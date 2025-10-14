ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς 2025 (ΕΗΣ)

Στο πλαίσιο δράσεων για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης, το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Έργων Τέχνης και Αρχαιομετρίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, διοργανώνει Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα:

«Γλυπτά, Πήλινα, Χρυσά, ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ», στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2025.

Το εργαστήριο σκοπό έχει τη γνωριμία του μαθητικού κοινού (Γυμνασίου – Λυκείου) με την επιστήμη της Συντήρησης Αρχαιοτήτων.

Το εργαστήριο περιλαμβάνει:

α. εισαγωγή στην επιστήμη της Συντήρησης, με την προβολή ενημερωτικού υλικού, επίδειξη χρήσης επιστημονικών οργάνων και εργαλείων καθώς και παρατήρηση αυθεντικών αρχαίων αντικειμένων

β. σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπου οι μαθητές καλούνται να παίξουν τον ρόλο του Συντηρητή Αρχαιοτήτων και να ανακαλύψουν την ομορφιά της ανασύνθεσης ενός κεραμικού αντικειμένου (αντίγραφου).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Μ.Η. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΟΣ
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου ΠΕΜΠΤΗ
16/10/2025

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17/10/2025 10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00 α. Εισαγωγή στην επιστήμη της Συντήρησης Αρχαιοτήτων. Γνωριμία με τα εργαλεία και τα επιστημονικά όργανα της Συντήρησης Αρχαιοτήτων
β. Γίνομαι ένας μικρός Συντηρητής Αρχαιοτήτων Τηλ.: 2810279093

E-mail: gmarakis@culture.gr Χώρος πίσω από το βεστιάριο του Μουσείου

