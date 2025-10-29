Στα Γρεβενά ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Γιάννης Κεφαλογιάννης

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, εκπροσώπησε την Ελληνική Κυβέρνηση στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, στα Γρεβενά.

Ο κ. Κεφαλογιάννης παρακολούθησε την επίσημη Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Γρεβενών, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Γρεβενών κ.κ. Δαβίδ, την Επιμνημόσυνη Δέηση, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Εθνομάρτυρα Αιμιλιανού και παρέστη στην μαθητική και στρατιωτική παρέλαση.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν επίσης, ο βουλευτής Γρεβενών κ. Αθανάσιος Σταυρόπουλος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Αμανατίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών κ. Ιωάννης Τσακνάκης, ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Κυριάκος Ταταρίδης, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, τοπικών αρχών, φορέων και συλλόγων.

Σε δήλωσή του ο Υπουργός μετά το πέρας της παρέλασης, ανέφερε:

«Εδώ στα ιερά χώματα της Μακεδονίας τιμούμε μια ιστορική στιγμή της ελληνικής ιστορίας, την έναρξη του έπους του 1940-1941, όπου οι πρόγονοι μας δώσανε έναν εθνικό αγώνα εναντίον των κατακτητών και επιβολέων της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας μας. Oφείλουμε να τιμούμε όλους αυτούς οι οποίοι δώσανε τη ζωή τους και τον αγώνα για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι.

Η πατρίδα μας έχει ένα ένδοξο παρελθόν, ένα στέρεο παρόν και ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Είναι, λοιπόν, χρέος μας, με ενότητα, χωρίς διχασμούς, να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.

Χρόνια πολλά!.»