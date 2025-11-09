Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με αριθμό 19, που είχε εκδοθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, επικαιροποιείται σήμερα Κυριακή 9 Νοεμβρίου, χωρίς σημαντικές αλλαγές στις προβλέψεις. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένονται τοπικά έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις εξής περιοχές: Σήμερα Κυριακή: Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Δευτέρα 10 Νοεμβρίου: Μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Από το απόγευμα στη Θράκη. Τρίτη 11 Νοεμβρίου: Μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι πολίτες συνιστάται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να παρακολουθούν τα ενημερωτικά δελτία της ΕΜΥ για τυχόν νέες προειδοποιήσεις.