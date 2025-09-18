Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας στην Κρήτη – Επικίνδυνος κυματισμός στα βόρεια παράλια

Μετά από μια σχετικά αίθρια μέρα, αύριο Παρασκευή η Κρήτη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ενίσχυση των βορείων ανέμων, που θα φτάσουν έως και τα 8 με 9 μποφόρ, δημιουργώντας υψηλό κυματισμό και αυξημένο κίνδυνο σε αρκετές παράκτιες ζώνες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 25 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες θα θυμίζουν πλέον φθινοπωρινές συνθήκες
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.
Ειδικότερα, αύριο Παρασκευή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο κ. Μανώλη Λέκκα, που μίλησε στο neakriti.gr την Παρασκευή προβλέπεται να επικρατήσουν νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ οι βόρειοι άνεμοι αναμένεται να ενταθούν περεταίρω, φθάνοντας στα κεντρικά πελάγη τα 8 Μποφόρ. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, θα υπάρχει υψηλός κυματισμός λόγο των ανέμων, σε όλο το βόρειο παράκτιο μέτωπο, σε επίπεδο που θα καθιστά αρκετές παράκτιες ζώνες ακόμα και επικίνδυνες.
Ειδικές συστάσεις μάλιστα δίνονται στους κατοίκους και επισκέπτες των νοτίων παραλίων της Κρήτης όπου ως καταβατικοί, οι άνεμοι θα ξεπερνούν ακόμη και τα εννέα Μποφόρ, με ριπές πολλών χιλιομέτρων. Σε αυξημένη επιφυλακή θα τεθούν πυροσβεστική υπηρεσία και πολιτική προστασία μιας και ο δείκτης επικινδυνότητας θα ανέβει στο κόκκινο.
Αισθητή θα είναι προς τα τέλη της εβδομάδας και η πτώση της θερμοκρασίας. Οι μέγιστες τιμές δεν προβλέπεται να ξεπερνούν τους 25 βαθμούς. Αλλά και οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα παραπέμπουν σε περίοδο φθινοπώρου, καθώς θα υποχωρήσουν ακόμη και κάτω από τους είκοσι βαθμούς Κελσίου, όχι μόνο στην ενδοχώρα της Κρήτης αλλά και στο παράκτιο μέτωπο. Ήδη τις πρωινές και βραδινές ώρες ο υδράργυρος σε ολόκληρη την Κρήτη καταγράφει πτώση. Οι βοριάδες αναμένεται να διατηρηθούν και το Σαββατοκύριακο με τη γενική πρόγνωση πάντως για το νησί να μιλά για ήπιες συνθήκες, στο πλαίσιο της εποχής.
Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 20-09-2025
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-09-2025
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-09-2025
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-09-2025
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο και τη δυτική Κρήτη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ τις πρωινές ώρες.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
neakriti.gr