ισραήλ: Τουλάχιστον επτά νεκροί από πυροβολισμούς σε συναγωγή

Τουλάχιστον επτά άτομα σκοτώθηκαν και άλλα δέκα τραυματίστηκαν μετά από επίθεση σε συναγωγή στην Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ.

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (το αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού) του Ισραήλ ανέφερε πως ορισμένοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Οι Αρχές χαρακτηρίζουν την επίθεση ως τρομοκρατική. «Πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς στη συνοικία Νέβε Γιάκοβ στην ανατολική Ιερουσαλήμ», ανέφερε η πρώτη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Jerusalem Post, ο τρομοκράτης ήταν κάτοικος της γειτονιάς Shuafat στην ανατολική Ιερουσαλήμ και ήταν μέλος της Χαμάς.

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ άνοιξε πυρ στη συναγωγή μετά την προσευχή της Παρασκευής και σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει με αυτοκίνητο.

Μάλιστα ο δράστης όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες στη συνέχεια άρχισε να κυνηγάει τους ανθρώπους που έτρεχαν να ξεφύγουν.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για την ύπαρξη περισσότερων τρομοκρατών.

Israeli media reports that Israeli Police published photo of gun used by the militant during the attack at a synagogue in Jerusalem.

According to Times of Israel's journalists, Police officers shot and killed the gunman pic.twitter.com/KxZjlFXHTj

— Koba (@Roberto05246129) January 27, 2023