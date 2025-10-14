Ρέθυμνο:3ο Συνέδριο Βιοηθικής Οικουμενικού Πατριαρχείου

Προηγούμενο Άρθρο
Κ. Σπυριδάκη: «Σοβαρά προβλήματα υποχώρησης του εδάφους...
Άμεσοι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής...
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή...
Στο πλαίσιο δράσεων για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας...
Παραλύει η χώρα– Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς στην 24ωρη απεργία
Σε κλοιό κινητοποιήσεων εισέρχεται σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η...
Εορτολόγιο 14 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...