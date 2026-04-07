Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό τη Μεγάλη Τετάρτη στην Κρήτη – Μικρή αλλαγή προς το τέλος της εβδομάδας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός τη Μεγάλη Τετάρτη στην Κρήτη, με ανοιξιάτικες συνθήκες να επικρατούν στο νησί.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τους 22 με 23 βαθμούς.

Σε γενικότερο επίπεδο, ο ανοιξιάτικος καιρός συνεχίζει να κυριαρχεί στη χώρα, με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, να προβλέπει θερμοκρασίες που θα αγγίξουν έως και τους 26 βαθμούς τις επόμενες ημέρες, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Ωστόσο, από τη Μεγάλη Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο θα επικρατήσει πιο άστατο σκηνικό, με αυξημένες νεφώσεις, βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και ενισχυμένους βοριάδες. Η θερμοκρασία τότε θα υποχωρήσει κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, γύρω στους 17-18 βαθμούς.

Από το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου και μετά, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με ηλιοφάνεια και εξασθένηση των ανέμων, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για τον εορτασμό του Πάσχα.

Η σύντομη αυτή μεταβολή δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις πασχαλινές εκδηλώσεις, ωστόσο συνιστάται προσοχή, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Σαββάτου, λόγω της αισθητής πτώσης της θερμοκρασίας.

