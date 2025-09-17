Καινοτόμος ξενάγηση κωφών με τεχνολογία ΙΤΕ

Μοναδική παγκοσμίως και εφαρμόζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
Το καινοτόμο σύστημα ξενάγησης κωφών επισκεπτών “SignGuide” μπήκε σε εφαρμογή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, με την συμμετοχή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Το “SignGuide” αποτελεί την πρώτη και μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία για απευθείας διάδραση στη νοηματική γλώσσα.
Πρόκειται για την ανάπτυξη πρότυπου διαδραστικού συστήματος ξενάγησης σε μουσείο για κωφούς επισκέπτες με χρήση κινητών συσκευών. To διαδραστικό αυτό σύστημα είναι σε θέση να δέχεται ερωτήσεις των επισκεπτών στη μητρική τους γλώσσα (νοηματική) σε σχέση με τα εκθέματα, και να απαντά με χρήση avatar ή βίντεο, επίσης στη νοηματική, αξιοποιώντας τεχνικές από τον χώρο της υπολογιστικής όρασης, της μηχανικής μάθησης και των γραφικών υπολογιστή.
Τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα του έργου είναι η αύξηση της ικανοποίησης των κωφών επισκεπτών και μακροπρόθεσμα η καλύτερη κοινωνική ενσωμάτωσή τους μέσω της καλύτερης διάχυσης του πολιτιστικού περιεχομένου, καθώς και η αύξηση της επισκεψιμότητας του μουσείου από μέλη της συγκεκριμένης ομάδας.
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ συνεισέφερε στο σύστημα “SignGuide” μέσω δύο εργαστηρίων του. Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής, και ειδικότερα η ομάδα Ανθρωποκεντρικής Υπολογιστικής Όρασης (HCCV), ανέπτυξε τα υποσυστήματα οπτικής αντίληψης της μορφής του ανθρώπινου χεριού και παρακολούθησης της κίνησης του ανθρώπινου σώματος, που απαιτούνται για τη διερμηνεία της νοηματικής γλώσσας.
Το Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI) υλοποίησε μία εικονική τρισδιάστατη ανθρώπινη μορφή (3D virtual human avatar), η οποία χρησιμοποιείται για να οπτικοποιήσει σε νοηματική γλώσσα τις απαντήσεις του συστήματος στις ερωτήσεις των χρηστών, μέσω μίας εφαρμογής κινητού τηλεφώνου.
Το έργο υλοποιήθηκε μέσα από συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Μονάδα Αγωγής Κωφών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης), του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Πληροφορικής, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και της εταιρείας Bioassist A.E.
Η δράση εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
