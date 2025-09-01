ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με θερμοκρασίες έως 35 βαθμούς

Ο καιρός ανά περιοχή – Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
Γενικά αίθριος καιρός, σήμερα Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα – Μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση ανά περιοχή
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στη Θράκη.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στη θάλασσα Κυθήρων 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Σεπτέμβριος, ο ένατος ή ο πρώτος μήνας...

0
Ο διάσημος πίνακας του Γιάννη Τσαρούχη που απεικονίζει τον...

Νότια Ευρώπη: Ελλάδα και Ιβηρική έχουν τη...

0
Οι πυρκαγιές, συνέπεια της κλιματικής κρίσης, είναι από τις...

