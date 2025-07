Ιστορικό Μουσείο Κρήτης : Μουσική Βραδιά «Σκοποί και τραγούδια της Κρήτης από το αρχείο του Παύλου Βλαστού»

Ο φετινός κύκλος θερινών εκδηλώσεων στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης συνεχίζεται με μια μουσική βραδιά τη Δευτέρα 14 Ιουλίου, ώρα 20.30 στον κήπο του Μουσείου. Στη συναυλία με τίτλο «Σκοποί και τραγούδια της Κρήτης από το αρχείο του Παύλου Βλαστού» ο Δημήτρης Σγουρός θα μας παρουσιάσει μια επιλογή κρητικών παραδοσιακών τραγουδιών από τις καταγραφές του λαογράφου Παύλου Βλαστού, τις οποίες πραγματοποίησε ο Βλαστός κατά την περίοδο 1860-1910 σε όλη την Κρήτη.

Tα τραγούδια που θα ακουστούν επεκτείνουν τη γνώση μας για την κρητική μουσική, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, αναδεικνύουν τον πλούτο και την ποικιλία του ρεπερτορίου και ταυτόχρονα δείχνουν μια Κρήτη ανοιχτή στον μουσικό διάλογο με Ανατολή και Δύση.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Δημήτρης Σγουρός λύρα, λυράκια, τραγούδι

Δημήτρης Σιδερής λαγούτο, τραγούδι

Γιώργος Ζαχαριουδάκης πνευστά



Βιογραφικά σημειώματα

Ο Δημήτρης Σγουρός γεννήθηκε στην Κριτσά Λασιθίου. Η επίδραση της οικογένειάς του, αλλά και η πλούσια μουσικοχορευτική παράδοση του χωριού του, τον έκαναν ν’ αγαπήσει από μικρός την παραδοσιακή μουσική της Κρήτης και ν’ ασχοληθεί με τη λύρα και το τραγούδι. Έχει σπουδάσει Βυζαντινή-Ελληνική Μουσική και το 1995 πήρε δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από το ωδείο Νίκος Σκαλκώτας στην Αθήνα με δάσκαλο τον Βασίλη Νόνη.

Μελέτησε επί χρόνια το αρχείο του Παύλου Βλαστού το οποίο φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο Χανίων και επέλεξε 48 τραγούδια τα οποία αφορούσαν την παραδοσιακή μουσική της Κρήτης, τα οποία θεώρησε ότι έπρεπε να παιχτούν και να ηχογραφηθούν.

Ο Δημήτρης Σιδερής γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε κλασσική κιθάρα στο Αττικό Ωδείο. Ασχολείται με το κρητικό λαούτο και τα τελευταία 18 χρόνια συμμετέχει σε συναυλίες δημοτικής κρητικής μουσικής, εορταστικές εκδηλώσεις και μουσικές παραγωγές. Διεξάγει τη διδακτορική του διατριβή πάνω στην Κρητική μουσική ταυτότητα, στη Σχολή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 2015 σχεδίασε και συν-δημιούργησε ένα πρωτότυπο μουσικό όργανο: το ηλεκτρικό λαούτο.

Ο Γιώργος Ζαχαριουδάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Απέκτησε δίπλωμα φλάουτου, δίπλωμα πιάνου και πτυχίο αρμονίας από το Ωδείο «Ορφείο Αθηνών», και στη συνέχεια απέκτησε πτυχίο μουσικής (Bachelor of Art) από το Bath Spa University της Αγγλίας. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές πιάνου στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής της Σκωτίας και μεταπτυχιακές σπουδές φλάουτου και εθνομουσικολογίας στο Newcastle University upon Tyne της Αγγλίας. Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Sheffield University της Αγγλίας με θέμα την κρητική μουσική: Taking traditional Cretan dance music forward:

Interpretations with traditional Cretan Instruments and with the Western flute. Από το 2004 ασχολείται με την έρευνα της ελληνικής δημοτικής μουσικής και με την εκτέλεση ελληνικών παραδοσιακών οργάνων. Παράλληλα ασχολείται με την ερμηνεία άλλων μουσικών παραδόσεων όπως: αρχαιοελληνική, μεσαιωνική, ιρλανδική, μικρασιάτικη και το ρεμπέτικο.

Χρήσιμες πληροφορίες

Η συναυλία (ώρα έναρξης 20:30) και η περιήγηση στις Συλλογές του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης συμπεριλαμβάνονται στο εισιτήριο της μουσικής εκδήλωσης (10,00 €). Για την περιήγηση διατίθενται στον χώρο υποδοχής του Μουσείου συσκευές ηχητικής ξενάγησης, χωρίς επιβάρυνση. Η είσοδος για τα παιδιά μέχρι 12 ετών είναι δωρεάν.

Ωράριο λειτουργίας του Μουσείου για τη μουσική βραδιά: 20:00-23.00

Περισσότερες πληροφορίες: 2810-283219 (εσωτ. 101) | www.historical-museum.gr