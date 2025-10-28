ΔιεθνήΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας μετά την εντολή Νετανιάχου

Τουλάχιστον τρεις οι αεροπορικές επιδρομές – Έπληξαν μια ζώνη κοντά στο μεγαλύτερο λειτουργικό νοσοκομείο.

«Κύμα» βομβαρδισμών από ισραηλινά αεροσκάφη πλήττουν την πόλη της Γάζας, λίγη ώρα αφότου το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα καταγγέλλοντας παραβίαση των όρων της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με την πολιτική προστασία της Γάζας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη δήλωση από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Οι επιδρομές, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από την περιοχή, έπληξαν μια ζώνη κοντά στο μεγαλύτερο ακόμη λειτουργικό νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Η πόλη της Γάζας βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Λωρίδας.

Η απόφαση Νετανιάχου ήρθε λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκαν ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας, γεγονός που προκάλεσε οργή στο Ισραήλ, καθώς και περιστατικά που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων. Η συμφωνία εκεχειρίας ισχύει μόλις για τρεις εβδομάδες, καθώς επετεύχθη στις 10 Οκτωβρίου. Από τότε, τόσο η Χαμάς όσο και το Ισραήλ έχουν αλληλοκατηγορηθεί για παραβιάσεις.

Κατζ: Η Χαμάς «θα πληρώσει πολλαπλά» για την επίθεση σε στρατεύματα

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι η Χαμάς θα πληρώσει Χαμάς θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για την επίθεση σε στρατιώτες των IDF. «Η επίθεση σε στρατιώτες των IDF στη Γάζα σήμερα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς διασχίζει μια κραυγαλέα κόκκινη γραμμή, στην οποία το IDF θα απαντήσει με μεγάλη δύναμη», αναφέρει ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.

«Η Χαμάς θα πληρώσει πολλαπλά για την επίθεση στους στρατιώτες και για την παραβίαση της συμφωνίας επιστροφής των σορών ομήρων», προσθέτει.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν για να συζητήσουν σχέδιο εκεχειρίας
