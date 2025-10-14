«ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Η Πόλη μας»:Υπενθύμιση και αίτημα έγγραφης απάντησης επί του από 04/08/2025 εγγράφου για την κατάσταση της ύδρευσης στο Δήμο Ηρακλείου

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου, Μιχάλης Καραμαλάκης, απέστειλε στον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, την από 5-10-2025 νέα επιστολή του ζητώντας απαντήσεις στα ερωτήματα που είχαν τεθεί πτο διμήνου . σχετικά με θέματα ύδρευσης του Δήμου Ηρακλείου.

Όπως επισημαίνει, ενώ στο έγγραφο της 29-09-2025, που αφορούσε την καταλληλόλητα του πόσιμου νερού η ΔΕΥΑΗ απάντησε, στο προηγούμενο σχετικό έγγραφο της 04-08-2025 δεν έχει δοθεί καμία απάντηση μέχρι σήμερα επί των κρίσιμων ερωτημάτων που τέθηκαν τότε, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότεροι από δύο μήνες.

Ο κ. Καραμαλάκης υπενθυμίζει ότι με το έγγραφο της 4ης Αυγούστου είχαν τεθεί σαφή και κρίσιμα ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή, τα οποία παραμένουν αναπάντητα και συνοψίζονται ως εξής:

1. Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ηρακλείου;

2. Ποιος είναι ο συνολικός σχεδιασμός του Δήμου για την εξασφάλιση επάρκειας νερού τα επόμενα χρόνια;

3. Τι έργα υποδομής έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα;

4. Υπάρχει πρόβλεψη για την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών νερού;

5. Τι προγραμματίζει η ΔΕΥΑΗ για τη μείωση των διαρροών και την αύξηση της αποδοτικότητας του δικτύου;

6. Υπάρχει σχεδιασμός για την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων αγωγών νερού που τροφοδοτούν την πόλη μας από τα Μαλλιά και την Τύλισο;

7. Ποια είναι η πραγματική σημερινή απώλεια νερού στο δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου;

8. Υπάρχει σχέδιο για την άμεση αποκατάσταση βλαβών και ζημιών στο δίκτυο;

9. Υπάρχει επαρκής ανταπόκριση της ΔΕΥΑΗ στις τηλεφωνικές αναφορές βλαβών και παραπόνων των δημοτών;

10. Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού που καταναλώνουν οι δημότες;

11. Ποια είναι η στρατηγική του Δήμου για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την εξοικονόμηση νερού;

12. Υπάρχει σκέψη για μείωση ή αναδιάρθρωση των τιμολογίων ύδρευσης;

«Η καθυστέρηση στην παροχή επίσημων απαντήσεων, σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που αφορά την καθημερινότητα, τη δημόσια υγεία και τη βιωσιμότητα του Δήμου μας, δεν μπορεί να συνεχιστεί», σημειώνει ο κ. Καραμαλάκης.

Κλείνοντας, τονίζει:

«Η Δημοτική Αρχή οφείλει να απαντήσει άμεσα και τεκμηριωμένα επί όλων των παραπάνω ερωτημάτων, προκειμένου να ενημερωθούν υπεύθυνα τόσο οι δημοτικοί σύμβουλοι όσο και οι ίδιοι οι πολίτες του Ηρακλείου. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η προστασία του δημόσιου αγαθού του νερού αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές για εμάς.»