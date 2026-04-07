ΕΛΓΑ: Καταβολή αποζημιώσεων ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ για ζημίες του 2025

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι αποζημιώσεις καταβλήθηκαν σήμερα, Μ. Τρίτη 7 Απριλίου.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α., Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, κατόπιν συνεργασίας τους, αποφάσισαν την καταβολή αποζημιώσεων στους ασφαλισμένους παραγωγούς στον ΕΛ.Γ.Α. για ζημίες του έτους 2025, ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι αποζημιώσεις καταβλήθησαν σήμερα, Μ. Τρίτη 7 Απριλίου 2026.

Στις αποζημιώσεις αυτές, συμπεριλαμβάνονται οι εκκαθαρίσεις των πορισμάτων του Παγετού της Άνοιξης 2025 για τις καλλιέργειες οι οποίες επλήγησαν και ευρίσκοντο εντός του ανθικού σταδίου. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται αποζημιώσεις για άλλες ζημίες έτους 2025, στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛ.Γ.Α.

Ο ΕΛ.Γ.Α. έχει καταβάλει κατά το τελευταίο τετράμηνο αποζημιώσεις για το έτος 2025, περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εκκαθάριση των πορισμάτων περιορισμένων περιπτώσεων, για ζημιές του έτους 2025, οι οποίες εκκρεμούν, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2026, με την καταβολή των οφειλόμενων αποζημιώσεων.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Κρήτη, Ρόδο και Κω επιλέγουν οι Γερμανοί...

0
Λόγω των ταξιδιωτικών προειδοποιήσεων που έχει εκδώσει το γερμανικό...

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει χρήσιμες οδηγίες...

0
Δείτε το βίντεο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αίσθημα ευθύνης...

Κρήτη, Ρόδο και Κω επιλέγουν οι Γερμανοί...

0
Λόγω των ταξιδιωτικών προειδοποιήσεων που έχει εκδώσει το γερμανικό...

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει χρήσιμες οδηγίες...

0
Δείτε το βίντεο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αίσθημα ευθύνης...
ΠΚ team
ΠΚ team
More like this
Related

Ανακαλύφθηκε χρυσό μενταγιόν του 9ου αιώνα με την μορφή του Ιωάννη του Βαπτιστή

ΠΚ team ΠΚ team -
Γιατί οι αρχαιολόγοι το χαρακτηρίζουν σπάνιο και μοναδικό. Οι αρχαιολογικοί...

Κρήτη, Ρόδο και Κω επιλέγουν οι Γερμανοί – Οι ευρωπαϊκοί ταξιδιωτικοί προορισμοί κερδίζουν έδαφος λόγω του αποκλεισμού των περιοχών του Κόλπου

ΠΚ team ΠΚ team -
Λόγω των ταξιδιωτικών προειδοποιήσεων που έχει εκδώσει το γερμανικό...

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει χρήσιμες οδηγίες προστασίας ενόψει Πάσχα

ΠΚ team ΠΚ team -
Δείτε το βίντεο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αίσθημα ευθύνης...

Συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης για τα κρίσιμα ζητήματα της ελαιοκαλλιέργειας στον Δήμο Βιάννου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνάντηση για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την ελαιοκαλλιέργεια...

