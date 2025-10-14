Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 14 Οκτωβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στις 13:00 συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού σύμφωνα με τα αιτήματα της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης και των Τμημάτων Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων και Οδοποιίας της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης σχετικά με την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τον εταιρικό μετασχηματισμό και την λειτουργική αναμόρφωση των εταιρειών του Δήμου Ηρακλείου.

3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του «Έργο διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κ.Χ. Μεσαμπελιών» του Δήμου Ηρακλείου.

4.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την παράταση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών Μιχελινάκη, Μιχαήλ Κουρμούλη, Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, και Ούλαφ Πάλμε, για την υλοποίηση του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη – Επέκταση Υδραγωγείου προς Δεξαμενές Δ1 και Δ3 Ηρακλείου».

5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάργηση θέσεων περιπτέρων.

6. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής Ύλης Υπηρεσιών και Κοινωνικών Δομών Δήμου Ηρακλείου Κρήτης έτους 2025».

8. Έγκριση δαπάνης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, ενημερώσεων και αναβαθμίσεων εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου.

9. Εισήγηση για έγκριση παράτασης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος : «Διερεύνηση δυνατοτήτων αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και διασύνδεσής του με τον περιβάλλοντα χώρο».

10. Λήψη απόφασης για νέα αίτηση υπαγωγής σε Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε ΟΤΑ Α ́ Βαθμού.

11. Έγκριση από την Δημοτική Επιτροπή για την καταβολή αποζημίωσης σε πέντε δόσεις, για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης για τη δημιουργία Κ.Φ. (Χώρος Αθλητικού Κέντρου) εμβαδού 6.767,10 μ2, στο Ο. Τ. 2240 της Περιοχής Πράξης Εφαρμογής «Θέρισσος -Δειλινά- Κορώνι» του Δήμου Ηρακλείου.

12. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

13. Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ.

14.Αποδοχή αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού αποζημίωσης μετά από υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε σύμφωνα με την οποία αποδέχεται να αποζημιωθεί όπως ορίζεται στη με αριθμό 834/23-09-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

15. Έγκριση καταβολής προστίμων εκπρόθεσμου ελέγχου ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου έτους 2025.

16. Εξειδίκευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου του 1ου Φόρουμ για την Κρήτη (Creta Forum).

17.Εισήγηση για παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Δαμασκηνού πριν την συμβολή της με την οδό Α. Παπανδρέου.