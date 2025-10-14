Κ. Σπυριδάκη: «Σοβαρά προβλήματα υποχώρησης του εδάφους και κατάρρευσης οδικού δικτύου στον Άγιο Ιωάννη Ιεράπετρας

Άμεσοι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων»

Ερώτηση για το σοβαρό πρόβλημα υποχώρησης του εδάφους και κατάρρευσης τμημάτων του οδικού δικτύου στον οικισμό Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας κατέθεσε η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ και Τομεάρχης Τουρισμού, Κατερίνα Σπυριδάκη, την οποία συνυπογράφουν οι Βουλευτές

: Μανώλης Χριστοδουλάκης – Βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής και Τομεάρχης Περιβάλλοντος, Τάσος Νικολαΐδης – Βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών και Ανδρέας Πουλάς – Βουλευτής Αργολίδας και Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας.

Η Ερώτηση απευθύνεται προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και Τουρισμού.

Στο κείμενο της Ερώτησης περιγράφεται με πλήρη λεπτομέρεια η κατάσταση που επικρατεί στον οικισμό: «Ο ορεινός οικισμός του Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρότατα προβλήματα κατολισθήσεων, καθίζησης εδάφους και κατάρρευσης τμημάτων του οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα να απειλείται άμεσα η ασφάλεια των κατοίκων και να τίθεται σε κίνδυνο η πρόσβασή τους σε βασικές υποδομές.»

Από το 2022, όπως σημειώνεται, «ο δρόμος που οδηγεί στην κεντρική πλατεία του χωριού και αποτελεί τη βασική είσοδο έχει υποστεί σοβαρή καθίζηση στο μισό του πλάτους του, χωρίς να έχει υπάρξει καμία ουσιαστική παρέμβαση, παρά τις αυτοψίες των μηχανικών».

Η εικόνα σήμερα είναι «αποκαρδιωτική: το γκρεμισμένο τμήμα παραμένει εγκαταλελειμμένο, χωρίς προστατευτικά κιγκλιδώματα, χωρίς προειδοποιητικές πινακίδες και χωρίς φωτισμό». Όπως επισημαίνεται, «η πρόσφατη πυρκαγιά στην περιοχή κατέστησε την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη, καθώς αυξήθηκε ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων».

Η Ερώτηση αναδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο, αλλά αφορά το ανατολικό τμήμα του χωριού, το οποίο «παρουσιάζει σταδιακή υποχώρηση εδώ και περίπου δεκαπέντε χρόνια». Παρά τις επισκέψεις ειδικών, «δεν έχει υπάρξει οριστική λύση, ενώ το κόστος παρακολούθησης του φαινομένου από εξειδικευμένα γραφεία υπολογίζεται σε εκατομμύρια ευρώ».

Η Βουλευτής υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης επιστημονικής διερεύνησης: «Η εκπόνηση μελέτης για τα υπόγεια νερά και τη σχέση τους με την καθίζηση θα πρέπει να αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα, σε άμεση συνάρτηση ή ακόμη και στο πλαίσιο ενιαίας μελέτης που θα περιλαμβάνει ταυτόχρονα και την αποκατάσταση του δρόμου.»

Στο κείμενο γίνεται επίσης αναφορά στις επανειλημμένες εκκλήσεις των κατοίκων, οι οποίοι ζητάνε: «την άμεση αποκατάσταση του δρόμου, την εκπόνηση σαφούς χρονοδιαγράμματος για τα έργα υποδομής, τη σήμανση, τον φωτισμό, την καθαριότητα και τη συστηματική αποκομιδή απορριμμάτων». Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλευτής Λασιθίου ζητά από την Πολιτεία την απαραίτητη στήριξη προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει όσα απαιτούνται.

Η διάσταση της ασφάλειας αναδεικνύεται ως κρίσιμη: «Η υποχώρηση του εδάφους και οι καταρρεύσεις οδοστρωμάτων δεν αποτελούν μόνο ζήτημα ταλαιπωρίας, αλλά πρωτίστως απειλή για την ανθρώπινη ζωή. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πυροσβεστικά ή ασθενοφόρα οχήματα δυσκολεύονται ή αδυνατούν να προσεγγίσουν τον οικισμό.»

Τέλος, η Βουλευτής επισημαίνει και την τουριστική διάσταση του προβλήματος: «Η διασφάλιση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας στον Άγιο Ιωάννη αποτελεί όχι μόνο ζήτημα τοπικής βιωσιμότητας αλλά και ευρύτερης τουριστικής πολιτικής. Τα ετοιμόρροπα κτίσματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για κατοίκους και επισκέπτες, ενώ η απουσία υποχρέωσης απομάκρυνσης επικίνδυνων τμημάτων προκαλεί εύλογη αγανάκτηση.»

Με αφορμή τα παραπάνω, η Κατερίνα Σπυριδάκη καλεί τα συναρμόδια Υπουργεία να δώσουν σαφείς απαντήσεις και να αναλάβουν δράση.

Η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, καλεί τα αρμόδια Υπουργεία να απαντήσουν στα παρακάτω κρίσιμα ερωτήματα:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την άμεση αποκατάσταση του γκρεμισμένου δρόμου που οδηγεί στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας;

2. Υπάρχει σχεδιασμός για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση του φαινομένου καθίζησης εδάφους που πλήττει το ανατολικό τμήμα του οικισμού;

3. Σκοπεύει η Πολιτεία να αναλάβει τη χρηματοδότηση και εκτέλεση των αναγκαίων έργων;

4. Πώς σκοπεύετε να στηρίξετε έμπρακτα την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση όλων των αναγκαίων έργων αποκατάστασης του οδικού δικτύου, η συστηματική παρακολούθηση του φαινομένου της καθίζησης, η εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων που θα προταθούν από αρμόδιους επιστημονικούς φορείς, καθώς και η έγκαιρη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης;

5. Σε ποιο χρονοδιάγραμμα εντάσσεται η υλοποίηση των έργων που έχουν ήδη αναφερθεί, από τις μελέτες μέχρι τις τεχνικές παρεμβάσεις;

6. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν για τη σήμανση, τον φωτισμό και την καθαριότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων μέχρι την ολοκλήρωση μόνιμων παρεμβάσεων;

7. Υπάρχει συνεργασία με το ΙΓΜΕ ή άλλους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς για την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης;

8. Προτίθεται το ΙΓΜΕ να προχωρήσει σε επιτόπια αυτοψία στον οικισμό, ώστε να καταγραφεί με ακρίβεια η έκταση του προβλήματος και να προταθούν συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης;

9. Έχει εξασφαλιστεί εναλλακτική πρόσβαση για πυροσβεστικά και ασθενοφόρα οχήματα προς το χωριό, σε περίπτωση που ο κεντρικός δρόμος υποστεί πλήρη κατάρρευση;

10. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν τα αρμόδια Υπουργεία για την άμεση αποκατάσταση της ασφάλειας στον οικισμό, δεδομένου ότι τα ετοιμόρροπα κτίσματα απειλούν όχι μόνο τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες σε μια τουριστική περιοχή;

11. Υπάρχει πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση και εκπόνηση μελέτης που θα διερευνήσει σε βάθος τη σχέση των υπόγειων νερών με το φαινόμενο της καθίζησης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πραγματικές αιτίες και όχι μόνο τα αποτελέσματα;

12. Σκοπεύουν τα αρμόδια Υπουργεία να συνδυάσουν τις μελέτες για την καθίζηση και τα υπόγεια νερά με τα έργα αποκατάστασης του οδικού δικτύου, ώστε να υπάρξει ενιαία και ολοκληρωμένη λύση για την περιοχή;

13. Σκοπεύετε να χρηματοδοτήσετε την υπάρχουσα μελέτη της Περιφέρειας Κρήτης για την ανάπλαση του δρόμου από Άγιο Ιωάννη στο Κουτσουνάρι ;

14. Προτίθεται η Πολιτεία να χρηματοδοτήσει άμεσα τον Δήμο Ιεράπετρας για την υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας;